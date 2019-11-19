Ağla Abdullah Ağla Üniversitesi

Üniversitelerin iyi yönetilmediğini ve bir yönetim değil gözetim kurumu olarak tasarlanan YÖK’ün de iyi çalışmadığını yazıp söylediğimizde, kendileri –neredeyse- partizan olan bazı dostlarımız bizi “siyaset yapmak”la yani tarafgir davranmakla eleştirdiler. Ama şimdilerde aydılar.

Gelinen nokta maalesef iyi değil.

İki yüz üniversite açmak yerine elli üniversite ile ve özgürce devam etseydik ama aynı kaynakları doğru harcasaydık hem eğitim ve bilim kalitemiz daha iyi olurdu ve hem de dünyada ilk beş yüze giren daha çok üniversitemiz olurdu.

Hele üniversitelerin muhalefet edemez hale getirilmeleri yok mu?

Asıl kaybımız bu. Bu konuda, Fransız geleneğini kısmen de olsa sürdürdüğü anlaşılan İran bile son olaylar gösteriyor ki bizden iyi.

İktidarı dengede ve hizada tutan, sağa sola savrulmaktan uzaklaştırarak “muvazeneye getiren” ana yapı elbette muhalefet.

Ama ona yardımcı olacak birkaç kurum daha var(dı): Basın, üniversiteler, sivil toplum ve bilhassa Türkiye özelinde sivil cemaatler. Can çekişiyorlar.

Başlığa gelince…

Bir zamanlar Başkent Üniversitesinin başına gelenlerin bir benzeri İstanbul Şehir Üniversitesi üzerinde yaşanıyor ya…

İnsana “acaba sırada başka ‘adı muhalif’ üniversiteler mi var” dedirtiyor.

Ankara’da trajik bir komedi var mesela.

Mübarek Hacı Bayram Veli Hazretlerinin kabrinin ve türbesinin bulunduğu tepenin altında yeni bir üniversite var. Adı “Sosyal Bilimler Üniversitesi”. (Bu “bilim”li ama “ruh”suz isim herhalde o Mübareğin ruhunu sızlatıyordur).

Onun üç kilometre batısında, “Atatürk” Orman Çiftliği’nin içindeki “Gazi” Üniversitesinin sosyal bilimlerle ilgili bölümlerinin ve binalarının haşin bir biçimde kıra döke bölünmesi ile kurulmuş yeni bir üniversite daha var. Adı Hacı Bayram Veli Üniversitesi.

Bir üniversite yapılandırması ve adlandırması ancak bu kadar komik olabilir. O burada bu orada!

Aynen Ankara’nın dillere destanımsı eğlence merkezi Ankapark/Wonderland’in hemen tepesinde Türkiye’nin ciddiyet merkezi olması gereken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi adlı gecekondunun kurulu olması gibi.

Onun üç yüz kilometre uzağında da bir üniversite var.

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adını taşıyan bir “devlet” üniversitesi.

Bizim bu üniversiteye yeni isim teklifimiz ise başlıkta…

