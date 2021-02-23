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23 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 52

Yeni Asya ipi göğüsledi

Ali FERŞADOĞLU
23 Şubat 2021, Salı
Yeni Asya destanı, bütün ihtilâllere, kapatmalara, yasaklamalara, dahili ve harici kavgalara rağmen kültür hayatımıza büyük eserler kazandırmış. Açtığı çığırlarla ilim ve fikir adamlarına rehber olmuş ve olmaya devam ediyor!

Bu gerçeği, insaf ehl-i fikir ve ehl-i ilim teslim ediyor. Yüzlercesinden bazılarının görüşleri şöyle: 

“Bütün cemaatleri, grupları inceledim, biliyorum, elan da gözlemliyorum. Hiçbir cemaat, hiçbir İlahiyatçı, hiçbir hukukçu son birkaç senedir işlenen hukukî cinayet ve zulümlere ses çıkarmıyor! Bunca cemaatlerin ‘gık’ı çıkmıyor! Hak, hukuk ve adalet için cansiperane çalışan, dik duran mücadele veren bir cemaat var: Yeni Asya! Bunu bütün kalbimle ve samimiyetimle söylüyorum; taktir ve tebrik ediyorum. Gerçekten destansı bir mücadele veriyor!” 

“12 Eylül’de direnen tek cemaat Yeni Asya’dır.” (Ruşen Çakır/Gazeteci-Yazar) 

“Herkes bir tarafa savruldu, Yeni Asya ipi göğüsledi.” (Turgay Oğur) 

“Yeni Asya, zalimin zulmünü cesurca söyleyen bir gazetedir. Hiç kimsenin söyleyemediği cümleleri Yeni Asya güzel bir yürekle ifade etmiştir. Keşke siyasî görüşümüz de bir olsaydı. Her yönden yürek birliğimiz olurdu. Çünkü Yeni Asya’nın yüreğini seviyorum.” (Emine Şenlikoğlu) 

“Yeni Asya, basın kuruluşları için yoğun baskıların olduğu, tarafsızlık ve doğru habercilik için büyük cesaretin gerektiği günümüz Türkiye’sinde kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına dürüstlükten, doğruluktan ve ahlâkî ölçülerden sapmadan yayın hayatına devam eden Yeni Asya Gazetesi’ni kutluyorum.” (M. Akif Hamzaçebi/ TBMM Başkanvekili) 

“Yeni Asya bir dâvânın gazetesi hakkın ve hakikatin temsilcisi. Risale-i Nur’un medyadaki dili. Üstadımızın ‘matbuat lisanıyla konuşmak lâzımdır’ sözünü Yeni Asya gerçekleştirmektedir.” (Muhammed Nur Sungur) 

“Yeni Asya Gazetesi Risale-i Nur misyonunu hakkıyla yerine getirmiş, Bediüzzaman Said Nursî’nin fikriyatına bağlı kalarak, bu dâvâyı siyasete ve maddî menfaate alet etmemiştir”. (Prof. Dr. Yasin Ceylan/ODTÜ Öğretim üyesi/Tavizsiz İstikrar Çizgisinde 47. Yıl, Yeni Asya/21 Şubat 2016) 

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