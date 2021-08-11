Arkadaşım diyabet

Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet, günümüzde en önemli halk sağlığı problemlerinden biridir.

Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre dünya çapında 20-79 yaş aralığındaki her 11 kişiden 1’i diyabet hastasıdır. Teşhis edilemeyen vak’aların da oldukça çok olduğu diyabet, hastaların organlarını ve hayat fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek yaşama kalitesini düşürür. Peki diyabet nedir? Belirtileri nedir? Tedavisi nasıldır?

Yediğimiz besinlerin özellikle karbonhidrat ihtiva eden besinlerin çoğu vücutta enerji için kullanılmak üzere glukoza dönüştürülür. Pank- reas vücudumuzda midenin arka kısmında bulunan bir salgı bezidir ve kandan glukozu alıp enerji olarak kullanılmalarını sağlayan insülin adı verilen bir hormon üretir. Besinlerle kana geçen glukoz, insülin aracılığı ile hücrelere girer. Hücreler glukozu enerji olarak kullanır. Vücudumuzun normal işleyişi bu şekildedir. Ancak pankreasın yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda diyabet, halk arasındaki ismiyle şeker hastalığı gelişir. Diyabet, maalesef ömür boyu devam eden ve yaşama kalitesini olumsuz şekilde etkileyen kronik bir hastalıktır.

Sıklıkla duyduğumuz kavramlardan ikisi de tip 1 ve tip 2 diyabettir.

Peki tip 1 diyabet ve tip2 diyabet nedir?

Sağlıklı kişilerde vücudu dışarıdan gelen yabancı etkenlere karşı korumakla görevli bir bağışıklık sistemi bulunur. Bu sistemin virüs, ilâç, fizik veya stres gibi herhangi bir sebeple normalden sapması sonucu kendi hücrelerini yabancı olarak algılaması, onlara saldırması ve tahrip etmesiyle oluşan hastalıklara “otoimmün hastalıklar” denir. Tip 1 diyabet de otoimmün hastalıklardan birisidir. Bilinmeyen bir sebeple harekete geçen bağışıklık sistemi insülin üretimini üstlenen pankreası tahrip etmektedir. Tip 1 diyabet belirtileri ise, sık idrara çıkma, çok su içmek, zayıflamak olarak sıralanabilir. Tedavisinde ise değişmez kural insülin enjeksiyonudur.

Tip 2 diyabet toplumda en sık görülen diyabet şeklidir. İnsülin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması ile gelişir. Genellikle yaşama şeklindeki hatalardan kaynaklı olarak meydana gelir. Belirtileri ise; sık idrara çıkma, ağız kuruluğu, açlık hissi, kuru ve kaşıntılı bir cilt olarak sıralanabilir. Tedavisinde öncelikli olarak beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi yer alır. Aynı zamanda uygun egzersiz programlarının da tedavide etkili olduğu belirlenmiştirr.. Buna rağmen kan şekeri normal sınırlar içinde tutulmazsa hap olarak kullanılan şeker düşürücü ilâçlar kullanılır. İlâç tedavisine hekim karar vermelidir.

Diyabeti olmayan kişilerde kan şekeri düzeyi 120 mg/dl, tokluk halinde ise 140 mg/dl’nin üzerine çıkmaz. Ayrıca açlık kan şekeri düzeyinin 100-125 mg/dl arasında olması gizli şeker sinyalidir.

Diyabet ciddî bir hastalıktır. Ancak uygun beslenme tedavisi, medikal tedavi, düzenli egzersiz ve diyabet eğitimi ile sağlıklı bir hayat sürebilirsiniz.

