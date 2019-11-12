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12 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Sünnet-i Seniyye edebi

Ali FERŞADOĞLU
12 Kasım 2019, Salı
İnsan hak ve hürriyetlerinin kaynağı din, Nübüvvet, peygamberler, vahiy, Kur’ân, Resul-i Ekrem (asm) ve Sünnet-i Seniyye olduğu gibi, ahlakın da mimarinin de sanatın da tekniğin de, teknolojinin de kaynağı bunlardır.

Evet, “Sünnet-i Seniyye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki, altında bir nur, bir edep bulunmasın.”1 

1500 sene evvel Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (asm) ümmeti için tavsiye ettiği uyarıları dikkate almak, sağlıklı bir hayatın da vazgeçilmezidir…

Bu, yemekten-içmeye, evlenmekten eğlenmeye, uyumaktan gezmeye, konuşmaktan susmaya kadar böyledir. Sünnet-i Seniyyenin herbir âdabı adeta bir mu’cizedir. Tıpçılar ve diyetisyenler, yemek adabının en güzelini, en sağlıklısını, faydalısını, en zararsızının Sünnet-i Seniyye olduğunu ortaya koyuyorlar. 

Mesela:

-Yemekten önce elleri yıkamak, kir ve mikroplardan arındırır. Yemekte yerde oturarak, sol ayağı katlayıp sağ ayağı karna doğru çekerek oturmak; su ile doldurulmuş balon şeklinde olan midenin çıkış kısmını kapatarak yenilen gıdanın tam sindirilmesini sağlar. Bağırsaklara kaçmasını önler. Az bir yemek, doygunluk hissi vererek çok fazla yemeyi; bu da obeziteyi, bu da yüzlerce hastalığı engeller.

-Yemeğe tuz ile başlanırsa beyin tarafından bir uyarı gönderilir; midede mukus denilen sindirimi kolaylaştırıcı bir tabaka oluştur ve midenin sindirime hazırlıksız yakalanmasını önler.

-Yemeğin başında su içildiğinde gıdaların sindirilmesine, gerekli vitaminlerin emilmesine katkıda bulunur ve mideye doygunluk hissi vererek az yemeye vesile olur.

-Oturularak ve en az üç yudumda içilen su, dil ve ağızda daha fazla bekleyeceğinden tükürük bezleri için gerekli olan suyun emilimini, anti bakteriyel ve antioksidan etkiye sahip tükürüğün salgılanmasını artırarak ağız ve diş sağlığının korunmasında katkıda bulunur.

-Yatağa girip uyku moduna geçildiğinde sağ yana dönüp yatıldığında solda olan kalbimizin daha rahat çalışmasına sebep olur, kalbi yormadan dinlenmiş bir vaziyette kalkılır.

Keza, Sünnet üzere, başımızı sağ elimiz üzerine koyarsak, onun yaydığı enerji ve gönderdiği sinyaller daha çabuk ve rahat bir uykuya geçmemizi sağlar.

Gayet tabii ki, bunlar sağlıklı yaşamakla ilgili birkaç kesit. Hayatın diğer bütün safhalarını Sünnet-i Seniyye üzerine yaşarsak, onun getireceği sağlıklı, huzurlu ve mutlu hayatı düşününüz!

Dipnotlar:

1-, Lem’alar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 59.

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