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18 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Arşın gölgesi

Ahmet Cemil Çökren
18 Temmuz 2019, Perşembe
Kıyamet günü çok sıcak ve kavurucu olduğundan arşın gölgelikleri olacak ve bazı özelliklerdeki kişiler istifade edecek.

İşte Peygamber Efendimiz (asm) arşın gölgesindekileri şu hadisleriyle söylüyor: “Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde Allah Teâlâ, yedi insanı, arşının gölgesinde barındıracaktır:

- Adil devlet başkanı,

- Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç,

- Kalbi mescitlere bağlı Müslüman,

- Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan,

- Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine “Ben Allah’tan korkarım” diye yaklaşmayan yiğit,

- Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadâka veren kimse,

- Tenhada Allah’ı anıp gözyaşı döken kişi.” (Buhari, Ezan 36)

“Kim darda kalan borçluya zaman tanırsa veya alacağının tamamını veya bir kısmını borçluya bağışlarsa Allah kıyamette hiçbir gölgenin olmadığı günde kendi arşının gölgesinde gölgelendirecektir.” (Müslim, Zühd 74)

“Üç grup insan vardır ki, Arşın gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde barınacaklardır. 

Bunlar: (1) Akrabalarına iyilik yapan kimse. Bu onun hem rızkını arttırır, hem de ömrünü uzatır. (2) Kocası ölüp arkada küçük yetimler bıraktığı halde “Evlenmeyeceğim. Çocuklarım ölünceye veya Allah onları bana ihtiyaç bıraktırmayacak yaşa getirinceye kadar yetimlerimin başında duracağım” diyen kadın. (3) Bir yemek yapıp misafir çağıran ve yetime, fakire sadece aziz ve celil olan Allah rızası için güzelce yemek yedirerek onların duâsını alan kimse.” (Deylemi Müsnedü’l-Firdevs)

“Üç kişi vardır ki insanlar Mahşerde hesap verirken Allah’ın Arşının gölgesinde sohbet ederler. Bunlar; Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından etkilenmeyen kişi, kendisine helâl olmayan şeye elini uzatmayan kişi ve Allah’ın bakılmasını haram kıldığı şeye bakmayan kişi.” (İsbahani, Tergib)

“Üç şey vardır ki kimde bulunursa Allah onları Arş’ının gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde Arş’ın gölgesinde gölgelendirecektir: Bu üç şey; Soğuk sıcak demeden ve her türlü zorluğa rağmen abdest almak, karanlık gecelerde mescitlere gitmek ve açları doyurmaktır. “ (İsbahani’nin Tergibi’nden)

Kıyamet gününde Peygamber Efendimiz (asm) ve asrın imamı Bediüzzaman ile beraber arşın gölgesinde buluşmak duâsıyla.

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