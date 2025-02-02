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2 ŞUBAT 2025 PAZAR - YIL: 55

Bilgin Abi’nin günlük defterinden (22)

Ali HAKKOYMAZ
02 Şubat 2025, Pazar
Ân diyarı (106)

Şu dünyanın hâline bak Selim Ali! Bir gündem bitmeden öteki… 

Yaşamaya vakit ayırabiliyor musun bu lüzumsuz adamların gevezeliğinden. Bu, insan hakkına girenlere hakkın helâl midir? Nedir bu bunların insan tanımazlığı? Bu gevezelik bir kanser gibi sarmış her yanı/mızı. 

Bu böyle mi gidecek, Bilgin Abi? 

Zaten Bilgin Abi’nin sevmediği şeylerdendi bu lafı uzatmak. “Zalim propaganda” da diyordu bu işe. Pamuk şekeri, saman alevi, serap çağa mı düştük; sanal dedikleri?! 

Şöyle mırıldanırcasına bir şeyler dökülüyordu dilinden; o değilden: “Boş Attar; yumurta tartar.” diyordu.  Hımmm! 

Eski sarı defterleri karıştıran eski bakkallar pek kalmadıysa da… onlardan tevarüs fotoğraflar var. En iyisi dedi Bilgin Abi: “Hayatı ıskalamamak. Hayatımızı çalma peşine düşenlere yüz vermemek, onlarla yüz göz olmamak; her ân hayatı görmek gibi işimiz var zira.”

Neyse Selim Ali bu hayat kaçkınları hep olacak; sen kaçma cıvıl yaşamak dolu hayatın davetinden. Sen şu günlük defterine bu hafta hayattan damlayanlarla serinlet bizi.

*

KIRIK HAYALLER

Dünyayı uzun bildiğimizden…

Kırılmaz sandığımızdan aynaları…

Ve daha başka başka şaşılıklarımızdan...

Öyle çok ki elimizde…

Böyle böyle (bunlardan) hayal kırıklıkları...

*

MUHABBET 

Yunus: 

“Gelin tanış olalım; işi kolay kılalım.

Sevelim, sevilelim; dünya kimseye kalmaz.” demiş mi; demiş. Sen niye işi zorlaştırıyorsun? Yunus’tan öte bir özelliğin mi var? İnsan dediğin; munis olur, kolaylık gösterir, aklını ve kalbini beraber dinler. İnsan dediğin; insan olur.

*

BURASI DÜNYA 

Burası dünya; bil de; fazla üzülme; her yanın ayrılık, ölüm; sürprizi bol bir yer. Malı mülkü ağır; taşıyabileceksen yüklen!

*

PARA VE ÖLÜM

Para; kaç para eder;

Ölüm kapıya dayanınca?!

*

DEĞİŞİK

Değişik düşünenlere “değişik” bakarsanız; değişik şeyler çıkmaz ortaya.

*

BEKLEYİŞ

Ümidimiz mi çoğalıyor; korkumuz mu?

Yüreğimizde biriken ne?

Baharı beklerken; kışlar sökün ediyor.

*

YAŞAMAK

Evet...

Bir çığlık yaşamak...

Değişen her nefes...

Adını koyamadığım...

*

SELÂM

Selâmün aleyküm, demek... benden korkma, demek... Aleyküm selâm, diye karşılık vermek... senin gibiyim, demek...

Hem selâm hem kavga ne demek?!

*

RUH VE KALIP

Ruh, kalıba girmez; bu belli de... dünyayı kalıba soktular; bu ne şimdi? Demek “ruhsuz” bir dünyadayız. Maske takılacaaak; tak! Aşı vurulacaaak; vurun! Sokağa çıkma, buraya oturma, kafana göre iş yapma! O kitabı okuma! Vergini ver, deneni yap; o kadar! Et ve kemikten ibaretsin sen; başka ne diyenlere, bir şeyler demeyecek misin?

*

KAR SESİ

Telâşelerimizin ortasına kar yağdı; ölüm gibi! Hayatı durduruyor gibi; buraya nefes nefese koşmak/kalmak için gelmediğimizi söyler gibi!

Acele etme! Kar, yavaş yavaş... Gül, yavaş yavaş... Acele; ne olmuş âlemde!Acele etme; acele edip kendini terk etme!

*

İŞSİZ BİRİNE

Git kendine bir iş bul!

Kartopu oyna meselâ!

Kardan adam yap!

İşlerin seni içinden edecek!

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