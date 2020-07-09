"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Sefahetin medeniyetle ne ilgisi var?

Ali FERŞADOĞLU
09 Temmuz 2020, Perşembe
Sefahet ve rezaletini sokaklarda sergileyenler medenî olabilir mi? İnsanlığın temel değerlerinden “sapmış, sapıtmışlık” halleri medenilik midir? Nikâhsız olarak serbest yaşamanın medeniyetle ne ilgisi olabilir?

Cinsi sapmaların insaniyet ve medeniyetle bir alâkası olabilir mi? Üstelik bunlar medeniyetin bir ölçüsü olarak lanse edilebilir mi? Medenî kim, denî kim?

Medenî insan nazik, başkalarının başta inanç, düşünce ve fikirlerine saygı gösteren kişidir. Medenî, dine, dindara, hatta dinsize de saygı gösterendir.

Medenî insan, din kardeşleriyle ulvî bağları olduğunu bilir. Aynı dinden olmayıp, aynı vatanda yaşıyorlarsa, vatanî bağları var, yardım eder. 

Aynı vatanda değil, meslektaş ise, bu noktada bile birlik yönlerine bakarak ilgilenir.

Medenî insan, kendi hürriyetini istediği gibi, başkalarının da hürriyetini isteyendir. Avrupa’dan fen ve sanayi gibi terakkimize yardım edecek şeyleri memnuniyetle almamız, medeniliğin gereğidir. Dinsizlik medeniyetin tahripçisidir. Gerçek medeniyet, insanlığın terakki ve tekâmülüne hizmet eder. Güzel ahlâk medeniyetin hayatıdır.

Sefahat ve israf, medeniyeti yıkar. Sefih medeniyet, gaflet perdesini kalınlaştırmıştır. 

Medeniyet, sevgidir. Medenilik ilmi, teknik ve teknolojiyi, insanlığın faydasına kullanmaktır.

*

Bilge adam çölde öğrencileriyle otururken demiş ki: “Gece ile gündüzü nasıl ayırt edersiniz? Tam olarak ne zaman karanlık başlar, ne zaman ortalık aydınlanır?”

Birisi şöyle demiş: “Uzaktaki sürüye bakarım,” demiş, “koyunu keçiden ayıramadığım zaman akşam olmuş demektir.”

Başka bir öğrenci söz almış: “Hocam, incir ağacını, zeytin ağacından ayırdığım zaman, anlarım ki sabah başlamıştır.”

Bilge adam uzun süre susmuş. Öğrenciler meraklanmışlar ve “Siz ne düşünüyorsunuz hocam?” diye sormuşlar. 

Bilge şöyle demiş: “Yürürken önüme çıkan erkeği, zengin mi yoksul mu diye bakmadan, milletine, ırkına, dinine aldırmadan, kardeşim sayabildiğimde anlarım ki sabah olmuştur.”

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Malatya - Battalgazi'de deprem

    Hiçbir vaadi tutmadı, iki yılda çöktü

    Üretici sıkıntıda

    Bu neyin tazminatı?

    Çalışanlar ofise dönmek istiyor

    Tatilde hayatı öğrenin

    TÜİK rakamları sizi kurtarmaz

    O baraja ne oldu?

    Galatasaray ilk 2'yi de kaybetti

    Dünyada son 24 saat

    Trabzon'da zor saatler... "Allah'a şükür can kaybımız yok"

    Bakan Koca 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu değerlendirdi

    Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Koca'dan önemli açıklamalar

    ABD'de son 24 saatte 977 ölüm daha

    Kilisede Müslüman karşıtı ırkçılıkla mücadele toplantısı

    Akşener: CHS ile ekonomi daha da kötüye gitti

    Toplam vaka sayısı 12 milyonu geçti

    TFF yeni sezonun tarihlerini açıkladı

    Evlat Nöbeti 310. gününe girdi: ''Herkes gelsin, evladını istesin"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tükendikçe dayatmak, dayattıkça tükenmek
    Genel

    Hiçbir vaadi tutmadı, iki yılda çöktü
    Genel

    Bu neyin tazminatı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Ayasofya’nın açılması” meselesi
    Faruk ÇAKIR

    Türkiye’yi geriye götüren adımlar
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Abdullah Yeğin
    Ahmet BATTAL

    Erkeğin soy adı kadın
    Süleyman KÖSMENE

    Bin haysiyetim olsa neye feda ederim?
    Genel

    O baraja ne oldu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.