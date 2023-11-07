Yağ asitlerinin mono ve di gliseritleri

Kodu E471’dir. Gliserol ve doğal yağ asitlerinden üretilen sentetik yağlarıdır. Bitkisel ya da hayvansal olabilir. Emülgatör ve stabilizatör olarak oldukça yaygın olarak kullanılır ve genellikle farklı ürünlerin karışımıdır. E471 maddesi, bebek maması, kozmetik ürünlerinin yanı sıra ilaç endüstrisinde de kullanılır.

Gıda sanayinde çok sayıda fonksiyon ve özelliği olduğundan dolayı yaygın olarak istimal edilir. Gıdanın ağırlığını ve hacmini artırır, raf ömrünü uzatır. Makarnanın yapışmasını önler ve elastikiyetini artırır. Dondurma, krema, tatlılar, kremalar hazırlarken, çırpma sırasında oluşan köpüğü stabilize eder ve kütlenin kıvamını iyileştirir.

Ürüne istenilen yapıyı kazandırmak, ana bileşenlerin daha iyi karıştırılması için katı yağlar, sıvı yağlar, margarin, mayonez hazırlamak için kullanılır. Ekşimeyi de ortadan kaldırır. E471 katkılı şekerleme ve çikolata ürünleri daha iyi yapışkanlığa sahiptir.

Hakkında çok sayıda çalışma yapılmıştır. Hayvanlar üzerinde yapılan bu çalışmalarda büyümeyi engellediği, esansiyel yağların emilimini azalttığı, karaciğer ve böbreklerin büyümesiyle, testis küçülmesine ve rahim zedelemesine yol açtığı tespit edilmiştir. Mutajenik, teratojenik olabilirler. Kansere yol açma ve cinsel hayata yönelik olumsuzlukları ile ilgili çalışmalar sürüyor. Diyabet riskini artırır.

Tüm bunlara rağmen Türkiye’de kullanımı serbesttir. Mezkûr hakikatlere ilaveten GDO’lu olması, domuz olma ihtimali ve diğer hayvanların inançlara uygun kesilip kesilmediğinin bilinme ihtimali olmaması sebebiyle mutlaka sakınılmalıdır.