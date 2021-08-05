Yangın temizler mi?

Bu sıcaklarda çoğu insan gibi dindar ve mütedeyyin insanlar da sahilleri doldurmaya başladı.

Yanlış bir anlayışla, dünya nimetlerinden yararlanma yarışı için “İslâmî otel” gibi kavramlar ortaya atılmıştı. Fakat bu oteller taleplerin artması ile fiyatlarını müthiş arttırdılar. Mütedeyyin aileler artık her sene gitmesi zorunlu hale gelmiş (ritüel) 1 haftalık deniz tatillerini normal otelleri ücreti düşük diye tercih etmekte. Günahtan kaçmaya çalışsalar da içinde bulundukları halden bir hayli rahatsızlar.

İşte bu sene mütedeyyin ailelerin de gittileri yerler maalesef cayır cayır yanıyor. Semalar dumana boğulmuş. Suyun temizlik için kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Peki ateş su gibi temizlik yapabilir mi?

İşte Bediüzzaman Hazretleri’nin 1926 Meşihat Dairesi’nin kız lisesi olduğunu duyunca çıkan yangın ile ilgili bakın neler söylemiş;

“Ben menfî olarak İstanbul’a getirildiğim vakit, bir zaman Meşihat-ı İslâmiye dairesinde bulunan Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiye’deki hizmet-i Kur’âniyeye çalıştığım için, o alâkadarlık cihetinde ‘Meşihat dairesi ne haldedir?’ diye sordum. Eyvah! Öyle bir cevab aldım ki; ruhum, kalbim ve fikrim titrediler ve ağladılar. Sorduğum adam dedi ki: “Yüzer sene envâr-ı şeriatın mazharı olmuş olan o daire, şimdi büyük kızların lisesi ve mel’abegâhıdır (oyun eğlence yeri).” İşte o vakit öyle bir halet-i ruhiyeye giriftar oldum ki, dünya başıma yıkılmış gibi oldu. Kuvvetim yok, kerametim yok, kemal-i me’yusiyetle âh vâh diyerek dergâh-ı İlâhiyeye müteveccih oldum. Ve bizim gibi kalbleri yanan çok zâtların hararetli âhları, benim âhıma iltihak ettiler. Hatırıma gelmiyor ki, acaba Şeyh-i Geylanî’nin duâsını ve himmetini, duâmıza yardım için istedim mi, istemedim mi bilmiyorum. Fakat her halde o eskiden beri Nurlar yeri olmuş bir yeri zulmetten kurtarmak için, bizim gibilerin âhlarını ateşlendiren onun duâsıdır ve himmetidir. İşte o gece Meşihat kısmen yandı. Herkes vâ-esefâ dedi. Ben ve benim gibi yananlar, Elhamdülillah dedik. Zannederim ki, bu fakir millete ikiyüz milyon zarar veren adliye dairesindeki yangında böyle bir mana var.

İnşâallah bu da bir ikaz ve intibahı verecektir. Ateş bazan sudan ziyade temizlik yapar. (Sikke-i Tasdîk-i Gaybî — Latif Bir Tefeül, s. 143)

Her yıl uygun olmayan zeminlerde tatil yapmak zorunda olmadığımızın bilincinde olalım.

Ailelerimizle daha mutlu günahsız yerleri tercih edelim inşallah.

