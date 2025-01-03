Emekliler yılının bitmesini kutladılar

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şubesi tarafından, “Emekliler Yılı”nın sona ermesi dolayısıyla Kızılay’da İzmir Caddesi’nde basın açıklaması yapılarak, lokma dağıtıldı.

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