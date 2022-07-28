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28 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Asr-ı Saadet gençlik modeli

Ali FERŞADOĞLU
28 Temmuz 2022, Perşembe
Gençler, toplumun en değerli hazinesinin pırlanta ve mücevherleri olduklarını bilmelidirler. Eğer toplumun milli ve manevi değerleriyle özdeşleşip gelişmezlerse o cemiyet bitmiştir!

Her genç, sosyalleşirken mutlaka birilerini rol model seçer, taklit eder. Yapılan araştırmalara göre “gençlere ailelerinin en fazla kendi aile yakınlarını, mesleğinde başarılı kişileri rol model olarak” gösteriyor. Gençlerin ise “anne babalarını, öğretmenlerini, aile yakınlarını” belirlenmiştir. Gençler ise, “rol model aldıklarının, kişilik özelliklerinden, mesleki başarılarından, manevi değerlerine bağlı oluşlarından ve zorluklarla mücadele edişlerinden etkilenmekte; onlar gibi olmak için, kendilerine rehber almakta, taklit etmekte ve kendilerini geliştirmeye” çalışır.  

Eğer, Asr-ı Saadet gençlik modelini önlerine koyamazsak çok kötü kişilikleri taklit edebilirler. Zira, “Gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür, akıbeti görmez.” (Gençlik Rehberi, s. 49) Duygu sapması yaşayan gençlere ekranlardan sunulan artist, vs.’leri rol model seçebilirler. O zaman da inancı kaybeder, kimisi intihara sürüklenir; kimi, “ifsat, ahlaksızlık, dinsizlik komitelerinin” tuzaklarına düşer! 

Evet, bu kap dolacaktır! Ya iyi şeyler dolduracaksınız veya kötü şeyler dolduracaklardır!  

Kur’an-ı Kerim’de model şahsiyet olarak takdim edilen Peygamberimiz (asm) ve Hz. İbarim’dir. (as) Peygamber Efendimiz (asm) hakkında mealen şöyle buyruluyor: “Andolsun ki, Rasulullah sizin için, Allah’a ve Ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. (Ahzab Suresi, 21.) 

‘’Model sahsiyet” veya “Güzel örnek” demek olan “üsve-i hasene” Hz. İbrahim (as) için de kullanılmıştır: ‘’İbrahim’ de ve onunla beraber olanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır…” (Tevbe Suresi, 114.) 

Kur’an, Asr-ı Saadet Gençlik Modelini de sunar: “Muhammed, Allah’ın peygamberidir ve onunla beraber bulunanlar, kafirlere karşı çetindirler, kendi aralarında merhametli, onları görürsün ki rüku etmekteler, secdeye kapanmaktalar Allah’tan lütuf ve ihsan ve razılık dileyerek; yüzlerinde, secde eserinin alametleri görünmededir ve onların bu vasıfları, Tevrat’ta da vardır ve onlara ait bu vasıflar, İncil’de de var; adeta ekilmiş bir taneye benzer ki filiz vermiştir, derken filizi kuvvetlenmiştir, derken kalınlaşmıştır da dümdüz boy vermiştir, gövdelerine dayanıp yücelmiştir; ekincileri şaşırtır, sevindirir…” (Fetih Suresi, 29.)  

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