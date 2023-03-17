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17 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Keşan'da su kullanımına sınırlama kararı

17 Mart 2023, Cuma 11:28
Edirne'nin Keşan ilçesinde kuraklık nedeniyle su kullanımına sınırlama getiren bazı kararlar alındı.

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Belediye encümeni, su tasarrufuna yönelik önlemleri görüşmek üzere Belediye Başkan Vekili Tarık Uysal başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Keşan'ın içme ve kullanma suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Kadıköy Barajı'nın sürdürülebilirliğini sağlamak, yaşam kaynağı olan suyun korunması için önemli kararların alınması gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda bazı önemli kararların yaşama geçirileceği aktarılan açıklamada, "Konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanmasının yasaklanması, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için mevcut kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesi, halı ve kilim yıkamalarının yasaklanması, şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanmasının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Oto kuaför-yıkama işletmelerinde de su tüketimine sınırlama getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oto kuaför-yıkama, halı yıkama, hamam, tuvalet gibi su tüketimi yüksek olan iş yerlerinde ön ödemeli elektronik sayaç takılmasına, yeraltı suyu kullanımı varsa mekanik sayaç takma mecburiyetinin getirilmesine böylece yeraltı su kullanımının tespitinin yapılmasına, bahçe sulamalarının sabah ve akşam, mümkünse kuyu suyu ile ve yağmurlama damlama sistemleri kullanılarak yapılması, park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamaların kısıtlandırılması, acil sulama ihtiyacı olan yerlerin yağmurlama, damlama sulama ile su kullanımının minimuma indirilmesi, Kadıköy Barajı rezervinin yeterliliğine göre uygun görüldüğü taktirde bu kararların 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olması, kontrol ve denetimin belediyemizin ilgili müdürlükleri tarafından yapılması oy birliği ile kabul edilmiştir. Su tasarrufuna yönelik bu kararlara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nca cezai işlem uygulanacaktır."

AA

Etiketler: kuraklık
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