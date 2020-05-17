En güzel maddî perhiz: oruç

RAMAZAN SOFRASI Hazırlayan: CENK ÇALIK

Günümüzde yaklaşık 1.7 milyar insan aşırı kilolu. Yüzlerce çeşit diyet insanlığı çözüm getiremiyor. “Beslenme uzmanları ve diyetisyenler!” dahi sürekli yiyin diyor. Netice itibariyle başladığımız yere dönüyoruz. Peki, dünyanın en etkili perhizi hangisidir? Diyetisyenlerin teklifleri neden insanlığın kilo sorununa çare olamıyor? Doğru beslenmenin oruçla olan ilişkisini nasıl açıklayabiliriz? Bütün bu soruları Üstadımız şu şekilde cevaplıyor: “İnsana en mühim bir ilâç nev’inden maddî ve manevî bir perhizdir…” (Mektubat, s. 476)

Bu cümleden alacağımız çok sayıda ders vardır. Öncelikle beslenmeye sadece maddî ve dünyevî nazarla değil, manevî ve ahireti de içine alacak şekilde bakmamız lüzumunu anlamamız gerekiyor. Bu izahat bile diyetlerin ve diyetisyenlerin tavsiyelerinin neden akim kaldığını tek başına izah etmeye yetiyor bile.

Orucun bir tür ilâç olduğunu, maddî cihetinin dışında manevî cihetinin de varlığı ve tıbben hımye olduğunun net bir şekilde anlaşılması gerekir. Batıda artık oruç “bıçaksız ameliyat!” olarak tanımlanmakta ve çok sayıda ilmî makale neşredilmektedir. Başta Almanya olmak üzere “oruçla tedavi eden” onlarca klinik açılması da son derece manidardır. Yapılan araştırmalar eğer midemizi sindirimle meşgul etmezsek yıllardır depolamış olduğumuz toksinleri yani zehirli maddelerivücudumuzdan dışarıya atıldığı anlaşılmıştır. Üstelik açlık süresi arttıkça atılan toksinlerin miktarında da artış olduğu tesbit edilmiştir.

Bütün bu izahatlar “ilâç, ameliyat, tedavi, perhiz” gibi kavramlara bakış açımızı değiştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Tek bir oruçla belki de gelecekte yaşayacağımız sağlık sorunlarının çoğunun önüne geçilmesini sağlayabiliriz. Hatta şu an yaşadığımız sağlık sorunlarının çözümü noktasında da oruçtan aynı Batılı ülkeler gibi faydalanabiliriz. Orucun bu cihetle hastalıklar öncesinde koruyucu hekimlik ve hastalıklar esnasında en tesirli tedavi metotlarından biri olduğu ilmen ispat edilmiştir. Bu hal bize Rabbimizin sonsuz şefkatini, merhametini ve hikmetini göstermektedir vesselâm…