Tahterevalli mi oynuyoruz?

Biz diyoruz ki AKP iktidarında gerçek demokratikleşme sağlanamadı.

Cevap: Ama sağlık hizmetleri çok gelişti.

Biz diyoruz ki AKP iktidarı Türkiye’yi AB’ye üye yapmayı başaramadı.

Cevap: Ama İHA ve SİHA işinde çok iyiyiz.

Biz diyoruz ki AKP iktidarı Türkiye’yi adalet hizmetleri yönünden iyiye götüremedi.

Cevap: Ama imam hatip yapma işinde çok başarılı olduk.

Biz diyoruz ki AKP iktidarı dine hizmet idealinde beklenen başarıyı gösteremedi.

Cevap: Ama AKP çok iyi yol yaptı.

Biz diyoruz ki AKP iktidarı rey karşılığı rüşvete boğarak cemaatlerin genetiğini bozdu.

Cevap: Ama şehir hastaneleri muhteşem.

Biz diyoruz ki AKP Türkiye’nin diplomasisini çökertti.

Cevap: Ama İstanbul’a yeni havaalanı yaptık.

Biz diyoruz ki AKP Türkiye’yi kör topal demokrasiden “tek adam rejimi”ne taşıdı.

Cevap: Ama ulaşımda çağ atladık.

Biz diyoruz ki AKP bu milletin kardeşlik hukukunu bozdu.

Cevap: Ama inşaatta ve konutta çağ atladık.

Biz diyoruz ki AKP iktidarı terör meselesini suhuletle çözemedi.

Cevap: Ama yeni adliye sarayları açtık.

Biz diyoruz ki AKP iktidarı bu milleti artık kimsenin darbe yapmayı düşünemeyeceği bir sosyal dokuya kavuşturamadı.

Cevap: Ama paradan altı sıfır attık.

Biz diyoruz ki AKP iktidarı ideolojisiz, sivil ve yeni bir anayasa yazmayı başaramadı.

Cevap: Ama nükleer enerji santrali yapıyoruz.

Biz diyoruz ki eğitim sistemimizi geliştiremedik.

Cevap: Ama savunma sanayimiz çağ atladı.

Biz diyoruz ki AKP iktidarı kültürel yozlaşmayı engelleyemedi.

Cevap: Ama sanayileşmede iyi gidiyoruz.

Biz diyoruz ki üniversite eğitimimizin kalitesi düştü.

Cevap: Ama otobanlar yaptık.

Biz diyoruz ki masum insanlara terörist damgası yapıştırılır oldu.

Cevap: Ama ülkemizde çok sayıda yeni üniversite açıldı.

Biz diyoruz ki basın özgürlüğünde sınıfta kaldık.

Cevap: Ama artık çok hızlı trenlerimiz var.

Biz diyoruz ki adalete güven sarsıldı.

Cevap: Ama bizim dönemimizde yeni köprüler yapıldı.

Ve soruyoruz: Fırıldak tahterevallisine binip de başı dönmeyen var mı?