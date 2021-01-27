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27 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Tutun düşmesin, yaslanın yıkılmasın

Ahmet BATTAL
27 Ocak 2021, Çarşamba
TBMM’nin tek kişilik ordularından Cihangir İslam bir fotoğraf eşliğinde twitter’dan şunları yazdı:

“RTÜK bir programda söylenenler nedeniyle Halk TV’ye ceza veriyor. Halk TV olayı yargıya taşıyıp cezaya itiraz ediyor. Fotoğrafta RTÜK’ün mahkemeye gönderdiği cevabî yazısını görüyorsunuz. ‘Vahim’den de öte bir durum!”

Hikâye şu: 

7 Nisan 2020 tarihinde Halk TV’de yayımlanan “Şimdiki Zaman Siyaset” programında misafirlerden birinin kullandığı ifadeler nedeniyle RTÜK bu kanala para cezası veriyor. Kanal konuyu yargıya taşıyor ve cezanın iptal edilmesini istiyor. 

RTÜK adına mahkemeye gönderilen savunmada başka hatalar yanında şu cümleler de aynen yer alıyor:

“Medya iktidarın yıkılmasına sebep olabilecek, ekonomik kararlara hükmedebilecek, daha açık ifade ile istediğini başa getirebilecek, istediğini alaşağı edebilecek derecede önem arz ettiği bir durumda, her program konuğunun medya kanalı ile istediğini söyleme özgürlüğünden bahsetmek asla mümkün olmayacaktır.”

Yazı konusu yapmak için bekledik. “Acaba bir yanlışlık mı var” dedik. Ama RTÜK’ün ana sayfasında bir açıklama göremedik. 

Demek ki yanlışlık yok. Hakikaten bunu yazmışlar ve Mahkemeye göndermişler.

RTÜK Başkanı yerinde duruyor. Hatta yeniden seçildi. İyi ki seçildi, iyi ki duruyor. Yoksa devlet düşecekti.

Bu savunmayı onaylayıp gönderen baş hukukçu görevinde. Aman görevine ve koltuğuna sıkı yapışsın. Yoksa devlet yıkılacaktı.

Bu savunmayı yazan Kurum avukatı da yerinde kalmalı. Zira devlet dediğin ona da dayanıyor. 

Kusur varsa dilekçeyi kaleme alan stajyerdedir. Ama o da korkmasın. Nasıl olsa 2 Nolu Baro –kurulabilirse- onu da koruyacak!

Böylece öğreniyoruz ki “iktidar eşittir devlet”tir. 

İktidar –ne demekse- “yıkılırsa” devletimiz de yıkılıverir alimallah.

Yine anlıyoruz ki tüm devlet kurumlarının görevi iktidarı ayakta ve yerinde tutmaktır. Hele Üst Kurulların asıl görevi tamamen budur. 

Basının asıl ve yedek görevi de tamamen iktidarı yerinde muhafaza etmektir. 

Muhalefetin iktidar olmasını istemek suçtur ve engellenmelidir. 

İktidarın muhalefete düşmesini istemek bile suçtur ve kalbinden geçiren de cezalandırılmalıdır. 

Fikir özgürlüğü kutsaldır. Herkes istediğini düşünebilir. İktidarı yıkacak söylemlerden kaçınmak şartıyla herkes düşündüğünü söylemekte serbesttir. 

Yeni Anayasa’yı bunlar yazsın. Dünya bir Anayasa görsün, ibret alsın!

Allah’ım sen aklımıza mukayyet olmamızı nasip eyle Yarabbi. 

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