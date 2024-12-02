"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

O’ndan yardım isteriz

Ali FERŞADOĞLU
02 Aralık 2024, Pazartesi
● Esselâm kablel-kelâm; “Hak, hürriyet, adalet” derim ba’del-kelâm vesselâm!

● Ey dîn-i mübîn! Seller gibi akan göz yaşlarımı dindir; zira bütün dertlerin devası imandır, dindir!

● Sözlerin en güzeli sonsuz mânâlarla bezeli, Levh-i Mahfûzda yazılı Kelâm-ı Ezelî…

● Dilden iman inmemişse Kâbe-i kalbe ne takke ne tesbih ne tekke ne Mekke kurtarır!

● Bu ne menem iştir ey müstebit pis ruh-u habis! Zalim, hırsız, yolsuza yol verirsin!

● Haksız, hukuksuz atar masumları zindana vicdansızlar; allak-bullak olur duygular, vicdan sızlar! 

● Emeklinin önce gençliğini, sonra demliğini, sonra yemliğini, sonra kimliğini çaldılar!

● Vefâsız önce burun kemiğini aldırdı, sonra omurga estetiği yaptırdı, omurgasız kaldı!

● Mihenge vurmadan hiddetle, “Ne yapıyor şu, âh, âhh, âhhh!” diyenler; akılları başlarına gelince, “Vâh, vââhh, bize yazık oldu eyvâh, eyvââh!” dediler!

● Zâlim kuldan utanmaz, Hak’tan âr etmez; bir parça huzuru yâr etmez; kendisi de bir dirhemlik kâr etmez!

●  Özellikle yaşlılara, “Ver parayı bul karoyu!” diyen insan avcılarına dikkat!

● Mide için de evvelâ kudret nârı değil, kudret nûru lâzımdır!

● “İnsan, kötü için de duâ eder!” ona der âyet; zirâ kötü Çin’de değil, insanın içinde!

● Köfteciye yaptığınız teşekkürün onda birini köfteleri veren Mün’im-i Hakikiye yapsaydınız da kula değil Hakka tapsaydınız ya köftehorlar!

● Hakikate hem binek hem semer hem eğeriz; zalime, kaviye değil; yalnız O’ndan yardım ister, yalnız O’na boyun eğeriz!

● Yoksa âyat âyât adalet, hak, hürriyet; yaşanmaya değer mi bu berbat bayat hayat!?

● Neye benzersin ey ahmak; düz okunsan da ters okunsan da sim u zer elbise dokusan da yine insana benzemezsin!

● Namaza durduk koca camide birkaç saf; bir saf bile olamadık el-iz’ân vel-insaf!

Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    422 gündür saldırı altındaki Gazze'de İsrail katliamı artarak devam ediyor!

    Astıma karşı 50 yıl sonra yeni tedavi

    Ekranlar üzerinden işgal ediliyoruz

    Çağın problemlerine çözüm Risale-i Nur'da

    415 bin Filistinli UNRWA okullarında barınmaya çalışıyor

    Motorlu araç satıcıları: 6 ay 6 bin kilometre uygulaması sona ersin

    Zorunlu kış lastiği denetimleri başladı

    Suriye'deki yeni gelişmeler hakkında ABD'den açıklama

    SMO, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı ''Özgürlük Şafağı Operasyonu'' başlattı

    Gazze’de hayatı yok etmek istiyorlar!

    İsrail ile ticareti kes, gemileri durdur

    Gazze hâlâ büyük bir zulüm altında! - Müslümanlar ve Hristiyanlar ekmeği bölüşerek mücadele ediyor!

    Samimi isen kumarın fişini çek

    Günlük yürüyüş ömrün uzamasına vesile oluyor

    Emekliler Ankara’ya ulaştı

    Sosyal medya platformları çocukları korumalı

    Sosyal medya hastalıkları: e-hastalıklar

    İktidara dokunulduğunda basın hürriyeti bitiyor

    Güngören'de çöken binanın enkazında kalan işçiye henüz ulaşılamadı

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya TV yayın hayatına başlıyor
    Zafer AKINCI

    Dikkat etmek gerekir
    M. Said ZEKİ

    Hukuka sahip çıkmak veya tutuklama tedbiri
    Süleyman KÖSMENE

    Tekirdağ bizimdir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Namık Kemâl’in hürriyet aşkı-1
    Ali FERŞADOĞLU

    O’ndan yardım isteriz
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur manevî hastalıkları izale eder
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Kör hissiyât-1
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.