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14 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Hindistan Adalet Bakanına

Ahmet BATTAL
14 Kasım 2020, Cumartesi
Açık mektubumudur:

Sayın Ravi Şankar Prasad,

Sizin ülkenizde bugünlerde böyle şeyler oluyor mu bilemiyorum. Önce anlatayım ve sonra yardım isteyeyim. 

Mevkidaşınız, ülkemizin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hemen hemen her konuşmasında, ısrarla, devletimizi Hukuk Devleti haline getirmeye çalışmaktan dem vuruyor. (Önceki gün de öyle yaptı.). 

Ama aynı gün güvenlik bürokrasisi tarafından “terörist” olmakla itham edilen ve hatta damgalanan bir muhalefet partimizin bir milletvekili kendi seçim bölgesinde seçmenleriyle sohbet edip “bir tür siyasî gösteri” yaparken sivil polisler durduruyor ve engellemeye kalkıyor. 

Gerçi içlerinden biri “yanlış anlamayın, bize haber vermeliydiniz ki güvenliğinizi sağlayabilelim” diyor, ama diğeri “haber vermeniz yetmez, izin almanız lâzımdı” diyor. 

Milletvekili o polise “kanununu göster” deyince polis bir kanun numarası veriyor, ama vekil “o kanun bir milletvekilinin esnaf ziyaretiyle alâkalı değil” diyor. 

Bir diğer sivil polis ise kanunu da anayasayı da aşıyor ve “izin almanız lâzımdı” diyor. Hem de ısrarla “izin”den bahsediyor. 

Sayın Bakan, 

Sizde nasıl oluyor bilemiyorum, ama bizde iktidardakiler gösteri yapacakları zaman hiç izin almıyorlar, her halde alan taraf değil veren taraf olmaya alışmışlar! Neyse.  

O olayda bir diğer polis “maksadımız sizi korumak, burası terör bölgesi” diyor. (Bizim kanunlarımızda böyle bir hukukî kavram var mı bilemiyoruz, ama demek ki varmış! Sayın Bakan, bizim buralarda bu işleri kendi devletimizden iyi bilme şansımız da hakkımız da yok elbet). 

Milletvekili de “burası terör bölgesi filan değil, olsa olsa kayyım bölgesi” diye cevap veriyor. 

Sayın Bakan, 

Bu mektubu size yazmamın sebebine gelince;

Yedi sekiz sene önce bir grup arkadaşla memleketinizi ziyaret etmiştik. 

Delhi Havaalanı’nda bir köşede topluca namaz kılmak istemiştik. 

Biz örtülerimizi serip namaza durunca bir de baktık ki sarıklı sakallı polis ekibiniz bizim etrafımızı sardı. Doğrusu önce korktuk, ama sonra anladık ki meğer bizi korumak için gelmişler. Havaalanında toplu namaz için izin almamıştık, hatta bilgi de vermemiştik. Ama engel olmadılar, destek oldular. 

Sayın Bakan,

Böyle şeyler bizde neden olmuyor. Sizde nasıl oluyor da oluyor. 

Cevabı bize çok lâzım. Bilhassa Adalet Bakanımıza!

Bir lütfetseniz de mevkidaşınıza anlatsanız…

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