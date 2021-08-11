"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Arkadaşım diyabet

Zeynep Toprak
11 Ağustos 2021, Çarşamba
Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet, günümüzde en önemli halk sağlığı problemlerinden biridir.

Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre dünya çapında 20-79 yaş aralığındaki her 11 kişiden 1’i diyabet hastasıdır. Teşhis edilemeyen vak’aların da oldukça çok olduğu diyabet, hastaların organlarını ve hayat fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek yaşama kalitesini düşürür. Peki diyabet nedir? Belirtileri nedir? Tedavisi nasıldır?

Yediğimiz besinlerin özellikle karbonhidrat ihtiva eden besinlerin çoğu vücutta enerji için kullanılmak üzere glukoza dönüştürülür. Pank- reas vücudumuzda midenin arka kısmında bulunan bir salgı bezidir ve kandan glukozu alıp enerji olarak kullanılmalarını sağlayan insülin adı verilen bir hormon üretir. Besinlerle kana geçen glukoz, insülin aracılığı ile hücrelere girer. Hücreler glukozu enerji olarak kullanır. Vücudumuzun normal işleyişi bu şekildedir. Ancak pankreasın yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda diyabet, halk arasındaki ismiyle şeker hastalığı gelişir. Diyabet, maalesef ömür boyu devam eden ve yaşama kalitesini olumsuz şekilde etkileyen kronik bir hastalıktır.

Sıklıkla duyduğumuz kavramlardan ikisi de tip 1 ve tip 2 diyabettir. 

Peki tip 1 diyabet ve tip2 diyabet nedir?

Sağlıklı kişilerde vücudu dışarıdan gelen yabancı etkenlere karşı korumakla görevli bir bağışıklık sistemi bulunur. Bu sistemin virüs, ilâç, fizik veya stres gibi herhangi bir sebeple normalden sapması sonucu kendi hücrelerini yabancı olarak algılaması, onlara saldırması ve tahrip etmesiyle oluşan hastalıklara “otoimmün hastalıklar” denir. Tip 1 diyabet de otoimmün hastalıklardan birisidir. Bilinmeyen bir sebeple harekete geçen bağışıklık sistemi insülin üretimini üstlenen pankreası tahrip etmektedir. Tip 1 diyabet belirtileri ise, sık idrara çıkma, çok su içmek, zayıflamak olarak sıralanabilir. Tedavisinde ise değişmez kural insülin enjeksiyonudur.

Tip 2 diyabet toplumda en sık görülen diyabet şeklidir. İnsülin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması ile gelişir. Genellikle yaşama şeklindeki hatalardan kaynaklı olarak meydana gelir. Belirtileri ise; sık idrara çıkma, ağız kuruluğu, açlık hissi, kuru ve kaşıntılı bir cilt olarak sıralanabilir. Tedavisinde öncelikli olarak beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi yer alır. Aynı zamanda uygun egzersiz programlarının da tedavide etkili olduğu belirlenmiştirr.. Buna rağmen kan şekeri normal sınırlar içinde tutulmazsa hap olarak kullanılan şeker düşürücü ilâçlar kullanılır. İlâç tedavisine hekim karar vermelidir.

Diyabeti olmayan kişilerde kan şekeri düzeyi 120 mg/dl, tokluk halinde ise 140 mg/dl’nin üzerine çıkmaz. Ayrıca açlık kan şekeri düzeyinin 100-125 mg/dl arasında olması gizli şeker sinyalidir.

Diyabet ciddî bir hastalıktır. Ancak uygun beslenme tedavisi, medikal tedavi, düzenli egzersiz ve diyabet eğitimi ile sağlıklı bir hayat sürebilirsiniz.

Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afganistan'da Türk askeri için risk büyüyor

    Yüzde 70 aşılanırsa pandemi zamanla biter

    Yeni sistem koalisyona mecbur etti

    Sözleşmeli istihdam anayasal ilkelere ters

    En utanç verici dış politika belgesi

    Son 24 saatte 26 bin kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi vefat etti

    'Yeryüzünden silinmekten' korkuyorlar

    İkinci ek yerleştirmeye ilişkin YÖK'ten açıklama

    Almanya'da aşı olmayanları zorlu bir süreç bekliyor

    Türkiye, İsviçre'yi protesto etti

    2021 YKS'de ek yerleştirme ve yeni baraj puanı kararı

    Başkanlıkla borçlar da uçmuş

    Akdeniz Görev Gücü kurulmalı

    'Milas yangını kontrol altına alındı'

    15 Temmuz kirlerinden arındırılmalı

    Bakan Koca: Hiç aşı olmamışsak harekete geçelim

    Fanatik Yahudiler'den Mescid-i Aksa'ya baskın

    Almanya'da salgınla mücadelede yeni kurallar getiriliyor

    Rusya ve Çin ortak askeri tatbikat yaptı

    Türkiye'nin doğusunda kuraklık etkili oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim atmosferi
    Ahmet BATTAL

    Tercih yapacaklara ufuk açıcı notlar-2
    Faruk ÇAKIR

    Bu tablonun sorumlusu kim?
    Süleyman KÖSMENE

    Belâlar neden devam eder?
    Genel

    Yeni sistem koalisyona mecbur etti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mert Gönenli

    Musîbet-i Amme
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Şimdi de Afganistan’ı parçalama plânı
    Genel

    Sözleşmeli istihdam anayasal ilkelere ters

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.