Hendeklerde yakılanlar gibi üzerlerine bomba atılanlar

Allah, Buruc Suresinde; yarattığı muhteşem galaksilere, gerçekleştirmeye, var etmeye söz verdiği kıyamet gününe, hesap gününe, ahirette şahitlik edenlere ve şahitlik edilenler diyerek bütün insanlar üzerine yemin ederek, müminleri ateşe atan zalimleri lanetliyor.

Nasıl bir zulüm, nasıl bir vahşet. İnsanın “Allah düşmanıma vermesin” diyeceği türden bir vahşet!

Bununla da yetinmeyen zalim ve vahşi insanlar, hendeklerin etrafında oturup yananları seyrediyorlar.

Yakılan insanların suçu neydi? Rabbimiz, Mümin oldukları için yakıldıklarını buyuruyor. Suçları inanmak, mümin olmak. “Onlardan, sırf, göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan, sonsuz güçlü ve hamd edilmeye layık olan Allah’a iman ettikleri için intikam aldılar.” (1)

Suçları eski dinlerini bırakmak, Allah’ın gönderdiği Resulü dinlemek ve gelen vahye uymak. Mümin olmaları dehşetli bir şekilde yakılmalarına sebep oluyor.

Allah’ın en güzel bir şekilde yarattığı ve donattığı insan, eğer kendini dizginlemezse, zalimlerin zalimi, cahillerin cahilleri haline dönüşüyor. Gözünü kırpmadan, vicdanı sızlamadan en büyük zulümleri işleyebiliyor…

Asırlar geçti, insanlık büyük sıkıntılar yaşadı, çok acılar çekti. Yaşanan olaylar gösteriyor ki geçmişten ders almamış insanoğlu. Bir vahşet örneği daha gözümüzün önünde yaşanıyor. Bir grup insanın saldırılarını bahane edip, 2 milyon masum insanın yaşadığı Gazze’yi kuşatarak, hendeklere çevirdiler. Gökten ateş yağdırıyorlar. Yerden sularını, yiyeceklerini kesiyorlar. Hendeklerde yakılan müminler gibi eziyet çektire çektire öldürüyorlar.

Yahudi olsalardı bu başlarına gelmeyecekti. Teslim olsalardı, zillet içinde yaşamaya razı olsalardı, bu zulümle karşılaşmayacaklardı. İnandıkları için, hür yaşamak istedikleri için bunlar başlarına geliyor. Dünya da seyrediyor. Müslümanlar da seyrediyor.

Müslüman ülkelerin hepsinin kendisine göre bir hesabı var. Filistinlilerin feryatlarına kulaklarını kapatıp, hesaplarına göre hareket ediyorlar. Arada bir cılız sesleri çıkıyor. Ama sadece sesleri çıkıyor. Hiçbir işe yaramayan, hiçbir faydası olmayan sesler. Filistinlilere, ateşin içinde yanan Müslümanlara faydası olmayan sesler. İsrail yöneticilerin takmadığı sesler.

Rabbim hem hendeklerde yakan, hem de şimdi ki zalimlere: “Şüphesiz inanmış erkeklerle inanmış kadınlara işkence edip sonra tövbe de etmeyenlere cehennem azabı ve (orada) yanma cezası vardır.” (2) “Elbette Rabbinin zalimleri yakalaması çok şiddetlidir!“ (3) buyurarak, cezalarını bildiriyor.

İyi ki cehennem var. Yaşasın zalimler için cehennem.

Dip Notlar:

1-Buruc Suresi; 8,9

2-Buruc Suresi; 10

3-Buruc Suresi; 12