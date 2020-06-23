‘Tek kullanımlık plastikler arttı’

23 Haziran 2020, Salı 22:31
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, normalleşme sürecinde birçok ilde takma zorunluluğu getirilen maskelerin bilinçsizce atılmalarının yanı sıra kafe ve restoranlarda tek kullanımlık plastik kapların tercih edilmesiyle artan plastik kullanımının da yeni bir tehlike oluşturduğunu söyledi.
Sputnik’deki habere göre Prof. Dr. Tecer, şunları kaydetti, “Bundan önce plastik poşetlerin kullanımı azalmıştı, şimdi tek kullanımlık poşetlerin kullanımı arttı. Kafe ve restoranlarda siparişlerimiz tek kullanımlık plastik kaplara girdi. Bunlar da plastik atıklar. Dikkat etmemiz gereken bir diğer konu da ellerimizi temizlemekte kullandığımız dezenfektanlar. Bu dezenfektanlar kimyasaldır. Dezenfektanlar atık sularımıza karışıyor. Atık sularımızdan da nehirlere, denizlere boşalıyor. Bu ortamlardaki kimyasal kirlenme anlamına geliyor. Atık su arıtım sistemlerinde belediyelerin ve ilgili birimlerin bu konuya öncelik vererek ayrı bir değerlendirme ve ayrı deşarjını sağlaması gerekiyor.”
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