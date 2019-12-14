Tahterevalli mi oynuyoruz?

Biz diyoruz ki AKP iktidarında gerçek demokratikleşme sağlanamadı.
Cevap: Ama sağlık hizmetleri çok gelişti.
Biz diyoruz ki AKP iktidarı Türkiye’yi AB’ye üye yapmayı başaramadı.
Cevap: Ama İHA ve SİHA işinde çok iyiyiz.
Biz diyoruz ki AKP iktidarı Türkiye’yi adalet hizmetleri yönünden iyiye götüremedi.
Cevap: Ama imam hatip yapma işinde çok başarılı olduk.
Biz diyoruz ki AKP iktidarı dine hizmet idealinde beklenen başarıyı gösteremedi.
Cevap: Ama AKP çok iyi yol yaptı.
Biz diyoruz ki AKP iktidarı rey karşılığı rüşvete boğarak cemaatlerin genetiğini bozdu.
Cevap: Ama şehir hastaneleri muhteşem.
Biz diyoruz ki AKP Türkiye’nin diplomasisini çökertti.
Cevap: Ama İstanbul’a yeni havaalanı yaptık.
Biz diyoruz ki AKP Türkiye’yi kör topal demokrasiden “tek adam rejimi”ne taşıdı.
Cevap: Ama ulaşımda çağ atladık.
Biz diyoruz ki AKP bu milletin kardeşlik hukukunu bozdu.
Cevap: Ama inşaatta ve konutta çağ atladık.
Biz diyoruz ki AKP iktidarı terör meselesini suhuletle çözemedi.
Cevap: Ama yeni adliye sarayları açtık.
Biz diyoruz ki AKP iktidarı bu milleti artık kimsenin darbe yapmayı düşünemeyeceği bir sosyal dokuya kavuşturamadı.
Cevap: Ama paradan altı sıfır attık.
Biz diyoruz ki AKP iktidarı ideolojisiz, sivil ve yeni bir anayasa yazmayı başaramadı.
Cevap: Ama nükleer enerji santrali yapıyoruz.
Biz diyoruz ki eğitim sistemimizi geliştiremedik.
Cevap: Ama savunma sanayimiz çağ atladı.
Biz diyoruz ki AKP iktidarı kültürel yozlaşmayı engelleyemedi.
Cevap: Ama sanayileşmede iyi gidiyoruz.
Biz diyoruz ki üniversite eğitimimizin kalitesi düştü.
Cevap: Ama otobanlar yaptık.
Biz diyoruz ki masum insanlara terörist damgası yapıştırılır oldu.
Cevap: Ama ülkemizde çok sayıda yeni üniversite açıldı.
Biz diyoruz ki basın özgürlüğünde sınıfta kaldık.
Cevap: Ama artık çok hızlı trenlerimiz var.
Biz diyoruz ki adalete güven sarsıldı.
Cevap: Ama bizim dönemimizde yeni köprüler yapıldı.
Ve soruyoruz: Fırıldak tahterevallisine binip de başı dönmeyen var mı?