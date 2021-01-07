İktidar İstanbul’a gel, 2021’e gel!

Okuyucularımızdan O. Yiğiter, “Bazıları, 1950 öncesi CHP’nin yaptığı zulümleri paylaşıp hatırlatıyorlar. Ne var ki, bazı zulümlerde CHP’yi geçen günümüz iktidarına bir türlü gelmiyorlar!

Bu şu fıkrayı hatırlattı” dedi: Temel İstanbul’da cinayet işlemiş; bir müddet sonra yakalanmış hâkimin karşısına çıkarılmış: “Anlat bakalım hadiseyi, cinayeti nasıl işledin?” “Bir kış günü yükü yükledik takaya yola çiktuk, Trabzon’a gelince büyük bir fırtına çıktı, ceriye dönduk!” “Eee, sonra!” “Hava düzeldi, yola çıktuk, Giresun’a yaklaşınca müthiş bir fırtına çiktı, tekrar ceriye dönduk!” “Samsun’a… Sinop’a… Zonguldak’a celduk, tekrar…” Hâkim öfkelenmiş: “Bırak şimdi oraları İstanbul’a gell!” diye azarlamış. Temel gülmüş: “Celeyim İstanbul’a da as beni he mi; celur miyum!” Beyler, 1950 öncesini geçin, 3 Kasım 2002’ye, oradan da 2011, oradan 2014’e, oradan 15-20 Temmuz 2016’ya, oradan 2021’e gelin bakalım! 100 binlerce bebek, çocuk, masum kadın (18 bini başörtülü), genç, ihtiyar, hasta, sakat insanı delilsiz, belgesiz, “masumiyet karinesini” nazara almadan hapse atıldı, Çin işkencelerine maruz bırakıldı, çıplak arandı. 1950’den önce bebekler, çocuklar, masum başörtülü kadınlar hapse atılmamıştı!.. 2021’e gel, 2021’e gel! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Şubat 2006’da Üsküdar AKP İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Biz, Geniş Orta Doğu ve K. Afrika projesinin içinde eş başkanız” sözüne gel! “Ona bu görevi, kim verdi?” bunu sorgulamaya gel! Tv kanalları, internet, medya, sosyal medya ferdi, aileyi, toplumu ahlâken dejenereye ve çökertmeye devam eden iktidara gel! 2006’da zina suç olmaktan çıkarıldı; bu iktidar tarafından serbest bırakıldı ve tahribatını yapmaya devam eden iktidara gel! 2012 yılında bu iktidar tarafından kabul edilen, 2 milyon erkeği/babayı sorgusuz-sualsiz evden uzaklaştıran ve aileyi darmadağın eden iktidara gel!

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