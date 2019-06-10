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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Yaza girerken

Yeni Asya'dan Size
10 Haziran 2019, Pazartesi 00:03
Okulların bu hafta sonu kapanmasıyla birlikte tatil sezonu da başlayacak.

Tabiî, tatili köyünde, kasabasında, memleketinde farklı bir “çalışma dönemi” olarak değerlendireceklerin sayısı da hiç az değil.

Ancak ne olursa olsun, yaz aylarının okul sezonundan farklı geçtiği bir vâkıa.

Birçok insanın, okul zamanı yaşadığı mekândan ayrılıp memleketine veya tatil beldelerine gittiği de.

Bu durum, özellikle günlük neşriyat açısından, tanıtım noktasında birtakım fırsat ve avantajlar getirse dahi, bu fırsatların çok iyi değerlendirilebildiğini söylemek pek mümkün değil.

Buna karşılık, tam tersine, yaz tatillerinde günlük gazetelerin önemli ölçüde tiraj kaybına uğradıkları, bilinen bir gerçek.

Çünkü okuma alışkanlığı zaten bir hayli zayıflamış olan insanların bu hastalığı, tatillerde daha da şiddetleniyor.

Bu durumdan gazetemizin de etkilenmemesi için, üzerimize düşenlerin yerine getirilmesi hususundaki hatırlatmalarımızı şimdiden dikkatinize sunmak istiyoruz.

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Manevî enerji depolamak

Yaz genelde bir gaflet ve rehavet mevsimi olarak algılanır ve öyle yaşanırken, Yeni Asya okuyucuları için farklı manalar ihtiva ediyor.

Onlar bu mevsimi de hizmet programlarıyla değerlendirme gayreti içindeler.

Giderek yaygınlaşan okuma programları, sayıları hızla artarak gelenekselleşen çok amaçlı piknikler, mezunların buluşmaları ve hizmetle bütünleştirilen seyahat ve tatil planları, hem dinlenme, hem de yeni sezon öncesinde manevî bataryaları yeniden doldurma fırsatları olarak büyük istifadelere vesile oluyor.

İnşaallah bu feyizli etkinliklerle kazanılacak manevî enerji, son nefesimize ve kıyamete kadar devam edecek olan hizmetlerimiz için gerekli kesintisiz güç kaynağını besleyecek.

Bilindiği gibi, Üstadın “şevk-i mutlak” olarak ifade ettiği bu enerjiye her zaman büyük ihtiyacımız var.

Hem mevcut hizmetleri herhangi bir aksama ve kesintiye meydan vermeden devam ettirebilmek...

Hem de bunlara ilâveten yeni yeni hizmet hamlelerini gerçekleştirebilmek için...

Hepinize hayırlı, feyizli, bereketli, manevî kazancı bol tatiller temennî ediyor; şu günlerde yapılan veya yapılacak olan hizmet eksenli yaz programlarından hep birlikte yeni bir güç ve enerji alarak çıkmayı diliyoruz.

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Mağaza Temsilcileri Toplantımız Barla’da

Farklı bir konseptle üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Yeni Asya Mağaza Temsilcileri toplantımız 21-22 Haziran’da Barla Yeni Asya Sosyal tesislerinde yapılacak. Mağaza ve satış noktalarımız temsilcilerinin davetli olduğu toplantıda müessesemiz ilgili birim temsilcileri hazır bulunacak. Yayınlarımızın gelecek dönem hedeflerinin konuşulacağı toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Müdürümüz de katılacak. Toplantının gündemi ile daha detaylı bilgileri gelecek hafta paylaşacağız inşaallah...

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