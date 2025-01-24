"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2025 CUMA - YIL: 55

Yapay zekâ ve Risalepedia

Ahmet BATTAL
24 Ocak 2025, Cuma
Önce bütün ilâhiyatçıların ve hatta Diyanet İşleri Başkanlığı’nın güncel ana sorusunu soralım:

Yapay zekâ Kur’ân tefsiri yazabilir mi?

Yazar elbette. Ama âlim ve fazıl bir mü’min olarak mı yoksa bir müsteşrik olarak mı yazar?

Yapay zekâya “bir Müslüman âlimi gibi davranarak bir tefsir yaz” dense bunu da yapar. Ama komutu veren de dahil herkes bilir ki o eseri “İslâm âlimi olarak” değil, “İslâm âlimi gibi davranarak” yazmış olur.

Bu eserdeki bilgilerden “ansiklopedik bilgi” olarak istifade edilebilir, ama hakiki Kur’ân ilmi olarak istifade edilebilir mi, işte bu tartışılır.

Bir mümin âlim ya da ilim heyeti tarafından kurgulanan ve başkalarının el karıştırmadığından birilerinin emin olduğu bir yapay zekâ proğramına “tefsir yazarken sadece eskiden yazılmış olan şu şu tefsirlerden ve bir de şu web sayfasındaki bilgilerden faydalan” diye komut verilse yine de ortaya çıkan esere herkesin şüpheyle bakma hakkı olur.

Zira öncelikle bu da bir insan eseridir ve üstelik sun’i bir insan eseridir. Üstelik bu eseri telif eden yapay zekânın arkasındaki eli ve aklı görmek konusunda bir şüphe ve endişe hep olacaktır.

***

Şimdi gelelim birinci soruya doğrudan bağlı olan diğer soruya:

Kur’ân’ın bilhassa imana ait derslerinin bu çağdaki en tesirli ve belki de tek tefsiri durumundaki Risale-i Nur Külliyatını şerh etme işi yapay zekâya yaptırılabilir mi?

1. Yapay zekâ Külliyat’ın içindeki iç atıfları bulup aktif link yerleştirme işini yapabilir mi?

Evet. Belli ölçüde yapabilir. Ama mutlaka bir insan aklının kontrolü gerekir.

2. Yapay zekâ, lügat manalarını metnin bağlamına uygun olarak ayıklayıp yerine yerleştirebilir mi?

Evet, yine insan aklı yardımıyla bunu başarması daha kolaydır.

3. Yapay zekâ, ayetlerin, hadislerin ve Arapça-Farsça ibarelerin tercümesini yapabilir mi?

Evet, bunu da yapabilir ve hem de kolaylıkla yapar.

4. Yapay zekâ metinde geçen yer ve kişi adlarının ve tarihlerin açıklamasını yapabilir mi?

Evet, bilhassa “Portreler” gibi basılı kaynakların da yardımıyla bunu da kolaylıkla yapabilir.

5. Yapay zekâ metinde geçen olayların ayrıntılı izahlarını yapabilir mi?

İşi zorlaştı: Bu izahlar için konunun uzmanı sayılabilecek “abiler”e ihtiyaç duyacaktır. Doğru izahları ancak onların yardımıyla yapabilir.

6. Yapay zekâ, metni okuyanın metinle ilgili olarak merak edebileceği soruları bulup bu soruları cevaplandırabilir mi?

Evet elbette. Ama hem sorular ve hem de cevapları için yine ancak konunu uzmanı sayılabilecek “abiler”in “ortak çalışma”sının yardımıyla.

7. Yapay zekâ, Risaleler’in metnini ve yukarıdaki bilgilerden oluşan şerhini dilediğimiz dile tercüme edebilir mi?

Tercümenin metnin bağlamına uygunluğunu yine mütehassıs “abiler heyeti”nin kontrol etmesi kaydıyla elbette yapabilir.

Şimdi asıl soru:

Bu yapay zekânın ve onun destekçisi heyetlerin faydalanabileceği bilgi kaynaklarını maziden bu güne en çok hangi yayın evi üretmiştir?

Elbette Yeni Asya Neşriyat ve Yeni Asya Gazetesi.

Bu açıdan Yeni Asya neredeyse biriciktir.

Bu sebeple vazife Yeni Asya gönüllüsü yazılım uzmanlarına aittir.

O “abiler heyeti”nin üyelerini bulacak olan da onlardır, onları sağıp bu projeyi kotaracak olanlar da.

Yolu da bellidir: Sorularıyla ve cevaplarıyla sürekli gelişen, çok odalı, çok maddeli, çok yazarlı, çok editörlü, interaktif ve capcanlı bir ansiklopedi yazılımı hazırlamak.

Kimler ilgili?

Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump’tan Putin’e: Savaşa son verin

    Almanya'dan İsrail'e: “İşgalci yerleşimcileri durdur”

    Rutte: Muhtemel bir Ukrayna mağlubiyeti NATO'ya trilyonlara mal olur

    Los Angeles yeniden yanıyor

    79 kişinin öldüğü yangın faciasına ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi

    Pencereden atlayarak kurtulmuşlar

    Lübnan'dan İsrail'e geçerken irtibat kesilen 3 Türk vatandaşına ilişkin temaslar sürüyor

    İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkesi 633 kez ihlal etti

    Kartalkaya'daki otel yangınında vefat eden 78 kişinin kimlikleri tespit edildi

    Sistem bozuk, kuralsızlık hâkim - Yargı süreçleri işletilsin

    Dünya acımızı paylaştı

    Gazze’de kaybedecek zaman yok

    'İsrail’le ticaret normalleşebilir'

    MSB, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını açıkladı

    Sorumlular hesap versin

    AB ile ilişkilerimiz normalleşmeli

    Hukuk zorlanıyor

    Fransa, Esad için yeni bir tutuklama emri çıkardı

    'Deprem fırtınası yaşanabilir'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tamirat tedrici ve yorucudur
    Faruk ÇAKIR

    Kıyamet bundan kopar
    Ahmet DURSUN

    Eksen kayması
    Cevher İLHAN

    “Süreç”in çözüm çaresi
    Ali FERŞADOĞLU

    Gönül ve ülkeler kelâm ile fethedilir
    Ahmet BATTAL

    Yapay zekâ ve Risalepedia
    Risale-i Nur'dan

    Dünya, büyük bir manevî buhran geçiriyor
    Abdurrahman AYDIN

    Mezhep ihtilaflarının sebep ve hikmetleri - 1
    Caner KUTLU

    Sağlam bir vücut için sağlam bir yol

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.