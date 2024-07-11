"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Bozkürt işareti nasıl yapılır?

Ahmet BATTAL
11 Temmuz 2024, Perşembe
Son iki haftada, bozkurt işaretinin nasıl yapıldığını iki yaşındaki çocuklar da öğrendi.

Neden yapıldığını bildiğini sananlar ise yanıldı. En azından şaşkınlar.

Malum, milli maç sonrasında kurt kafası işareti yapan Türkiyeli ve Türk golcü futbolcu Merih Demiral, UEFA tarafından “genel davranış ilkelerine uymamak, temel davranış kurallarına aykırı davranmak, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki tezahürler için kullanmak ve futbol sporunun itibarını zedelemek” şeklindeki disiplinsizlikleri sebebiyle iki maç ceza aldı.

Bu kararı duygusal sebeplerle beğenmeyen Türkiye halkları ve Türk milleti kurtbaşı ile ilgili itikadını sorgulamaya başladı.

Cezanın haklı mı haksız mı olduğu hususu çok tartışıldı ama kanaatimizce asıl tartışılması gereken şu:

Milli maç ve taraftarlıklarımız sebebiyle ilkelerimizden taviz verebilir miyiz ve doğrularımızdan vazgeçebilir miyiz?

Henüz iki üç hafta önce yine Almanya’da bir futbolcunun “Türk değilim, Türkiyeliyim” nevinden çıkışı üzerine “İsim hakkı ve Türkiyelilik” başlıklı bir yazı yazarak bu milliyetçiliği masaya yatırmıştık.

Aslında bu işaretler meselesi de isimler meselesi gibi. Bir ismin ya da işaretin sahibinin tercihi, öncelikle bu tercihe kimin ne anlam yükleyeceğine bağlı.

Mesela iki parmakla yapılan V şeklindeki işaret “zafer işareti”dir ve herkes yapıyor. Neredeyse evrensel bir işaret. Daha ziyade sol eğilimlilerin işareti ama bir partiye ya da siyasi görüşe mal edilemeyeceği açık.

Bozkurt işareti ise öyle değil.

Bir kurtbaşını sembolize ettiği bilinen o meşhur el işaretinin Türkiye’deki herkes için ve bütün dünyada Türkler için bir siyasi partinin işareti olduğunda şüphe yok idi.

Ya da “sadece ülkücülerin” yani milliyetçilerin bile değil, sadece ülkücülerin işareti olduğunda da şüphe yok idi.

Hatta MHP’nin siyasi mağlubiyet dönemlerinde o el MHP’lilere avuç içi yukarı bakacak şekilde gösterilir ve “sırtüstü gelen kurt” ima edilirdi.

O el işaretini milli bir işaret olarak görmek isteyenlerin abarttığı açık.

Hele bu işareti dindarların da sahipleniyor gibi yapması tamamıyla saçma. Zira siyasetçi dindarlar merhum Erbakan’ın “başparmak yukarıda sıkılı çift yumruk” işaretini bir alternatif olarak bilir ve kullanır. Erdoğan dahil.

Demiral, “Türklükle alakalı. Türkiye’de hepimiz Türk’üz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum” diyerek kendini savunmuştu. Hadi o öyle dedi ve diyelim ki kanaati o.

Dışişleri Bakanlığı’nın UEFA’nın soruşturmasının kabul edilemez olduğunu ve Alman makamlarının Demiral’a yaklaşımının “yabancı düşmanlığı içerdiğini” açıklamasını da AKP’nin MHP’ye dönüşmesi ve siyasi savrulma olarak tarif eder geçeriz.

Ama bu meselede abartanlar Avrupa’da adı şiddet ve aşırı milliyetçilikle anıldığı için yasaklanması tartışılan Ülkü Ocakları’nın sembolünü sahiplendiklerinin farkındalar mı?

“Güvenlik birimlerimiz Almanya’daki Türk aşırı sağcıları yakından takip ediyor. ‘Bozkurtlar’ Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izleniyor” diyen Federal Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in, “Türk aşırı sağcılarının işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonasını ırkçılık için bir platform olarak kullanmak kabul edilemez. UEFA’nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz” sözü haksız mı?

Bazılarının zafer işareti yaparak Hollanda’yı tebrik etmesi elbette tartışılır. Ama “Avrupa çifte standart uyguluyor: İstavroz çıkartma işaretine neden itiraz edilmiyor da bozkurt işaretine ceza veriliyor?” türünden cehaletlere prim veren dindar kılıklı entelektüellerin aklı kendi başında mı yoksa kurdun başında mı?

Okunma Sayısı: 48
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Aç bırakmak da soykırımcı şiddet

    Danimarka ve Hollanda, Ukrayna'ya F-16 transferi yapacak

    ABD - Virginia'da da okullarda cep telefonuna kısıtlama

    Hollanda ile İngiltere final için karşı karşıya

    İtalya'da 7 kentte "kırmızı" alarm!

    İkinci öğretim kontenjanlarına ilişkin YÖK Başkanı Özvar'dan açıklama

    SBÜ'nün çatı katında çıkan yangın söndürüldü

    Malatya - Yeşilyurt'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

    İsrail okul saldırısında yine sivilleri katletti, AB kınadı

    İsrail' yine Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu: Ölü sayısı 29'a yükseldi

    'Trump, seçimi açık ara kazanabilir'
    📷

    Bulgaristan'daki Müslümanların Ahmet Ağa Camisi sevinci

    Yeni Kaledonya'daki olaylarda ölü sayısı 10'a yükseldi

    Sakarya'da denize girişler yasaklandı

    Toptancı suçlamalar günah ve suçtur

    'Parkinson uzmanı bir doktor Beyaz Saray'ı 8 kez ziyaret etti'

    Sağlık çalışanları adaletsizlikle karşı karşıya

    Haziran’da sıcaklık rekoru kırıldı

    İlk finalist İspanya oldu

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Ey Türk kardeş! Bilhassa sen dikkat et
    M. Latif SALİHOĞLU

    Filistin dâvâsı düğüm düğüm-1
    Ali Rıza AYDIN

    Sevgi dili
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kemalizmin “dinci” versiyonu
    Süleyman KÖSMENE

    İki doğunun iki batının rabbi
    Faruk ÇAKIR

    Birinin suçu ile başkası yakılır mı?
    Mikail YAPRAK

    Her yeniden yöneliş bir hicrettir
    Ali FERŞADOĞLU

    Risâle-i Nûr’da her suâle cevap verilir
    Ahmet BATTAL

    Bozkürt işareti nasıl yapılır?
    Mustafa Taşkın

    Güzel ahlak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.