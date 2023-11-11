"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 KASIM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Nur topu mu zulüm ve zulmet topu mu?

Ahmet BATTAL
11 Kasım 2023, Cumartesi
Milletvekili Can Atalay krizinden sonra istikbale ufunet saçacak ve tarihe mal olacak zulmet topu gibi büyük bir krizimiz daha var artık: Yargı darbesi krizi.

Gelecekte adına İncek Boşluğu Krizi de denecek olan bu krizde, İncek’e yeni taşınan Yargıtay’ın Üçüncü Ceza Dairesinin Başkanı Muhsin Şentürk ile Üyeler Hakan Yüksel, Mustafa Doğru, Şerafettin Saka, Mustafa Karayıldız bir tarafta.

Diğer tarafta ise İncek’in kıdemlisi ve hatta yerlisi durumundaki Anayasa Mahkemesinin, Can Atalay lehine ihlal kararı veren ve tahliyesini isteyen bir kısım üyeleri var. 

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kararında, bu AYM üyeleri için “Anayasa hükümlerini ihlal eden ve kendisine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aşarak hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan ilgili AYM üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına” da karar vererek görevlileri göreve çağırdı. 

Başkan Zühtü Arslan ve başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan ile Kadir Özkaya ve üyeler Engin Yıldırım, M. Emin Kuz, Rıdvan Güleç, Yusuf Şevki Hakyemez, Selahaddin Menteş ile Kenan Yaşar, kuru sıkıyla dolu ramazan topunun ağzında. 

Ancak üyeler Muammer Topal, Yıldız Seferinoğlu, Basri Bağcı, İrfan Fidan ve Muhterem İnce karara muhalif kaldıkları için bunların korkmalarına -şimdilik- gerek yok! 

Makamında arka duvara M. Kemal’in iri boy sarıksız fotoğrafını asan İmam Hatipli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in işi zor. Zavallı, aşağı tükürse Beştepe, yukarı tükürse İncek. 

Kendisi suç duyurusunu ciddiye alıp AYM üyeleri hakkında dava açmaya kalkabilir. Ama bu davayı da Yüce Divan sıfatıyla AYM görecek! 

Yani duyuru anlamlı değil.

Ama ya bir de AYM Yargıtay üyelerine suç duyurusu yaparsa… Malum, onlar da Yüce Divan’da yargılanıyor. 

Yani olay tam şöyle: Ruh doktoru ve deli uzmanı Mazhar Osman hakkında birisi “o deli” demiş. Mazhar Osman da “o bana deli derse bir şey olmaz ama ya ben ona dersem” deyip savuşturmuş.

Bu işte çoklarının kafası karışık. Kafası net olan tek muktedir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili ve Erdoğan’ın “entel dantel” dediği akil adamlardan biri olan Mehmet Uçum. 

Uçum’un açıklaması, Yargıtaycıların zehirli yürekleri hangi dükkandan alıp yediğini gösteriyor:

“Anayasa Mahkemesi mahkumiyeti olan milletvekillerinin dokunulmazlığına ilişkin verdiği kararlarda ısrarla Anayasa’yı tanımıyor. … AYM’nin bu konuda verdiği kararlar tam bir yargısal aktivizm örneğidir. Bu çerçevede Yargıtay’ın AYM ihlal kararına uymama kararı gerekçeleriyle doğrudur. … Suç duyurusu meselesi ise Milli Yargıya karşı saldırıların çok büyük bir birikim oluşturması sebebiyle reaksiyoner bir tavırdır. Bir anlamda kral çıplak demektir. Yönteminin bu olup olmadığı ayrıca tartışılır ama cesareti tartışılmaz. … Türkiye, Milli Yargısını batıcı ve neo liberal yargı anlayışlarına karşı sonuna kadar savunacaktır.” 

Adli cesaret akılla ve vicdanla birleşirse güzeldir. Kontrolsüz kudretten beslenirse tehlikelidir. 

Yarın devam edelim…

Okunma Sayısı: 261
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargı bağımsızlığı bilinçli şekilde zedeleniyor

    Meclis bu kararı reddetmeli

    Erdoğan’dan Yargıtay’a destek

    4 bin hamile kadın yerinden edildi

    ABD Orta Doğu Temsilcisi Satterfield: "Gazzelilerin geleceği Gazze'de"

    Ranta geçit vermeyeceğiz

    Mescid-i Aksa bu cuma da neredeyse boş kaldı

    "İnsani ara kararı İsrail'in saldırıları normalleştirmesine yarayan bir süreç"

    Google, İsrail Dışişleri Bakanlığından propaganda yaymak için para alıyor

    Ateşkes mümkün değil!

    Şifa Hastanesi Yerleşkesi'nde bir poliklinik binası bombalandı

    Görevden el çektirilsinler

    Yargı darbesine büyük tepki

    Şehit Bekçi Halil Kara dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Aydın'daki selde kaybolan Ali Alptekin'in cansız bedeni 5 gün sonra bulundu

    Şimdi Gazze için ''somut'' adım atma zamanı

    'İstanbul'daki barajlarda 2 aylık su var'

    Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nin çevresi İsrail saldırısı altında

    Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi'ndeki 4. maçında 3. yenilgisini aldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu kriz de tek adam rejiminin ürünü
    Cevher İLHAN

    Amerika’nın Türkiye’de ne işi var?
    Ahmet BATTAL

    Nur topu mu zulüm ve zulmet topu mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kâinatı hiddete getiren zulümler...
    Ali FERŞADOĞLU

    Ya yeni hale adapte oluruz ya mahvoluruz!
    Faruk ÇAKIR

    Adalet terazisi şaşmasın
    İbrahim Günaydın

    Ebu Leheb’in cesedi üç gün meydanda kaldı
    H. Muharrem OKUR

    Bedbaht ruh ve nurlar
    Tuba Nurlan

    Düsseldorf okuma programında buluştuk

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.