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27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Yeni hizmet dönemi

Yeni Asya'dan Size
27 Eylül 2021, Pazartesi
Yaz tatilinin sona ermesi ve okulların soru işaretli, tartışmalı ve tedirgin bir ortamda açılmasıyla birlikte yeni bir hizmet dönemine daha girmiş bulunuyoruz.

Üniversiteler de bu istifham ve tereddütlerin gölgesinde açılırken, birçok yerde üniversiteyi kazanan gençlerimizin kalacak yer hususunda hizmet mahallerimize başvurduklarını haber alıyoruz.

Son yılların malûm ortamında bilinen sebeplerle bu müracaatlar çok azalmıştı, ama bu sene söz konusu ortamın olumsuz etkilerinin azalmaya başladığını, başvurulardaki artıştan anlıyoruz.

Ve bunu hizmetlerimiz açısından ümit verici bir fâl-i hayır olarak değerlendiriyoruz.

Ancak İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde kira fiyatlarındaki fâhiş artışlar, kiralamak için uygun yer bulmayı zorlaştırıyor.

Şimdiye kadarki birçok zorluk ve engel gibi bu zorluğu da ihlas eksenli bir tesanüd ve dayanışma ile aşacağız inşaallah.

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Yeni Asya Vakfı faaliyetleri

Yeni Asya Vakfı, yeni sezona Süleymaniye’deki merkezinde düzenlenen 12 Eylül’de “Demokrasiye darbe” konulu seminerle giriş yaptı.

Mehmet Kutlular Salonu’nda gerçekleşen seminerde Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz ve Araştırmacı-Yazar, Yönetim Kurulumuzun Sekreteri Hasan Güneş, 41. yıl dönümünde 12 Eylül darbesini ve günümüze uzanan olumsuz sonuçlarını farklı açılardan değerlendirdiler.

Konuşmalar katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi ve gazetemizde de iki günlük bir dizi olarak yayınlandı.

Vakfın ikinci etkinliği, bir sonraki hafta 19 Eylül Pazar günü tertiplenen Boğaz gezisi oldu. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği gezi, yeni bir kaynaşmaya ve şevke vesile oldu.

Faaliyetler devam edecek inşaallah.

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Künye değişikliği

Zübeyir Gündüzalp’in görevlendirmesi sonucu, kuruluşundan itibaren Yeni Asya’nın İmtiyaz Sahibi olarak hizmet etmiş olan Mehmet Kutlular’ın adı, 10 Eylül’den itibaren yapılan künye değişikliği ile, Gündüzalp’le birlikte, iki kurucumuzdan biri olarak künyede yer almaya devam edecek.

İmtiyaz Sahipliği ise, diğer birçok gazetede olduğu gibi, Yeni Asya Gazetecilik Yayıncılık ve Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin uhdesinde olacak.

Şahs-ı manevî adına.

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Musibetlerin Dili kampanyası

İstanbul okurlarımızın teklifiyle başlayan Musibetlerin Dili kampanyamız diğer illerimizin katılımıyla büyüyerek devam ediyor. Teşekkür ediyoruz.

Sırada başka kampanyalarımız da olacak inşaallah.

***

Temsilciler toplantısı

Gazetemizde bir süredir çıkan ilanlarda duyurulduğu gibi, 2021 sonbahar dönemi temsilciler toplantımız 6 Kasım Cumartesi günü İstanbul’da gazete binamızda yapılacak. Toplantıyla ilgili olarak bilgi almak için (0532) 273 46 39 no’lu telefon ve sekreterya@yeniasya.com.tr mail adresi kullanılarak sek- reterya ile irtibat kurulabilir.

Hizmetlerimizin mevcut durumunun ve yeni dönemdeki yeni hizmet projelerinin görüşüleceği toplantıya bütün temsilcilerimizi bekliyoruz.

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