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4 EKİM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yunanistan’da neler oluyor?

Aytekin COŞKUN
04 Ekim 2023, Çarşamba
Ana muhalefet partisindeki değişim bazı ipuçlarını gündeme taşıyor.

1-Ukrayna’nın başına Zelensky geldiğinde de aynı şaşkınlığı yaşamıştım. Sonuç ABD’nin güdümünde Rusya-Ukrayna savaşı zamanla patlak verdi.

2-Yunanistan’da ana muhalefet partisi Syriza’nın başına ABD kaynaklı, pek tanınmayan Kasselakis’in gelmesi, Türkiye’yi direkt etkileyen bir gelişme. ABD özellikle Türk-Yunan sınırında askerî üslerin sayısını hızla arttırması dikkat çekiyor. Miçotakis zayıfladığında yerine geçecek olanın ABD güdümlü Kasselakis olması işten bile değil. Bu gerçekleşirse konjonktürel bir gelişme sonrası Türk-Yunan çatışması planlanıyor olabilir mi? Öngörmek gerekir mi?  Kendi ülkesinde bile hiç tanınmayan Kasselakis bir anda ana muhalefetin lideri seçilmesi, kendisinin tamamen ABD’de yetişmesi, ABD finans çevrelerinde iş yapması, eşcinsel olması, bunu seçildiği gün alenî şekilde açıklaması, LGBT haklarını savunuyor olması, laiklik ilkesi üzerinden kilisenin hakimiyetinin Yunanistan’da devlet kurumlarında etkinliğinin azaltılmasını savunması ilginç yaklaşımlar. Türkiye, stratejisini buna göre düzenleyecektir elbette. LGBT’li bir Avrupalı başkan aday adayı potansiyelini ABD’de projelendirildiği düşüncesi anlamı taşır mı, bekleyelim görelim. 

Kasselakis’in hayatından kesitler; Yunanistan’da Mayıs ve Haziran ayında yapılan genel seçimlerde yenilgiye uğrayan SYRİZA’nın lideri Aleksis Çipras’ın istifa etmesinden sonra partide başlayan liderlik yarışını, adı sanı pek duyulmayan Stefanos Kasselakis kazandı. Kasselakis; 2023 seçimlerinde SYRİZA’nın milletvekili adayı olur, ama seçilemez. Yüksek eğitimini ABD’de tamamlamıştır. İş insanı olarak Yunanistan’da da pek tanınmaz, 1988 Atina doğumludur. Ailesiyle birlikte ABD’ye göç ettiğinde 14 yaşındadır. Pennsylvania Üniversitesi’nin Bankacılık ve Ekonomi bölümünden mezun olur. Öğrencilik yıllarında ABD’de Başkanlık seçimlerinde (2008) Joe Biden’ın kampanyasında gönüllü çalışır. 2009’da uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs’ta çalışmaya başlar. “Goldman Sachs’ta çalışırken kapitalizmin ne denli zalim olduğunun bilincine vardığım için solcu oldum” diyerek istifa eder, iş hayatına atılır. Armatör olan vaftiz babasının da yardımıyla, Swift Bulk denizcilik şirketini kurar.

Çipras’ın istifasının ardından SYRİZA liderliği için beş aday arasında yarışa girer. İlk tur seçimlerini %47, 2. tur seçimlerinde %56,6 oy ile SYRİZA’nın yeni lideri olur. Kasselakis seçim yarışında sosyal medyayı çok iyi kullanır. Özellikle videolarında, köpeği Farlie’nin sıkça yer alması seçmeni etkiler. İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolcayı akıcı konuşmaktadır.

Eğitimde kamu harcamalarının arttırılması, zorunlu askerliğin kaldırılıp yerine profesyonel ordunun kurulması, kilise ve devlet işlerinin ayrı tutulması, LBGT haklarını savunması hedefleri olarak görülür.

Muhafazakâr çevreler ve parti içindeki rakipleri tarafından “ABD’nin Truva atı”; “iç ve dış politikadan habersiz”, “politik söylemi olmayan” gibi eleştirilere hedef olur. Kasselakis, Yunanistan’ın yakın siyaset tarihinde eşcinsel olduğunu ve erkek arkadaşıyla sözleşmeli evlilik yaptığını açıklayan ilk Yunan siyasetçisi olur. Aslında bu yaklaşım topluma kabul ettirmek açısından planlanan bir uygulamadır. Kasselakis’in siyaset sahnesine çıktığı andan itibaren açıkça eşcinsel olduğunu ve LGBT haklarını savunduğunu açıklaması muhafazakâr çevrelerden tepki alır. Seçimleri kazandığı gece yaptığı konuşmada; “Ben öyle söylendiği gibi fenomen falan değilim, halkın sesini temsil etmeye geldim” der. Kısacası Yunanistan’da gelişmeler bugüne değil, geleceğe ışık tutan gelişmelerdir. 

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