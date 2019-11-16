"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Hangi medeniyet?

16 Kasım 2019, Cumartesi
Almanya’da bir çiftçi, ürettiği ürünleri tarlasında selfservis usûlü satıyormuş.

Yani ürünlerin fiyatını üzerine yazmış, oraya bir tartı, bir de kumbara koymuş, gelen geçen istediği malı alıyor, parasını da kumbaraya atıyormuş. Bunu büyük bir medeniyet gibi sosyal medyada paylaşan ve “bizim Müslümanlar da camide ayakkabı çalıyorlar” diye ahkâm kesenler Müslümanlar mevcut maalesef.

Onlar bizdeki sadâka taşını biliyorlar mı acaba? Bizim milletimizin zenginleri, fakirler incinmesin diye sadâka taşı adını verdikleri bir taşın altına geceleri sadâkalarını bırakıyorlar, fakirler de yine kimsenin olmadığı bir zamanda oradaki paradan ihtiyacı kadarını alıp gerisine dokunmuyorlardı. Yani zenginler cömert olduğu kadar, fakirler de tok gözlü ve kanaatkârdı.

Şanlı tarihimizden bir fazilet örneği daha: Yavuz Sultan Selim sefere giderken ordusu ile bir bağdan geçiyorlar. Askerleri üzüm yemek isteyince, “herkes istediği kadar üzüm alsın, fakat ücretini asmanın dalına bağlasın” diyor. Ertesi günü bağına gelen bağcı, üzümlerinin olmadığını, fakat her bağın dalında üzümlerin bedelinin asılı olduğunu görüyor.

Şimdi hangi medeniyet daha yüksekmiş acaba?

Ha, bugün durum değişmiş olabilir. Biz İslâmiyetten uzaklaştık, medeniyet de bizden uzaklaştı. 

Bunun teşhisini de Bediüzzaman Hazretleri bundan yüz yıl önce koymuş ve tedavisini de tarif etmişti: “İslâmiyetin mağz ve lübbünü terk ederek kışrına ve zahirine vakf-ı nazar ettik ve aldandık. Ve su-i fehim ve su-i edeple İslâmiyetin hakkını ve müstehak olduğu hürmeti ifa edemedik. Tâ, o da bizden nefret ederek evham ve hayalâtın bulutlarıyla sarılıp tesettür eyledi. Hem de hakkı var. Zira biz İsrailiyâtı usûlüne ve hikâyâtı akaidine ve mecazatı hakaikine karıştırarak kıymetini takdir edemedik. O da ceza olarak bizi dünyada tedip için zillet ve sefalet içinde bıraktı. Bizi kurtaracak, yine onun merhametidir.” (Muhakemat)

Bugün insanlığın muhtaç olduğu, dürüstlük, hak, hukuk, adalet, sevgi, merhamet gibi değerler, İslâm’ın özünde mevcuttur. Bu öz’den beslenen İslâm toplumları, her zaman insanlığın iftihar vesilesi olmuştur. Müslümanlar ne zaman özünden uzaklaşmış, İslâmiyetle bağlarını gevşetmiş, o zaman hem medeniyetten, hem güzel ahlâk ve faziletten uzaklaşmışlar, zillet ve sefalet içine düşmüşlerdir. 

Ne zaman İslâm’ın emirler ve yasaklarına tam riayet edilmiş, o zaman Müslümanlar her alanda terakki etmişler, tarihin şeref levhalarını en güzel, en medenî tablolarla süslemişlerdir. 

Bediüzzaman Hazretlerinin şu tesbiti de çok önemlidir: 

“Biliniz, hakikî vukuatı kaydeden tarih, hakikate en doğru şahittir. İşte, tarih bize gösteriyor. Hatta, Rus’u mağlûp eden Japon Başkumandanının İslâmiyetin hakkaniyetine şehadeti de şudur ki: Hakikat-i İslâmiyetin kuvveti nispetinde, Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde ehl-i İslâm temeddün edip terakki ettiğini tarih gösteriyor. Ve ehl-i İslâmın hakikat-i İslâmiyede zaafiyeti derecesinde tevahhuş ettiklerini, vahşete ve tedennîye düştüklerini ve hercümerc içinde belâlara, mağlûbiyetlere düştüklerini tarih gösteriyor.” (Hutbe-i Şâmiye)

Pakistan Millî Şairi Muhammed İkbal de zengin değerlerin fakir bekçileri olan Müslümanları şu şekilde uyarıyor:

“Ekmek dolu sepeti başında taşıyorsun/ Bilmiyor, şundan bundan ekmek dileniyorsun”

Medeniyet, adalet, fazilet adına ne arıyorsak, bizim dinimizin özünde mevcuttur. Biz, kabukla, kışırla meşgul olmayı bırakıp, bu özden istifade edersek, terakkiyatta eski savletli günlerimize kısa zamanda kavuşabiliriz. İslâmiyetin esaslarına yeniden sarılırsak, hatalarımızı anlar, ondan özür dilersek, onun merhametini yeniden celp edip, eski şanlı günlerimize dönebiliriz. 

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu düzen yürümez

    Millet borçla geçiniyor

    Pamuk: Susmayalım

    Tutuklanması sisteme aykırı

    Çözüm af değil, rehabilitasyon

    Şaka yapmış, özür diledi

    Almanya cami ve cemevlerine 7 milyon euro'luk harcama yapacak

    İngiltere'de muhalefetten bedava internet vaadi

    'Babacan'ın partisi 2020'ye kalmadan kurulacak'

    Faik Öztrak: Hükümet işsizlikle mücadele etmek zorunda

    Kardemir fabrikasında patlama: 1 işçi öldü

    İstanbul trafiği bildiğiniz gibi

    'S-400 ve F-35 için ortak mekanizma çalışmalara başladı'

    İntihar vakalarıyla ilgili komisyon kuruldu

    Amsterdam'da bir ilk: Hoparlörden ezan okundu

    Trump ile Zelenskiy arasındaki görüşmenin tutanakları yayınlandı

    İlber Ortaylı'dan 'Osmanlı Arşivi Bab-ı Ali'ye geri dönsün' çağrısı

    Filistin'in Ankara Büyükelçisi: Türkiye'nin yanındayız
    📷

    Sular altında kalan tarih: Halfeti

    Bıçaklı saldırıları önlemek için tek başına harekete geçti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu düzen yürümez
    Genel

    Tutuklanması sisteme aykırı
    Ali FERŞADOĞLU

    “Sen gazeteci misin, hükümetin adamı mı?”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Harekât ve iç siyaset
    Genel

    Çözüm af değil, rehabilitasyon
    Genel

    Pamuk: Susmayalım
    Ahmet BATTAL

    Atatürkçü dosta cevap
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Erdoğan - Trump görüşmesinden ne çıktı?
    Genel

    Millet borçla geçiniyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.