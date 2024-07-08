Türkiye ve İslâm dünyasının geleceği

Yeni Asya olarak, 54 yılı aşkın süredir, Risale-i Nur’un ışığında, inançlı ve ahlâklı nesiller yetiştirmeyi ve İslâm dünyasının ilerlemesi ve gelişmesine katkıda bulunmayı varlık gayesi olarak bildik.

Bu yolda, insan hürriyetini, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, adaleti, hak ve hürriyetlerin korunmasını savunduk. Bugün, Türkiye ve İslâm dünyasında yaşanan gelişmeler, bu değerlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Bizler bu zorlu süreçte de umudumuzu kaybetmeden görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Risale-i Nur’un mesajlarını yaymaya, insanlara rehberlik etmeye ve İslâm dünyasının aydınlık bir geleceğe ulaşmasına katkıda bulunmaya çalışacağız.

Türkiye, tarihî misyonu ve jeopolitik konumuyla bölgesinde önemli bir aktör olma potansiyeline sahiptir. Ancak, bu potansiyelin hayata geçirilebilmesi için ülke içinde barış, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün sağlanması gerekmektedir. Farklı görüş ve düşüncelerin serbestçe ifade edilebildiği, adalet ve hürriyetin hâkim olduğu bir Türkiye hem kendi halkı, hem bölgesi, hem de İslâm dünyası için umut ışığı olacaktır.

Türkiye’de, son yıllarda yaşanan siyasî ve ekonomik dalgalanmalar, toplumda endişe ve belirsizlik ortamı oluşturmuş durumda. Bu zorlu dönemde, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Millî ve manevî değerlerimize bağlı kalarak, ahlâkı ve adaleti rehber edinmemiz, bu zorluklardan kurtulmanın ve daha müreffeh bir geleceğe ulaşmanın anahtarı olacaktır.

Türkiye ve İslâm dünyası, tarih boyunca büyük medeniyetlerin beşiği olmuş, birçok alanda öncü rol üstlenmiştir. Ancak, son yıllarda yaşanan siyasî, ekonomik ve sosyal çalkantılar, bu büyük coğrafyanın potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirmesini engellemektedir. Yeni Asya olarak, en dar daireden en geniş daireye kadar bu zorlukların üstesinden gelmek için birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine inanıyoruz.

İslâm dünyası ise farklı siyasî çekişme ve çatışmalara sahne olmaya devam ediyor. Bu durum, bölgenin kalkınması ve gelişmesini engelliyor. Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi, ortak çıkarları gözetmesi ve barışçıl çözümler üretmesi bu bölgenin huzura ve refah kavuşması için hayatî önem taşıyor. Ancak, bu büyük topluluk, iç çekişmeler, dış müdahaleler ve yoksulluk gibi birçok problemle karşı karşıya bulunmaktadır. İslâm ülkeleri arasındaki kardeşlik ve iş birliği kültürü, bu problemlerin üstesinden gelmek için en güçlü araçlardan biridir. Ekonomik, kültürel ve ilmî alanlarda yapılacak ortak çalışmalar, İslâm dünyasının kalkınması ve refahına büyük katkılar sağlayacaktır.

Birlikte hareket ederek, Türkiye’yi ve İslâm dünyasını daha aydınlık yarınlara taşımak mümkündür. Unutmayalım ki, Asya’nın uyanışı, birlik, ahlâk, adalet ve ortak aklın işletilmesi üzerine kurulacaktır. Bu değerlere sahip çıktığımız sürece, daha güzel bir gelecek inşa etmek mümkün olacaktır.

Yeni Asya olarak, bu değerlere bağlılığımızı bir kez daha vurguluyor, İslâm dünyası ve insanlığı bu değerler doğrultusunda bir araya gelmeye çağırıyoruz.

HAKSIZ İTHAM VE İFTİRALARA CEVAPLAR

Yeni Asya olarak bizler, duruşumuzu ve durduğumuz yeri anlatma konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Hareket noktası olan temel değerlerimizi insanlarımıza anlatmaya çalışırken, diğer taraftan haksız itham ve iftiralara da cevap vermek durumundayız. Bu iman hizmeti dâvâsında hizmet edenler daha önce de haksız itham ve iftiralara maruz kaldılar, bugün de aynı şekilde maruz kalıyorlar. Bu manada Yönetim Kurulu Başkanımız İzzet Atik, ulusal bir gazetede yayınlanan bir habere tekzip gönderdi. Yine aynı manaya hizmet edecek şekilde Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz bir yazı yazdı.

OKUMA PROGRAMLARI VE EĞİTİM SETİ

Okulların tatil olmasıyla birlikte pek çok mahallimizde ilk, orta ve lise seviyesinde okuma programları başladı. Bu programlarda yaz tatilini fırsat bilip iman-Kur’ân hakikatlarını öğrenmek ve/veya takviye etmek isteyen gençlere ideal bir ortam sunuluyor.

Yeni Asya Neşriyat, 5 kitaplık Risale-i Nur Eğitim Setini bu programlar için yardımcı kaynak olarak hazırladı. Setin; bir süre önce gözden geçirilmiş muhtevası, esnek cilt ve yenilenmiş şekliyle baskısı yapıldı. Her bir kitap bir ünite olup, her derste Risale-i Nurdan örnek bir metin işlenmekte, sorular ve diğer etkinliklerle desteklenmektedir.

Okuma programlarında önemli bir kaynak olan bu eserin, pek çoğu derslerimizle yeni tanışan talebeler için Risale-i Nur’u tanımada bir basamak teşkil edeceğine inanıyoruz.