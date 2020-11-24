Barla Mektuplarında Risale-i Nur - 9

Cenab-ı Allah, tırnak kadar çekirdekten, “kudret” sıfatının tecellîsi ile kocaman bir çam ağacını çıkardığı gibi, küçük bir köy olan Barla’dan da “kelâm” sıfatının tecellisi ile de bütün dünyayı iman ve Kur’ân hakikatleri ile ilimle dolduran Risale-i Nur eserlerini neşv ü nema buldurmuştur.

Herhangi bir beşerî güç, güneşin doğmasını ve batmasını veya dünyanın dönmesini bir milim dahi olsa ileri veya geri alamadığı gibi; Risale-i Nur’un da neşrine mani olunamaz ve kıyamete kadar da olamayacaklardır.

“Kimin haddi var ki, risalelerin birisine el uzatsın veyahut bir sahifesine dil uzatsın veyahut bir cümlesini tenkit etsin veyahut bir kelimesine, hatta bir harfine ve belki bir noktasına itirazda bulunsun.” (Barla Lâhikası) Çünkü o, Cenab-ı Allah’ın Hakîm ve Rahîm isimlerinin tecelligâhıdır.

Bu tecelligâhtan birkaç örnek verecek olursak:

Birinci Şuâ’daki, Nur Sûresi’nin 35’inci âyetinde “...cifrî ve mana cihetinde on vecihle Risale-i Nur’a bakar ve baktırır. Diğer üç-dört ayet de, Risale-i Nur’un sadık şakirdleri ehl-i Cennet olacaklarını ve imanlarını kurtaracaklarını ve imanla kabre gireceklerini müjdeli işaret veriyorlar.”

Peygamberimiz (asm), bir gün Avf bin Malik’e şöyle dedi: “Çok karanlıklı ve şiddetli fitneler gelir. Derken fitneler birbirini takip eder. O kadar ki bu, Ehl-i Beytimden Mehdi denilen zat çıkıncaya kadar devam eder. Sen ona ulaştığında tabi ol ki hidayette olanlardan olasın.”

Âhirzamanda yeryüzünün görmediği fitnelerin çıkacağı hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Bu fitnelere mukabil de Cenab-ı Allah bu asırda, Kur’ân’ın mu’cizesi olan Risale-i Nur gibi bir eseri “Rahîm” ismi mûcibince kullarına ihsan etmiş ve bu ihsanına âyetleri ile de işaret etmiştir.

Hulusi Ağabeyin tesbitleri:

“Gavs-ı A’zam Hazretlerinin keramet-i gaybiyeleri, sarahaten [açıkça] Üstadımız Said Nursî Hazretlerini göstermektedir. Çocukluğundan beri harika tercüme-i hali tetkik edilecek olursa görülür ki bu zatın vücudu, sırf Kur’ân ve iman hesabınadır.

Ondandır ki o harika hâlâta mazhar olmuş biz bîçareler, bu şem’in pervanesi oldukça, hizbü’l-Kur’ân namına Hazret-i Gavs’ın himmet ve duâsına ve cedd-i zîşanı Peygamberimiz Sallâllahü Teâlâ Aleyhi Vesellem Efendimiz Hazretlerinin şefaatine, iltimasına ve nihayet Münzilü’l-Kur’ân’ın affına, himayesine mazhar olacağımıza da şüphe edilmemek lâzımdır.” (Barla Lâhikası, s. 353)

Yani, Abdülkadir Geylânî Hazretleri Üstad ve Risale-i Nur hakkında kerametvârî yazdığı Sekizinci Lem’a’da, Üstadımızı açıkça göstermektedir. Tarihçe-i hayatına baktığımızda çocukluğundan beri yaşadığı haller gösteriyor ki, Üstadın böyle bir hizmet için dünyaya geldiği anlaşılıyor. Bizim gibi bîçareler de o hallere mazhar olmuşuz. Bu hizmette bulunduğumuz müddetçe, Gavs’ın (ks) himmet ve duâsına, Peygamber Efendimizin de (asm) şefaatine, iltimasına, affına ve himayesine mazhar olacağımıza şüphemiz yoktur.

“Allahü Zülcelâl Hazretleri cümlemizi muhafaza buyursun. Âmin. Dareynde bâis-i necatımız olan bu hizmeti bilkülliye terk edecek olursak, o zaman helâkimiz muhakkaktır.” (Barla Lâhikası, s. 354)

Hem dünyada, hem ahirette kurtulmamıza sebep olacak olan Risale-i Nur hizmetini tamamen terk edecek olursak, mahvolmamız muhakkaktır.

“Yine emirlerindendir ki bizler hizmetle muvazzafız, mükellefiz.

Netice ile değil. Bu nurlu hizmette bizleri birleştiren Allahü Zülcelâl’den niyazım:

Haşirde de liva-i Muhammedî (asm) altında haşir ve cem olmaklığımızdır.” (Barla Lâhikası, s. 354)

“Allah’ım, ey Rabbimiz! Bu hizmetimizi kabul buyur. Şüphesiz Sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.” (Bakara Sûresi: 127)

Bu makbul ve müstecab duâlara bütün samimiyetimizle “Âmin, âmin, âmin” diyoruz.