Medrese-i Yusufiye Seti için yeni kampanya

Geçen yıl hazırladığımız 5 kitaplık Medrese-i Yusufiye Seti büyük ilgi görmüş ve sponsor desteğiyle çok sayıda seti cezaevlerine ulaştırmıştık.

Şimdi bu seti iki yeni kitap ilavesiyle geliştirerek bir kampanya daha açıyoruz.

Setteki kitaplar şunlar:

l Medrese-i Yusufiye Risalesi.

l Meyve Risalesi.

l Gençlik Rehberi.

l Haşir Risalesi.

l Bediüzzaman Cevap Veriyor.

l Hizmet Rehberi.

l Yeni Asya’nın Manevî Mimarı Zübeyir Gündüzalp.

Üzeri fiyatı 160 TL olan setin kampanya fiyatı 115 TL.

İmkânı olanları bu kampanyaya katılmaya ve destek vermeye davet ediyoruz.

Kampanya destek hattı: (0531) 609 65 56

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Tatilde Yeni Asya’sız kalmayın

Okulların kapanmasıyla birlikte tatil sezonu başlayalı haftalar oldu.

Gerçi tatili köyünde, kasabasında, memleketinde farklı bir “çalışma dönemi” olarak değerlendirenler de var.

Ama ne olursa olsun, yaz aylarının okul sezonundan farklı geçtiği bir vâkıa. Birçok insanın, okul zamanı yaşadığı mekândan ayrılıp memleketine veya tatil beldelerine gittiği de.

Bu durum, özellikle günlük neşriyat açısından, tanıtım noktasında birtakım fırsat ve avantajlar getirse dahi, bu fırsatların çok iyi değerlendirilebildiğini söylemek pek mümkün değil.

Buna karşılık, tam tersine, yaz tatillerinde günlük gazetelerin önemli ölçüde tiraj kaybına uğradıkları, bilinen bir gerçek.

Çünkü okuma alışkanlığı zaten bir hayli zayıflamış olan insanların bu hastalığı, tatillerde daha da şiddetleniyor.

Buna, yayın organlarının çoğunun iktidar kontrolüne geçmesinden kaynaklanan ilgi azalmasını, ekonomik krizin giderek artan etkilerini de ilave etmek lâzım.

Her hal ve şartta hak, hukuk ve demokrasiden yana olan ve bu duruşundan dolayı bedel ödemeye devam eden gazetemiz de, özellikle olumsuz ekonomik ortamdan ciddî şekilde etkileniyor.

Bu etkinin olabildiğince asgarî seviyeye çekilmesi için, üzerimize düşenleri yerine getirme hususundaki hatırlatmalarımızı tekrarlıyoruz.

Ayrıca bazı cezaevlerinde Yeni Asya’ya gösterilen yoğun talebin uzun süredir keyfî şekilde engelleniyor olmasının ortaya çıkardığı sıkıntıyı en azından tutukluların dışarıdaki yakınları üzerinden aşma gayretlerine de ağırlık vermemiz gerekiyor.

Sonuç olarak diyoruz ki, tatilde de Yeni Asya’yı takibe ve sahiplenmeye lütfen devam edelim.