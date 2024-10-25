•“Din ile dünyanın saydına (avına)” çıkan önce havlanır (kibirlenir) sonra tavlanır, avlanır!

• “Dış güçler”, zayıf karakterlilerin “düş güçleri”dir!

• Zulüm, filim, ölüm-kalıma karşı selâm, ilim, kalem, kelâm ile cihâda mükellefiz!

• Bilhassa fenciler, muallimler muhtaç Asâ-yı Mûsâ’ya hem de Yed-i beyzâ-yı İsa’ya (as)!..

• İnsaf ey zalim iktidar! Senin safsatan saf satan olmandır!

• Rahat eder sa’y ile kısmetine razı olan; türlü türlü mihnet çeker arazi olan!

• Mala-mülke dost olan dostuna tost, bir parça post olmaz!

• Yola çıktı fasa-fisocu felsefeci güya sata sata safsata!

• Düşünür fakir-fukara kara kara “aş, iş, kira!”; peşindedir iktidar nasıl “Ak’lanır kara para!

• Dikkat eden ismetine, talip olan kısmetine; galip olandır!

• Yaktı-yıktı, yalanlar bizi; yatsıya varmadan gerçekler yalanlar sizi, mahvetti talanlar bizi, çökertti ekonomimizi çalanlar bizi!

• “En büyük hayâlim küçük bir köyde küçük bir ev” diyenin zihni göçük; gaye-i hayâli küçük cücük!

• Sor ateiste: “Tavuk omletçiden mi daha akıllı! Yumurta mı, omleti mi yapmak zor!..”

• İmtihanı kazanıp üniversiteye girmek için her gün saatlerce çalışan gençlerden ibret alıp sonsuz mutluluk yurduna girmek için kaç saat çalışmalı?!

• Görünce dünyevîlerin hâl-ı pür melâlini pür pür ağlarım; genç ehl-i hizmetleri görünce coşar coşar çağlarım!

• Kul kula kul olursa insanlık pul olur, dökülür pul pul, yanar kül olur!

• Dilhûn etti bizi dışımızdaki asalaklar!

• Menfaatperest eli gittikçe bal ile yağa, der: “Haydar Ağa, Haydar Ağa!” Çıkarı bitince, der: “Geeet uzağa be Haydo, şimdi yok senden bana bir fayda!” Hakperest eskiden de “Esselâm Haydar” derdi, şimdi de “Haydar” der vesselâm!

• Süküt ikrardandır, sukut yanlışa ısrardandır!

• Parayı bozup yerli yerine harcamayanı para bozar ve harcar!