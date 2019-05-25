Beni Ukrayna idarecilerine emanet ediniz!

Son yazımızda “Beni Viyana hâkimlerine emanet ediniz” demiştik.

Aynı gün gördük ki kendimizi emanet edebileceğimiz başka Avrupalılar da var.

Holodomor yaşamış Ukrayna’da Halkın Hizmetkârı Partisi’nin kurucu lideri, eski komedyen ve yeni cumhurbaşkanı Zelenskiy yemin töreninde komik ve ironik bir üslûpla bizim gibi portre düşmanı zavallıları (!) ülkesine dâvet etmiş.

Memurlarına şöyle demiş: “Odalarınızda benim resmimin olmasını istemiyorum. Devlet başkanı ikona değildir, idol değildir. Oraya benimki yerine çocuklarınızın fotoğrafını asın ve ne zaman bir karar alacak olsanız onların gözlerine bakın.”

Bu cümleleri okuyunca “Bu zavallı Ukrayna halkının, bir Mustafa Kemal’i, bir Evren Paşası, bir Erdoğan’ı yok tabiî. Sıradan adamların fotoğrafını asmaktansa çocuk fotoğrafı koymayı daha doğru görmüşler, ama bunu söyleyememişler” diyebilirsiniz.

Dersiniz ama, siz, başkan değil, komedyen değil, sadece “komik” olursunuz.

Adam komedyen, dolaylı konuşmuş.

Aslında demek istemiş ki:

“Yöneticilik hizmetkârlıktır. Milletin efendisi millete hizmet edendir.”

“Yönetici dediğin ‘ben en iyiyim, herkes bana benzemeli, benzemeyeni de benzetmeliyim’ demeye kalkmaz.”

“Yönetici dediğin emanetçidir ve hesap verir.”

“Yönetici hesabı millete ve bilhassa gelecek nesillere verir.”

“Yöneticiyi ikona kokana yapmayın. Yoksa kokuşur, oturduğu yeri kokutur, kalkmak istemez. Etrafındakileri korkutur, susturur, konuşturmak istemez.”

“Devletin dairelerinin odalarının duvarlarında asık suratlı adamların fotoğraflarını görmemelisiniz.”

E, şimdi soralım.

Kim gitmek istemez o ülkeye?

İnsanın bu dünyada fani olduğuna ve “el Baki hüvel Baki”nin hak olduğuna inandığını söyleyen bunca devlet adamımız var. Versinler cevabını.

Mübarek Ramazanın hatırına haydi bir kampanya açalım. Sosyal medyayı inletelim.

Devlet dairelerinde fotoğraf geleneğini kaldıralım. Onların yerine herkes manzara resmi koysun.

el Baki, hüvel Baki!

Ruhuna … okuyalım.

