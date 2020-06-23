‘Tek kullanımlık plastikler arttı’

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, normalleşme sürecinde birçok ilde takma zorunluluğu getirilen maskelerin bilinçsizce atılmalarının yanı sıra kafe ve restoranlarda tek kullanımlık plastik kapların tercih edilmesiyle artan plastik kullanımının da yeni bir tehlike oluşturduğunu söyledi.

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