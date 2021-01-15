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15 OCAK 2021 CUMA - YIL: 51

Hava oyunu

Ahmet BATTAL
15 Ocak 2021, Cuma
Oyun havasını biliriz.

Öyle bir çalar ki en gamlı insanın bile bazen kalkıp oynayası gelir. 

Hava oyununu pek bilmezdik. Galiba öğreneceğiz. 

Şöyle: Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) internet sitesinde çok faydalı bir tahmin uygulaması var. 

“5 Günlük tahmin (haritalı)” başlıklı haritalı tahmin bilgisi, Türkiye haritası üzerinde önümüzdeki beş gün boyunca havanın nasıl olacağını gösteriyor. 

Böylece önünüzdeki beş gün için genel hava durumunu, yağmurun nereden nereye doğru gittiğini, bulutların ya da karın ne yönde hareket ettiğini gün gün görebiliyorsunuz. 

Bilhassa şehirler arası seyahat düşünenler bu bilgilerin de yardımıyla planlama yapabilirler. 

Akıllı telefonlardaki hava durumu bilgileri ile MGM’nin bu tahmin bilgileri genellikle örtüşüyor, ama bazen de farklı oluyor. Farkın nereden kaynaklandığı hususu ayrıca üstünde düşünülmesi gereken bir konu. Ama “neticede hepsi tahmin” deyip geçebiliriz. 

Hava oyununa gelince…

MGM’nin –her ne demekse- muhalif belediyelerle anlık ya da doğru bilgi paylaşımında istekli olmadığı yolundaki bazı şayiaları duyuyor ya da okuyorduk. 

Somut bir örnekle ilgili olarak aşağıda yazacaklarımıza rağmen halen de bu dedikodulara inanmıyoruz ve inanmak istemiyoruz. Ama yazmak zorundayız. 

Şöyle: Ayın dokuzundan itibaren beş günlük tahminlerde on üç Ocak Çarşamba gününün (yani önceki günün) hava durumu tahmini göründü. 

Tahminler Ankara ve bölgesi için sürekli ve düzenli olarak “yağmurlu” olarak görünüyordu. Perşembeden itibaren de karlı gösteriyordu. 

Çarşamba gününe gelindiğinde öğleye doğru Ankara ve çevresinde kar yağışı başladı. Aynı gün beş günlük hava durumuna baktığımızda Çarşamba için yağmur tahmini yerli yerinde duruyordu. 

Yani Çarşamba günü Ankara’da dışarıda lapa lapa kar yağıyordu, ama MGM’nin güncel(!) tahmini dahi yağmur şeklinde idi. Israrla baktık, ama web sayfasındaki tahmin bilgisi fiilî duruma rağmen güncellenmedi. 

Bunları neden yazdık?

Bilhassa Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin iktidar lehine olacak şekilde çarpıtıldığı yolundaki şüpheler artık şayia olmaktan çıkmış ve yerleşik kanaat haline gelmiş durumda. 

Siyasetçiler ve bürokratların sözlerinin yalancı çoban sözü kadar dahi değerinin olmadığı günlerden geçiyoruz. 

Ama siyasetle hiçbir ilgisi olmayan (olmaması gereken) MGM’nin şu ya da bu sebeple güvenilirliğini kaybedeceği fikri aklımızın ucundan geçmezdi. 

Yukarıda anlattığımız olay, kar yağışına karşı tedbir almakla yükümlü olan Belediyelerin ve meselâ Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin MGM tarafından açık düşürülmesi sonucunu doğuracak bir hata. 

Bu hatanın bu amaca yönelik olarak bilinçli yapılmış olup olmadığını bizim bilme şansımız yok. 

Ama şüphe duyuyor olmamız bile ciddî bir problem ve sorumlusu elbette biz değiliz.  

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