Erdoğan rüya görse

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu gece bir rüya görse.

Rüyasında, ak saçlı, ak sakallı, ak pak kıyafetli bir dede “evlâdım, bu dünya için, bu devlet için, bu millet için, bu milletin dünyası ve ahireti için çok çalıştın, artık yeter, vakti geldi, biraz da kendi ahiretin için çalış” dese.

Erdoğan sabah uykusundan huzur içinde uyansa ve kalbine itimat ettiği bazı dostlarına rüyasını anlatıp tabirini istese.

Onlar da bu rüyanın bir işaret olduğu kanaatine varsalar ve “gereğince amel edebilirsiniz” deseler.

Bunun üzerine Erdoğan cumhurbaşkanlığından ve AKP genel başkanlığından istifa etse ve Rize’de ya da Üsküdar’da evinde uzlete çekilip dünyadan elini eteğini çekse. Üstelik yerine partisinde ve devlette bir veliaht bıraktığını açıklamaktan da ısrarla kaçınsa.

Siyaseten sevenleri onu bu kararından döndüremese.

Cuma günleri selâmlığa çıkmadan camiden evine dönse. Pazar günleri torunlarıyla birlikte parka çıkıp onları sevindirse.

Bundan birkaç gün sonra da Devlet Bahçeli benzer bir rüya görse ve o da siyasetten ve partisinden elini çekip uzlete çekilse…

Ne olur bu memleketin hali?

Böyle bir rüyanın ve tesirin olamayacağını varsayanlar Erdoğan’a ve Bahçeli’ye ayıp ederler. Zira rüyaya sınır olmaz!

Erdoğan’a ve Bahçeliye böyle bir rüyayı yakıştırmamıza kızanlar da bize ayıp ederler. Zira hayale de sınır konmaz!

Batıda liderler rüyaya gerek kalmadan siyasetten çekiliyorlar da bizde bir iki lider bir rüya ile çekilse ne olur?

Hem zaten siyasî parti üyeliği ve genel başkanlığı süreye bağlı değilse de Erdoğan’ın devlet görevi süreye bağlı ve ömrü varsa eninde sonunda bu görevin bittiğini de görecek. Varsayalım ki o günü beklemiyor ve kendi iradesiyle yarın çekiliyor.

Hem meselâ “veliaht” yakıştırmaları yapılan damadı için de böyle bir ani çekilmeyi kimse beklemezdi, ama oldu ve öyle görünüyor ki Berat Albayrak gönüllü uzlete çekildi. (Buradaki “çekildi”, “başkası tarafından çekildi” değil “kendi kendini çekti” anlamındadır!).

Bu sebeple varsayımın devamını sorularla tamamlayalım.

Türkiye’de ne ne olur?

Ekonomi ne yönde bir seyir izler? Türk parasının yabancı paralar karşısında değeri ne yönde değişir?

AKP’de genel başkan kim olur? Milletvekili aday listelerine son şeklini kim ya da kimler verir? AKP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olur?

AKP’nin politikaları ne sebeple ve ne yönde değişir?

Rakip partilerin cumhurbaşkanı adayları şimdi düşünülenlerden daha farklı kişiler mi olur?

Dış politika nasıl seyreder? Türkiye’nin dış imajı bundan nasıl etkilenir?

Bu durumun mevcut siyasî dâvâlara etkisi ne olur?

AKP’nin adayı cumhurbaşkanı seçilemezse AKP bölünür mü? Kaç parçaya bölünür? Oyları nerelere kaçar? En büyük parça mevcut partilerden hangisine gider?

Cevap tahminlerinizi almak isteriz.