Yeni yayın dönemi

Bir yaz tatili daha sona eriyor, ilk ve ortaokullarla liseler önümüzdeki hafta, üniversiteler ise takip eden haftalarda açılıyor.

Okulların açılması demek, yayıncılık ve neşir faaliyetleri açısından yaz durgunluğunun nispeten sona ermesi, yeni yayın ve hizmet döneminin başlangıcı demektir.

Yaz aylarına denk gelen bayram tatilleri ve yıllık izinler sıla-i rahim ve dinlenme fırsatı verirken, yeni hizmet hamlelerimiz için de enerji depolanmasına vesile oluyor. Yayın faaliyetlerimizin hız kazanacağı bu dönemde bu yenilenmişliğe ihtiyacımız olacak.

Gazete başta olmak üzere neşriyatımız için yeni hedefler belirleyip ona göre planlamalar yaparak çalışmalarımızı devam ettireceğimiz yeni bir dönem. Bu dönemde bilhassa gazetemizin ara vermeden devam eden tanıtım ve abone çalışmalarına özel bir önem ve ağırlık vermemiz gerekiyor. Tatil maksadıyla yapılan yer değiştirmeler sonrasında azalan tirajların vakit geçirilmeden telâfisi, gazetemiz ve diğer yayınlarımıza yeni okuyucuların kazandırılması her birimizin öncelikli hedefi olmalı.

Sizlerden aldığımız her türlü destek, çalışanlar olarak bizlerin şevk ve gayretini arttırmaktadır.

2020 takvimleri hazırlanıyor

Yeni Asya Medya Grubu’nun marka yüzlerinden biri olan takvim hazırlıklarımız sürüyor. Perakende ve firma baskılı takvimimiz yenilenmiş şekil ve muhtevasıyla yakın zamanda piyasaya çıkmış olacak. Peşi sıra da Bediüzzaman Takvimi’nin tasarımına geçilecek.

Bilindiği gibi 21-22 Haziran tarihlerinde Barla’da yapılan Mağaza Temsilcileri toplantısında, takvimin perakende ve firma baskılı 3 bölge olarak 3. hamur kâğıda basılması kararı çıkmış, temsilcilerimizin satış taahhütleri alınmıştı. Bir diğer önemli markamız Bediüzzaman Takvimi de her sene olduğu gibi 2 bölge olarak 1. hamur kaliteli kâğıda basılacak.

Taleplerinizi bekliyoruz.

Cezaevlerine hediye kitap

Yeni Asya Neşriyat’ın “Siz de cezaevlerine kitap hediye edebilirsiniz” başlığı altında yürüttüğü kampanya devam ediyor. Kampanya ile, cezaevi kütüphanelerine ve şahsî taleplere risale gönderiliyor. Desteklerinizle yürüttüğümüz bu kampanyada bize ulaşan ihtiyaç sahiplerinin taleplerine yetişmekte zorlanmaktayız. Gazetemizde ilânları yayınlanan bu kampanyaya sunacağınız her katkı iman derslerine muhtaçlar için bir ab-ı hayat hükmünde olacaktır.

Hayırlı ve bereketli haftalar diliyoruz.