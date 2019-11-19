"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Ağla Abdullah Ağla Üniversitesi

Ahmet BATTAL
19 Kasım 2019, Salı
Üniversitelerin iyi yönetilmediğini ve bir yönetim değil gözetim kurumu olarak tasarlanan YÖK’ün de iyi çalışmadığını yazıp söylediğimizde, kendileri –neredeyse- partizan olan bazı dostlarımız bizi “siyaset yapmak”la yani tarafgir davranmakla eleştirdiler. Ama şimdilerde aydılar.

Gelinen nokta maalesef iyi değil. 

İki yüz üniversite açmak yerine elli üniversite ile ve özgürce devam etseydik ama aynı kaynakları doğru harcasaydık hem eğitim ve bilim kalitemiz daha iyi olurdu ve hem de dünyada ilk beş yüze giren daha çok üniversitemiz olurdu. 

Hele üniversitelerin muhalefet edemez hale getirilmeleri yok mu?

Asıl kaybımız bu. Bu konuda, Fransız geleneğini kısmen de olsa sürdürdüğü anlaşılan İran bile son olaylar gösteriyor ki bizden iyi. 

İktidarı dengede ve hizada tutan, sağa sola savrulmaktan uzaklaştırarak “muvazeneye getiren” ana yapı elbette muhalefet. 

Ama ona yardımcı olacak birkaç kurum daha var(dı): Basın, üniversiteler, sivil toplum ve bilhassa Türkiye özelinde sivil cemaatler. Can çekişiyorlar. 

Başlığa gelince…

Bir zamanlar Başkent Üniversitesinin başına gelenlerin bir benzeri İstanbul Şehir Üniversitesi üzerinde yaşanıyor ya…

İnsana “acaba sırada başka ‘adı muhalif’ üniversiteler mi var” dedirtiyor. 

Ankara’da trajik bir komedi var mesela.

Mübarek Hacı Bayram Veli Hazretlerinin kabrinin ve türbesinin bulunduğu tepenin altında yeni bir üniversite var. Adı “Sosyal Bilimler Üniversitesi”. (Bu “bilim”li ama “ruh”suz isim herhalde o Mübareğin ruhunu sızlatıyordur). 

Onun üç kilometre batısında, “Atatürk” Orman Çiftliği’nin içindeki “Gazi” Üniversitesinin sosyal bilimlerle ilgili bölümlerinin ve binalarının haşin bir biçimde kıra döke bölünmesi ile kurulmuş yeni bir üniversite daha var.  Adı Hacı Bayram Veli Üniversitesi.

Bir üniversite yapılandırması ve adlandırması ancak bu kadar komik olabilir. O burada bu orada!

Aynen Ankara’nın dillere destanımsı eğlence merkezi Ankapark/Wonderland’in hemen tepesinde Türkiye’nin ciddiyet merkezi olması gereken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi adlı gecekondunun kurulu olması gibi. 

Onun üç yüz kilometre uzağında da bir üniversite var. 

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adını taşıyan bir “devlet” üniversitesi. 

Bizim bu üniversiteye yeni isim teklifimiz ise başlıkta…

Okunma Sayısı: 292
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslam düşmanlığını reddediyoruz

    Trump'tan azil soruşturması açıklaması

    Meksika'ya iltica eden Morales'ten ülkesine çağrı

    YPG/PKK yandaşları Rus aracına saldırdı

    Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya mutabakatın gereğini yapmadı

    "Herkes ölümsüzlüğü arıyor"

    Emeklilerden büyük tepki

    Yargıda zihniyet değişmeli

    AKP, hukuk devletinden uzaklaştı

    Bakan Kurum'dan 'Dipsiz Göl' açıklaması

    Başörtülülere saldırıyı lânetliyorum

    'Üniversite öğrencilerinin adeta ruh sağlığı haritasını çıkardık'

    MSB: Rusya ile 8'inci ortak kara devriyesi gerçekleştirildi

    Milli Takım tarihinin en iyi grup performansına imza attılar

    Rusya Tişrin üssüne de yerleşti

    2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde sona doğru

    Tahran'da gerilim tırmanıyor: Devlete ait binalar ve iş yerleri ateşe verildi

    Hong Kong'da son durum?

    'Şanlıurfa'daki patlama dış etkiden kaynaklanmadı'

    İpotekli konut satışları yüzde 525 arttı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İç gündeme dönüş
    Ahmet BATTAL

    Ağla Abdullah Ağla Üniversitesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Alternatif misyon ihtiyacı
    Süleyman KÖSMENE

    Bakiyatü’s- Salihat’tan hissemiz ne kadar?
    Genel

    İslam düşmanlığını reddediyoruz
    Ali FERŞADOĞLU

    “Zaman hakikat zamanıdır” ne demektir?
    📷
    Genel

    Eskişehir’de 4 gün
    Cevher İLHAN

    “Şahsi ilişkiler”le uluslararası ilişkiler
    Nejat EREN

    Probemlerin çözümünde “iki şey”
    Orhan GÜLER

    “YAN” için “indeksli katalog” ihtiyacı üzerine...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.