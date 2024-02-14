TCDD A.Ş. ve YHT işletmeciliği-2

Geçen cumartesi günü köşemizde aynı başlıkla yayınladığımız şikâyet içerikli yazımızdan sonra pazartesi sabahı “tcddtasimacilik.gov.tr” uzantılı mail adresi üzerinden bize yazan ve “TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü Basın Müşaviri” olduğunu bildiren Sayın Ahmet Duman konuyla ilgili olarak telefonla da ulaşıp sefer bilgisi aldı ve ardından telefonla ve maille bazı açıklamalar yaptı.

Yayını konusunu ise takdirimize bıraktı.

Biz de “elbette yayınlarız, maksadımız üzüm yemek, bağcı dövmek değil” diyerek mukabele ettik.

Şunu öncelikle söyleyelim, basın müşavirliği işinin hakkını vermeye çalıştığına göre diğer personelin de aynı hassasiyete sahip olduğunu varsaymak isteriz. Ancak o yazımızın altındaki yorumların da nazara alınmasını dileriz.

Yazılı açıklamanın -yer darlığı sebebiyle- ilgili kısımlarını aşağıya “aynen” alıyor ve okuyucularımızdan da kendi tecrübelerini, tekliflerini ve olumlu ya da olumsuz yorumlarını bu yazımızın altına yazmalarını rica ediyoruz.

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Sayın Ahmet Battal

Yeni Asya Gazetesi Köşe Yazarı

03 Şubat 2024 tarihli köşe yazınızda bahsettiğiniz olayla ilgili olarak tarih ve tren bilgisi bulunmamakla birlikte kayıtlarımızda yaptığımız incelemede set değişikliği ve gecikmenin 14 Ocak 2024 tarihli Halkalı-Ankara seferini yapan 81006 trende meydana geldiği tespit edilmiştir.

Halkalı’dan hareket eden 81006 treni temin eden YHT setinin ikinci vagonunda klima arızası meydana gelmiş, bu nedenle ısınma problemi yaşanmış, yolcularımızın mağdur olmaması için yedek YHT seti Pendik’e getirilerek yolcularımız bu sete aktarılmıştır. Aktarma nedeniyle 81006 trenimiz 15 dakika tehir etmiştir.

Bu esnasında trende görevli kabin personeli tarafından gecikme yaşanacağı ve aktarma yapacağı ile ilgili bilgilendirmeler ve anonslar yapılmış, trendeki yolcuların bilet alırken ilettikleri mobil telefon numaralarına SMS ile bilgilendirme mesajı gönderilmiştir.

Trende bulunan tüm koltuk başlıkları 2 günü geçmeyecek şekilde yenisiyle değiştirilmektedir. Ayrıca isteyen yolculara verilmek üzere YHT’lerde yeterli sayıda yedek koltuk başlığı bulundurulmaktadır.

Trenlerimizde ikram edilen gıda ürünleri Türkiye genelinde satışı yapılan ve bilinen markalardan seçilmektedir. İkram edilmeden önce son tüketim tarihleri de dahil gerekli kontroller yapılmaktadır.

Hızlı tren işletmeciliği yapılan garlarda her türlüyü bilgiyi verebilecek nitelikte danışma görevlisi bulunmaktadır. Garlarda bulunan yolcu bilgilendirme ekranları da bu görevliler tarafından anlık olarak güncellenmektedir.

Ayrıca köşenizde yer verdiğiniz bu olayla ilgili Çözüm Merkezimize, Çağrı Merkezimize ve diğer iletişim kanallarımıza her hangi bir başvuru yapılmamıştır.

Sayın Battal;

Günde 33 bini Hızlı Trenlerde olmak üzere 700 bine yakın yolcuyu misafir ettiğimiz trenlerimizde yüzde yüz müşteri memnuniyeti hedefi ile hizmet vermekteyiz.

Müşterilerimizle doğrudan iletişim kurmak ve sorunlarını çözmek amacıyla Nisan 2023 tarihinde Müşteri Hizmetleri Daire Başkanlığımızı hayata geçirdik.

Vatandaşlarımızın telefonla ulaşabilecekleri çağrı merkezi, sosyal medya uygulamalarından yapılan başvuruları takip eden çözüm merkezi 7 gün 24 saat Müşteri Hizmetleri Daire Başkanlığımıza bağlı olarak hizmet veriyor.

2023 yılında bağımsız araştırma şirketlerine yaptırdığımız müşteri memnuniyeti anketlerinde yolcularımızın yüzde 92’ sinin trenlerimizden memnun ayrıldığını tespit ettik.

Hizmetlerimizi verirken merkezine vatandaşımızı koymayı, istisnasız her yolcumuzu trenlerimizden memnun uğurlamayı şiar edindiğimizin altını bir kez daha çiziyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.*