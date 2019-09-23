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23 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Kudret kelimeleri: Sinekler

Cenk ÇALIK
23 Eylül 2019, Pazartesi
Üstad Bediüzzaman Hazretleri Sinek Risalesi’nde “Kudret kelimeleri’’ olarak da tanımlar sinekleri.

Bu ismi anlamak için öncelikle ilgili pasajı hatırlayarak başlayalım:

“Böyle nüshaları çoğalan nevilerin ehemmiyetli vazifeleri ve kıymetleri vardır. Evet, bir kitap, kıymeti nispetinde nüshaları teksir edilir. Demek, sinek cinsi de ehemmiyetli vazifesi ve kıymeti var ki, Fatır-ı Hakim, o küçücük kaderi mektupları ve kudret kelimelerinin nüshalarını çok teksir etmiş.’’ 

(Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2017, s. 420)

Sineklerin ilk başta kudret kelimeleri olarak tanımlanmasını anlamakta zorlanabiliriz. Zira zahire baktığımızda çok küçük ve hafif yaratılan bu canlıların Rabbimizin Kadir ismine ayna olduğunu göremiyor olabiliriz.   İlmi bilgiler ışığında bakıldığında ise bu ismin ne kadar yerli yerinde kullanıldığına şahit oluyoruz.

Kara sinekler ortalama olarak saniyede 200 defa kanat çırparlar. Yanlış okumadınız. Saniyede tam 200 defa. Daha da şaşırtıcı olanı kanat çırpma sayısı bazı türlerde 500, bazı türlerde 1000 ve bazı türlerde ise 2000’i bulmaktadır. Hayal etmekte dahi zorlansak da ilmî tesbitler bu rakamları teyit ediyor. Saniyede bu kadar fazla sayıda kanat çırpmalarına rağmen en küçük bir ısınma ya da bozulma emaresi görülmüyor. Rabbimiz sineklere öyle kaslar ihsan etmiş ki en küçük bir sıkıntı dahi yaşanmıyor.

Bu durumun ne kadar büyük bir kudret mu’cizesi olduğunu anlamak istersek kendi kollarımızla kıyaslamamız yeterli olacaktır. Bizler saniyede sadece bir kere kollarımızı indirip kaldırabiliriz. Birkaç kere tekrarladığımızda da hemen yoruluruz. Ayrıca, vücut sıcaklığımız artar ve terlemeye başlarız. Muhtemelen birkaç denemeden sonra da yorgunluktan bırakmak zorunda kalırız.

Oysaki sinekler aynı işlemi bazen bizden saniyede 2000 kat daha fazla yapmalarına rağmen en ufak bir yorulma, ısınma ve bozulma görülmemektedir. Biz insanoğlu sineklerden çok daha büyük boyutta yaratılmamıza rağmen sineklerin kas yapısı, dayanıklılığı yüzlerce kat bizden fazla olduğundan dolayı bu manada Rabbimizin Kadir isminin daha net bir şekilde tecelli ettiğini müşahade edebiliyoruz.

Bu kıyaslamayı daha iyi anlayabilmemiz için kudretin arkasındaki hikmeti de görebilmemiz gerekiyor. Yani, sinekler bu kadar kanat çırparken nasıl oluyor da en küçük bir ısınma sorunu yaşamıyor? Oksijen ihtiyacını nasıl temin ediyor? Herhangi bir soğutma sistemi var mı? Varsa mekanizması nasıl çalışıyor? Bu sorulara verilecek ilmî cevaplar kudret kelimeleri olan sineklerin derinlemesine anlamamıza vesile olacaktır.

Bizler koşmaya başladığımızda çok daha sık nefes almak zorunda kalırız. Zira oksijene ihtiyacımız artar. Aynı zamanda terleme olur ve vücut sıcaklığımızda artar. Belli bir süre ve mesafeden sonra da yorularak koşmayı bırakmamız gerekir. 

En hızlı koşan kara hayvanı çita bile hızını ancak birkaç yüz metre devam ettirebilir. 

Devam ederse vücudu aşırı ısınmadan dolayı ölümle sonuçlanabilecek neticeler doğurması muhtemel olacaktır.

Sineklerde çok özel kılcal kanallarla donatılmış bir vücut yapısı vardır. Bu kanallar herhangi bir organa gerek olmadan doğrudan ihtiyaç duyulan oksijeni sür’atle bütün vücuda ulaştırır. 

Aynı zamanda bu kanallar açığa çıkan ısının soğutulmasını da sağlayarak bu minicik bedende mu’cizevî bir sistemin yaratılmış olduğunun gözler önüne serilmesini sağlar.

Sadece kanadına bakıldığında bile sayısız rahmet, hikmet ve kudret kelimelerine ayna olan sinekleri hakkıyla tefekkür edip ibret almayı Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah!..

Not: Konunun detayını, Euronur.tv ve Yeni Asya sitelerinde yayınlanan “Nüshaları çoğalan nevilerin ehemmiyetli vazife ve kıymetleri vardır” adlı video dersimizi izleyebilirsiniz.

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