Emekliler yılının bitmesini kutladılar

03 Ocak 2025, Cuma
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şubesi tarafından, “Emekliler Yılı”nın sona ermesi dolayısıyla Kızılay’da İzmir Caddesi’nde basın açıklaması yapılarak, lokma dağıtıldı.
Yılın kaybedeni asgarî ücretli ve emekli
TÜED Başkanı Murat Tokgöz, yaptığı açıklamada, emeklilerin çok zor bir yıl geçirdiğini söyleyerek, “Bugün Emekliler Yılı bitti. Teşekkür ediyoruz ki ‘Emekli Yılı’ bir yıl ile sınırlandırıldı çünkü artık tahamülümüz kalmamıştı. Allah’tan tek dileğim bir daha böyle bir ‘Emekliler Yılı’nı’ düşmanımıza bile yaşatmasın” dedi.
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