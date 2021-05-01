Medeni bir aldatmaca: Sol elle yemek

ORUÇ TUT, SIHHAT BUL - Hazırlayan: Cenk Çalık

Maalesef son yıllarda sol elle yemek yaygınlaştı. Hatta kimi çevrelerce “medeni!” olmanın kriterlerinden biri haline geldi. Körü körüne taklitin acı sonuçlarını yaşadığımız halde! Bu hususta da sünnete muhalif Batı kültürü yerine Efendimize (asm) kulak vermemiz gerekmez mi? Dinleyelim:

“Sizden kimse sakın sol eliyle yiyip içmesin. Çünkü şeytan soluyla yer içer.” 1 ve “Resulullah’ın (asm) yanında bir adam sol eliyle yemek yemişti. ‘sağınla ye!’ ferman buyurdu. Adam: ‘yiyemiyorum!’ dedi. Bunun üzerine Aleyhissalâtu vesselâm: ‘Yiyemez ol! Onu böyle demeye kibri sevk etti.’ buyurdular. Adam bundan sonra elini ağzına kaldıramadı.” 2 Bu hadisler mevzuyu vuzuha kavuşturuyor. Sol elle yemenin şeytan işi olduğunu bilmek ve Efendimiz’in (asm) bedduâsına sebep olması elbetteki konunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Efendimiz (asm) akşamdan kalan, ertesi gün ısıtılan yemekleri yemezdi. Bu sebepten dolayı günlük ihtiyacımızı karşılayacak miktarda yemek hazırlanmalıdır. Fazla yapılmışsa fakirlerle, akrabalarımızla ya da komşularımızla paylaşma yoluna gitmeliyiz.

Dipnotlar:

1- Müslim, İçecekler, 106/2020; Ebu Davud, Yiyecekler, 20/3776.

2- Müslim, Eşribe, 107/2021.