"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Baba olmadan babalık yapanlar

Ahmet BATTAL
27 Haziran 2021, Pazar
Birilerinin dediğine göre geçen Pazar yani 20 Haziran Babaların günü idi. Bizim de mensubu olduğumuz numarasız Ankara Barosu gün sebebiyle şöyle bir mesaj gönderdi:

“Biliyoruz ki babalık da tıpkı annelik gibi biyolojiden bağımsız, koşulsuz, katıksız ve karşılıksız sevgiden gelir. Bu sebeple kendini bir baba gibi hisseden herkesin Babalar Günü kutlu olsun.”

Mesajın tartışılabilir yönleri var. 

Meselâ babanın sevgisinin biyolojiden bağımsız olup olmadığı tartışılabilir. 

Damat kayınpeder ve gelin kayınpeder arasındaki babalık ilişkisinde bile bir tür biyoloji ve nesep sıhriyetinin olduğunu elbette herkes kabul eder. 

Bunun dışındaki hallerde babalığın olup olamayacağı yani neseben evlât baba ilişkisi içinde bulunmayan iki kişinin birbirini evlât ve baba olarak sevmesinin mümkünlüğü, sınırı, anlamı ve bilhassa ispatı tartışılabilir.

Bugünkü hukukumuz evlât edinmeye izin veriyor, ama eski hukukumuz ve kültürümüz bunu “mahremiyeti ihlâl etmeme” şartına bağlayarak sınırlandırıyor. 

Bu sebeple, riske girmek istemeyen çocuksuz eşler, erkeğin kız yeğenini ya da kadının erkek yeğenini evlâtlık alıyor. 

Böylece hem evlât ihtiyacı karşılanıyor ve hem de birbirine nikâh düşecek iki kişi aynı evde yalnız kalmamış yani mahremiyet problemi çözülmüş oluyor. 

Özetle, “ben şunu evlâdım gibi sevdim” ya da “ben onu babam gibi sevdim” demek kolay değil. 

Bunun tek istisnası mecazî babalık hali. 

Bu sebeple de biz Baronun Babalar Günü mesajını okuyunca bu memleketin gelmiş geçmiş en büyük “baba”sını hatırladık. 

17 Haziran’da vefat eden Süleyman Demirel’i. 

O bilinen anlamda “baba” değildi. Sulben evlâdı yoktu. 

Hatta bu sebeple birileri çok gıybetini de yaptı. Çok günah da kazandı. (Tövbe etmişlerse Allah affetsin.)

Ama o bu memleketin gerçek anlamda “baba”larından biriydi. 

Elbette her siyasetçi gibi sübjektif değerlendirmelere açıktı. 

Ve sağlığında çok sayıda kişiden ve bilhassa bir kısım muhaliflerinden geçer not alamadı.

Ama ona hayatında geçer not vermeyenlerin çoğunun, bilhassa dindar siyasetçilerin, son on senede gördüğü hadiseler karşısında fikrini değiştirdiğine ve “büyük adammış” ya da “baba adammış” dediğine hepimiz şahit olmuşuzdur. 

İşte asıl babalık galiba bu: Ardından gelecek olan rahmet duâsını her geçen gün arttırmak.

Bu vesileyle Isparta İslamköy’deki Demokrasi Müzesi’ni gezmemiş olanlara gecikmemelerini tavsiye ederiz. 

Zira maziyi bilmeyen hale ve istikbale anlam yükleyemez. 

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Hukuksuzluğu kirlenmenin örtüsü yaptılar'

    Kimsenin istemediği görev

    ‘Kur’ân benim hayatım’

    'Uyuşturucuyla hep birlikte mücadele edilmeli'

    'Büyük bir deprem bekliyoruz'

    Suriye’de felaket kapıda

    5 bin 266 yeni vaka daha

    Bangladeş’te 'iklim mültecilerinin' sayısı 10 milyonu geçti

    Afrin'de bombalı saldırı: 3 sivil öldü

    Doktorlar da kaçıyor

    Fakir yolunu şaşırıyor

    'Bayram indirimlerine kanmayın'

    DSÖ: Delta varyantı, 2 kat daha bulaşıcı

    Ukrayna'dan dünyaya çağrı: Rusya'ya baskıyı artırın

    Hamas'tan Yahudi yerleşim planlarına karşı direniş çağrısı

    BM Genel Sekreteri'nden 'aşılamada adalet' çağrısı

    Avustralya’da bir eyalette sokağa çıkma yasağı kararı

    YKS'de ilk oturum sona erdi

    Esed rejimi iç savaşta en az 14 bin kişiyi işkenceyle öldürdü

    İran'da 5 binden fazla mahkuma af veya ceza indirimi kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zulümkâr tenkitler ve tesanüdü muhafaza
    Genel

    'Hukuksuzluğu kirlenmenin örtüsü yaptılar'
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yeni Asya hep haklıydı, bugün de...
    Ahmet BATTAL

    Baba olmadan babalık yapanlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Adnan NACİR

    İmrengi
    Misbah ERATİLLA

    Tarık Aktekin Sivas Kampı
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân kalesine gir ve Sünneti rehber yap
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Sanki dükkânını kapatan esnaf yok!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.