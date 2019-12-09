Kitap talepleri artıyor

Cezaevlerine Külliyat başta olmak üzere kitap, gazete, dergi ve takvim kampanyalarımız devam ederken, cezaevi dışından da artarak gelen talepler alıyoruz.

İşte son günlerde Genel Yayın Yönetmenimize ulaşan mesajlardan bazı örnekler:

“Eşim 20 aydır medrese-i Yusufiyede. Rabbim tüm masumları kurtarsın inşaallah. Ben çalışmıyorum, 3 emanetim var. Okumayı çok seviyorum, fakat kitaplara artık hiç bütçe ayıramıyorum. Emekli babamın yardımıyla ayakta duruyoruz. Eğer mümkünse sizin yayınlanmış bütün kitaplarınızı okumak istiyorum. Benim gibi okumayı seven 47 arkadaşım var, inşaallah onlarla beraber istifade ederiz.

“Hepimiz kitaplara susadık. Arkadaşlarla konuşuyoruz; keşke ortak kitaplık oluştursak diye. Bu arada mümkünse sizden Son Şahitler ve hatıralar seti, büyük abilerin hayatlarını anlatan kitaplar, güncel kitaplar, dergiler, 0-6 yaş arası çocuklarımız için Efendimizi (asm), Sahabeleri, Ehl-i Beyti, İslam büyüklerini, oruç, namaz, ibadet, ahlâk, erdem, fazileti anlatan kitap ve dergiler, gençlerimize yönelik kitaplar, gençler için cep boy Risale-i Nur Külliyatı, Medrese-i Yusufiye Seti... de istiyoruz.

“Kitap ve dergilerin sıfır olmasına gerek yok, ikinci el de olur. Hangileri mümkünse. Bizim ihtiyaçlarımız bunlar.

“Rabbim sizden ve vesile olan herkesten ebeden ve daimen razı olsun. Rabbim sizleri esirgesin.”

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“Hicab içinde yazıyorum, ancak Nurlar’ın sahifelerine olan hasretim hicabıma galebe çaldı. Öğretmen beyim 3 senedir içeride, malûm sürecin iktizası hasebiyle herşeyimizi yitirdik. Bu fakir kardeşinize de bir Külliyat hediye etmek isterseniz duacınız olurum.”

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“Yüzde 100 engelli, kalp nakli bekleyen bir kardeşiniz olarak eskiden durumumuz iyiydi. Bugüne hamdolsun yine. Fakat şimdi Yeni Asya’nın basmış olduğu Risale-i Nur kitaplarını alacak imkânım yok. Eğer bir şekilde gönderebilmeniz mümkün olursa Allah razı olsun derim. Yoksa yine Allah razı olsun der ve dualarınızı beklerim. Allah’a emanet olun.”

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Bu ve benzer durumda olan insanlara yardımcı olup taleplerini karşılamak için katkıda bulunmak isteyenler (0531) 609 65 56 no’lu bilgi ve destek hattımızdan bizimle irtibat kurabilirler.

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Nevşehir Fuarı bir hafta uzatıldı ve sıra Van’da

Yeni Asya olarak katıldığımız kitap fuarları kesintisiz olarak peş peşe devam ederken, yoğun ilgi ve talep sebebiyle bir hafta uzatılan Nevşehir’den sonra sıra Van’da.

Hem hafta boyunca devam edecek olan Nevşehir, hem de bu hafta sonu açılacak olan Van Kitap Fuarlarındaki standlarımıza bu illerimizle civarlarındaki bütün okurlarımızı ve kitapseverleri bekliyoruz.