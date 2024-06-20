“Sabahlara kadar dua” ediyor musunuz?

Yüksek enflasyon şe’ni bir zulümdür. Zira, kişileri sözünde durmayan, borcunu ödeyemeyen ahlaksız ve fakir eder; ahlâkdışı işlere bulaştırır. Toplumu çökertir!

Keza, şahsı hür teşebbüsten mahrum ile tenbelliğe iten, başkalarının sırtından vampir gibi geçinmeyi sağlayan, servetin tekellere, dolayısıyla borularını öttürmelerine ve malın bereketini gideren faiz de bir zulümdür! Pahalılık bir zulümdür! Geri kalmışlık bir zulümdür!

Siz ey bu iktidara ve sayın Erdoğan’a sabahlara kadar dua edenler! “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir.”1 Adil-i Mutlak olan “Allah insanlara zerre kadar zulüm, haksızlık etmez. Fakat insanlar birbirlerine zulmederek kendilerine yazık ediyorlar.”2 İçimizdeki beyinsizler yüzünden, “Emanet ehil ellere verilmezse, maddi ve manevi kıyametler kopar.”3 Bu değişmez bir kanundur: “Ekseri insanların o zalim şahısların harekatına fiilen, iltihaken ve iltizamen taraftar olmasıyla mânen iştirak eder, musîbetin devamına sebebiyet verir.”4 “Zulme rıza zulümdür; taraftar olsa, zalim olur.”5 “Kim bir zalime zulmünde yardım ederse, Allah o zalimi o yardım edene musallat eder.”6

Hazırlanın ey zalimler ve destekçileri! Hem zalim, hem cahil, “Hem de, mağlûp biçare bir reise” sabahlara kadar dua ettiniz! Duanız yolsuzluk, enflasyon, adaletsizlik, israf olarak döndü!

Şimdi gelelim değişmez İlahi sosyal kanuna, sünnetullah’a (mealen): “Bir toplum kendini değiştirmedikçe, Allah onları değiştirmez!”7 Siz ey bu zulümleri yapan AKP ve başının iktidarda kalması için sabahlara kadar toplu duâ edenler! Bu zulümlerin son bulması, zalimlerin muzmahil olması için, hiç olmazsa gece yarılarına kadar duâ ediniz ki, “Essebebu kelfail/sebep olan yapan gibidir” sırrınca kessaret-i zünüplarınıza keffaret-i zünüb olsun!

Dipnotlar:

1-Şûrâ Suresi, 30.;

2-Yunus Suresi, 44.;

3-Buhârî, İlim 2, Rikāk 35.;

4-Sözler, s. 158.;

5-Kastamonu Lâhikası, s. 160.;

6-Suyutî, Camiu’s-Sağir, h.no 8472, c.3, vd.;

7-Ra’d Suresi, 11.