"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2024 CUMA - YIL: 55

Ayağa kalk Adapazarı

Ahmet BATTAL
04 Ekim 2024, Cuma
Eskiden, şehirlerarası telefon görüşmelerinin santraller arası manuel bağlantı ile yapıldığı dönemlerde İstanbul ile Ankara arasında görüşme yapacaklar için ara bağlantı noktası olarak Adapazarı vardı.

Ve işte o zamanlarda, “Adapazarı parazit yapma, çekil aradan” sözü meşhurdu. (Bu sözün “Adana çık aradan” gibi versiyonları da vardır.).  

İletişime mani olanlara söylenen bir kalıp haline gelmiş olan bu sözün Adapazarı’na ya da Adapazarlılara karşı bir hakaret gibi anlaşılması ise bir “yansıtma”dır.

O Adapazarı ki aynı zamanda Sakarya nehrinin adını verdiği şehrin merkez ilçesidir.  

İşte o şehir çok yönden Avrupa şehirlerine benzer. Zira Avrupa’da da şehir demek nehir demektir. Nehirsiz şehir koftur, yüktür.  

İşte o nehir için Necip Fazıl Kısakürek’in 1949’da yazdığı şiirin son iki mısraı şöyle:  

“Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya;

“Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!”

Bu şiir bize son yıllarda hep, hakları inadına ve bile bile gasp edilen masum mağdurları hatırlatıyordu.  

Nihayet Kemal Kılıçdaroğlu’nun şu sözleri sebebiyle bu şiiri yeniden andık, okuduk.  

“Hakları gasp edilen KHK’lılar için, cezaevinde iradesine ipotek konulan Hatay halkı için ayağa kalkarız! Milletten çalınan 128 milyar doların hesabını sormak için, Yine milleti soyan 5’li çeteye dur demek için ayağa kalkarız. Halka, Anayasaya, rejime saygısı olmayan kimse bizden saygı beklemesin! Bugün, yurtsever ve milletperver duruşlarıyla partimizi gururlandıran bütün milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. Unutulmasın ki hiç bir yurttaşımızın Erdoğan ve Saray rejimini meşrulaştırma hakkı ve hukuku yoktur! Ancak mücadele etme sorumluluğu vardır!”

Kılıçdaroğlu, bu sözlerle, 1 Ekim günü TBMM’nin yeni yasama dönemi açılışında AKMHP cumhurunun başkanı Erdoğan’ı ayağa kalkarak karşılayan CHP milletvekillerini zımnen eleştirdi.  

Oysa onlar CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ve ekibinin “makama saygı” ilkesine dayalı tavsiye kararına uymuşlardı.

Erdoğan ve Saray Rejimi hususunda dik duruşun hakkını kendi liderlik döneminde veren bir Kılıçdaroğlu’nun KHK’lılara yapılanlar ve diğer haksızlıklar konusundaki açık tavrını sürdürmesi umut verici.  

Aynı umudun sinyallerini biz diğer muhalif liderlerden de -genellikle- alıyoruz.  

İran’ın İsrail’e yönelik yeni füze saldırıları sebebiyle belli ki önümüzdeki günler ve belki de aylar ve yıllar çevremizdeki sıcak çatışmalarla geçecek. Dua edelim ki sulh bize pahalıya patlamasın.

Ama “dışarıda savaş var, tehlike kapımızda, aman bölünmeyelim, kilitlenelim, kenetlenelim” diyerek herkesi Saraya sarıp sarmalayacak olanlara karşı da uyanık olmak lazım.  

Bu sıcaklığı fırsata çevirerek iktidarını yeniden güçlendirip pekiştirmek isteyeceği açık olan bir Erdoğan’a ve onun temsil ettiği Saray Rejimine karşı dik durmanın anlamı ve biçimi meselesi muhalefetin en önemli konusudur.  

Millet, oraya buraya saçıp döktüğü benzinle etrafımızın yangın yerine dönmesine en büyük katkıyı yapmış olan bu iktidara karşı da muhalefetten umutlanmak istiyor.

Okunma Sayısı: 321
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail Gazze’de 902 aileyi yok etti

    Kolay kazanma hevesi eğitimden uzaklaştırıyor

    Lübnan’da sağlık sistemi alarm veriyor

    Yemen’de 489 binden fazla kişi yerinden edildi

    Ev almak hayal oldu

    Okulda olmayan çocuklar, 77 ilin nüfusundan fazla

    Mescid-i Aksa'ya tahrik dolu baskınlar sürüyor!

    Tayvan'da Krathon Tayfunu: 2 kişi öldü, 102 kişi yaralandı

    Husiler de Tel Aviv'i hedef aldı

    AB'den, İsrail'e karşı Guterres'e destek

    Sıcaklıklar yurt genelinde artacak

    İsrail, Guterres’i “istenmeyen adam” ilan etti - BMGK üyelerinden İsrail'e tepki, Guterres'e destek yağdı

    'İsrail eğer karşılık verirse cevabımız daha sert olur'

    Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş araç kazasında şehit oldu

    ''Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum''

    Nepal'de ölü sayısı artmaya devam ediyor

    3 yılda 79 bin 485 şirket kapandı

    Pezeşkiyan: İran'la çatışmaya girmeyin

    Biden giderayak İsrail'e biadını tazeledi: ''Şüphesiz ki ABD, İsrail'i tam olarak desteklemektedir''

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “İsrail’e gireriz”den “İsrail bizi vuracak”a
    Risale-i Nur'dan

    Mahlûkat, zaman nehrinde akıyor
    Osman ZENGİN

    Barla’da bir kilise...
    Ahmet BATTAL

    Ayağa kalk Adapazarı
    Şükrü BULUT

    Diyanet’imiz Risale-i Nur tefsirini yayınlamakta epeyce gecikti
    Süleyman KÖSMENE

    Kaderin şifrelerini çözen risale
    Orhan Ali YILMAZ

    Dünya, Beş’ten (5) büyük değilmiş…
    Ali FERŞADOĞLU

    Aman, mihenge vuralım!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Risâleler ve başka eserler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.