Şapı şeker yapma ödülü

Önceki günkü yazımız “Basın ve doğru bilgi meselesi” başlıklı idi. Kâinatta tesadüf yoktur. Aynı akşam AKMHP cumhurunun başkanı Erdoğan, Külliyesi’nde 6. Anadolu Medya Ödülleri törenine ev sahipliği yaptı ve –dile kolay- otuz ödül dağıttı.

O gece ile ilgili olarak iletisim.gov.tr’de ve o kaynaktan gelip geçen ve haberlerinden dalıp içen basında haberin veriliş biçimi ve bilhassa ödüllerden birini de İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un aldığı bilgisinin flaş haber olarak verilmesi dikkatimizi çekti. Araştırdık.

Ödül işini “kotaran” ve bu sayede Külliyeye sızan sazan dernekle ilgili olarak iletisim.gov.tr’deki iletişim harikası cümle aynen şöyle: “Bünyesinde 320 mahalli ve bölgesel radyoyu, televizyonu, gazeteyi, dergiyi bir arada buluşturan Anadolu Yayıncılar Derneği…”

Dernekle ilgili bu bilgi bize yetti ve fakat haberle ilgili merakımız arttı.

İnternette küçük bir araştırma yaptık ve bu ödüllerle ilgili olarak Anadolu Ajansı ve TRT Haber web sitelerinde 23 Aralık 2020’de yayınlanmış olan şu bilgilere ulaştık:

“AYD Genel Başkanı Sinan Burhan, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlediği basın toplantısında, bu yılki törende verilecek ödülleri Anadolu’daki medya mensupları ile istişare ederek tesbit ettiklerini, Edirne’den Van’a, Türkiye’nin tüm coğrafyasını temsil eden bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.”

Gururlandık ve “maşallah” dedik.

Haberin devamı şöyle:

“Demokratik, çoğulcu bir ödül töreni yapacaklarını, radyo, televizyon, gazete ve internet medyası alanlarının yanı sıra ülkeye hizmet eden şair, yazar, bilim ve dâvâ adamlarına da ödüllerinin takdim edileceğini belirten Burhan, ödül töreni tarihini ileriki günlerde açıklayacaklarını ifade etti.”

İşte o demokratik ödüllemenin tarihi meğer önceki günmüş.

Başkan Burhan o açıklamasında Yılın İletişim Ödülü’nün bu sene İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a verilecek olmasının gerekçesini şöylece netçe ortaya koymuş:

“Fahrettin Bey, yerli ve millî medya anlayışını ortaya koyuyor. Yurt içinde ve yurt dışında Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor. Fahrettin Bey bu toprakları seven değerli bir isim. Hem Fahrettin Bey hem ailesi, haksız yere itibar suikastına maruz kalıyorlar. Bu durum Anadolu’da kabul görmüyor. Bu vatanı sevmenin bedeli var. Fahrettin Bey de bu bedeli ödüyor.”

Meğer bu ödül bedel iadesiymiş.

İlginçtir, ödüller kapsamında, geçtiğimiz günlerde vefat eden Ahmet Kekeç, Ferhat Koç, Markar Eseyan ve İbrahim Toru adına özel ödül kategorileri oluşturulmuş. Ve daha ilginçtir ki özel ödül kategorisinde “Yazar Ahmet Kekeç Özel Ödülü” oğlu Hakan Kekeç’e, “Markar Eseyan Özel Ödülü” de ablası Nergis Erdiç’e verilmiş. Seneye ne olacak acaba?

En ilginci de şu: AA’nın haber sitesinden aynen aldığımız 23 Aralık 2020 tarihli bilgiye göre derneğin ödül vermeyi “kararlaştırdığı” diğer bir kısım ödül sahipleri şunlar:

“Yılın Köşe Yazarı: Abdülkadir Selvi (Hürriyet Gazetesi), Yılın Erkek Haber Spikeri: Veyis Ateş (HaberTürk), Yılın Kadın Haber Spikeri: Ece Üner (Show TV), …”

Diğerlerine ayrıca bakmaya gerek duymadık. Ama bu üç kişiden ikisi önceki akşam açıklanan “ödül alanlar” listesinde yoklar. Her halde salonda da yoklardı. Herkes maskeliydi, fotoğraflardan da tanıyamadık.

Biz de sizin gibi meraktayız: Neden?

Daha ilginci, Veysi Ateş’siz ve Ece Üner’siz ödül alanlar listesi “yerel” diyebileceğimiz internet haber kaynaklarında var, ama haberi iri puntolarla ve elbette Altun’u öne çıkararak veren resmî haber kaynaklarında; AA’da, TRT Haber’de ve iletisim.gov.tr’de yok.

Biz de merak ediyoruz: Neden acaba?

Artık “körler ve sağırlar, birbirini ağırlar” modunu aşıp geçtik. Başlıktaki moddayız...

Bir ödül de biz hak ettik!