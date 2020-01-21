Faizsiz bankacılık çalışmaları hakkında tavzih

Geçen hafta yayınlanan “Faizsiz bankacılıkta hatalar” başlıklı yazımızda, otuz beş yıllık genel süreçte ve bilhassa son on sekiz yıllık AKP iktidarı döneminde arzu edilen başarının gelmediğini zikretmiş ve ardından bu başarısızlığın tahlili meselesi açısından şu genel nitelikli tesbiti de yapmıştık:

“Konu ile ilgili akademik çalışmalar yapması beklenen üniversiteler (başta İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi) ve birçok üniversite bünyesindeki Enstitüler ve Araştırma Merkezleri meseleyi gerçekten ve hakkıyla masaya yatırmayı başaramadılar. Hep bir ‘emir ve talimat’ beklermiş gibi tutuk kaldılar.”

Sayın Mehmet Bulut, yeniasya.com.tr sayfasında bu yazımızın altına şu yorumu yazmış (bu okuyucumuzun İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Bulut olup olmadığını bu aşamada bilemiyoruz):

“İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin bu alanla ilgili çalışmalarını merak edip bir baktınız mı? Herhangi bir yetkilisi ile görüştünüz mü? Başta Akademik dergi, projeler, kongreler ve yayınlar olmak üzere bu alanda, sertifika programları, İngilizce-Türkçe lisans programları, üç dilde (İngilizce, Arapça, Türkçe) yüksek lisans ve doktora programları başta olmak üzere gerçekleştirilen çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmadan İZÜ ile ilgili böyle bir fikir ve yargı sahibi olmak insaflı ve ahlaklı bir tutum mudur? (Küçük imla hataları tarafımızdan düzeltildi.)”

Öncelikle şunu ifade edelim ki, biz, bu tür yanlış anlaşılmaları ve alınganlık ihtimalini de nazara alarak o yazımıza şu cümleyle giriş yapmıştık:

“Önden söyleyelim: Biliyoruz bazı dostlar yine kızacaklar ama yerinde ve zamanında doğruyu söylemezsek bu kere de Hak kızacak. Hakkın hatırı âlidir.”

Korktuğumuz oldu. Hem muhataplarımızı –istemeden- üzdük hem de –hiç beklemediğimiz halde- “insaflı ve ahlaklı bir tutum” takınıp takınmadığımız sorgulandı.

Allah biliyor, bizi tanıyanlar da bilir, ama yeniden söyleyelim: Niyetimiz asla tahrip etmek değildir. Zira biz Bediüzzaman’ın “En müthiş maraz ve musibetimiz, cerbeze ve gurura istinad eden tenkittir. Tenkidi eğer insaf işletirse, hakikati rendeçler. Eğer gurur istihdam etse, tahrip eder, parçalar.” ikazını biliyor ve bu köşede onu tatbik etmeye çalışıyoruz.

Kırk yıla yaklaşan akademik müktesebatımızda yüksek lisans ve doktora tezimizden ve yirmiye yaklaşan akademik makalemizden görüleceği üzere faizsiz bankacılık ile özel olarak ilgilendiğimiz için elbette kimin ne yaptığını ve ne kadar yaptığını az çok takip ediyoruz. (Mesela “Google Alerts”ü başından itibaren bu maksatla da kullanıyoruz.).

Belirtelim ki bu özel ilgimiz sebebiyle İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile kuruluşundan itibaren ilgiliyiz. Kuruluş amaçlarını ve isim tercihinin sebeplerini bilenlerden ve faaliyetlerini imrenerek izleyip fiilen de iştirak etmek isteyenlerden biriyiz. Çok değerli faaliyetlerinden de umutluyuz.

Geçen haftaki faiz yazıları serimizin tümüne bakıldığında görülecektir ki bu tür yazılardaki maksadımız “daha iyi”yi bulmaya yardımcı olmaktır. Nitekim başa yeniden aldığımız paragrafta da ilgili kurumları genel olarak zikrettik ve gerekçelerini de sayarak sadece “başarısızlığın sebeplerini tahlil etmek hususunda yeterli bulmadığımızı” ifade ettik. İZÜ’yü özel olarak zikretme sebebimiz ise asla kötülemek değildir. Aksine, onun bu konudaki “öncü akademik kurum” olma rolü ve hem bizim ve hem de camianın beklentisinin yüksek oluşudur.

Yapılanları görüyor, alkışlıyor ve daha iyinin elbirliğiyle yapılmasını arzu ediyoruz. Yanlış anlamayı/anlaşılmayı böylece düzeltelim.