22 yıldır İsrail’i kim sevindiriyor?

AKP adayları ve “dinde hassas, muhakeme-i akliye (ve siyasiyede) nakıs” fanatik çevreleri, “Çeşitli sebeplerden AKP’nin adaylarına oy vermemek kimleri çok sevindirir. En başta İsrail’i mutlu eder!” propagandası yapıyor! AKP, 30 bini aşkın sivillerin vahşice katledilmesinin hesabını mı soracak?

Güney Afrika Cumhuriyeti gibi, “Gazze’deki Filistin halkına soykırım yaptığı” gerekçesiyle İsrail hakkında Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda dava mı açacak?

Türkiye’den İsrail’e her gün malzeme, akaryakıt, gıda vs., sevkiyatlarını mı durduracak? İsrail’e ihracatta Türkiye yer aldığı 3. sırayı 33. veya 333. sıraya mı atacak? İsraille ticareti mi kesecek? Türkiye’nin gücünü göstermek için, savaş gemilerini ABD ve İngiltere gibi bölgeye mi gönderecek?

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’ni harekete mi geçirecek? Hani, “Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir” derken, “Gazze’yi de kırmızı çizgi mi ilan edecek?

Doktor, mühendis gibi kaliteli gençlerin yurt dışına kaçışlarını mı önleyecek? 5,5 milyon gencimizin KYK borcunu ödemelerine kolaylık ve 300 binin üzerinde genç borcunu ödeyemediği için icralarını mı kaldıracak? Ekonomiyi düzeltip 5 milyonu aşkın ailenin devlet yardımlarını almalarına ihtiyaç bırakmayacak mı? Yüzde 120 olan enflasyonu, yüzde 45’lere varan faizi mi düşürecek, milletin cebinden çalmaktan mı vaz geçecek, hergün gelen zamlara mı son verecek?

Milyonlarca emekliye insanca yaşayacağı -kendi maaşından kesilen pirimlerden- 10-15 bin lira zam mı yapacak? Müstebit, baskıcı, despot, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı siyasetten; ferdi ferde, aileyi aileye, cemaati cemaate, tarikati tariketlere kırdırmaktan vaz geçip birlik ve beraberliği sağlayarak; etkili, “ilkelli” bir siyaset uygulayıp İsrail’i mutsuz mu edecek?

Millet bu hamasi nutuklar ile “Bazı rüesa ile haksız olarak millete fedakârlık iddia eden sahtekâr hamiyetfüruşlar (gayretkeş, hamiyetli görünmeye çalışan; fedakârlık taslayan) veya velayeti dava eden (evliyalık iddiasında olan) ehliyetsiz bazı müteşeyyihler...”den1 bıktı! Peki, siz, “Reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi, akıllarınızı da sizden almışlar veya dimağınızda”2 hapsetmelerinden bıkıp usanmadınız mı?

AKP’ye oy verildiğinden adalet, hak ve hürriyetler, eğitim, sosyal barış ve ekonomi çöktü!

Artık İsrail’i sevindirip 10 milyonlarca vatandaşı üzmek yetmedi mi?

Dipnotlar:

1-Münazarat, s. 55.;

2-Tarihçe-i Hayat, s. 77.