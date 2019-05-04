"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Yeni Asya Takvimi’nin yaptığı bir ihtida hikâyesi

04 Mayıs 2019, Cumartesi
2019 yılının takvimlerini vermek üzere, Nazilli’de Yeni Asya bayrağını dalgalandıran kuyumcu Yahya Abiye ziyarete gitmiştim. Müşterilerine vermek üzere epey bir sayıda takvim aldıktan sonra, şevke medar bir hatırasını anlattı:

“Bundan dört veya beş yıl önceydi, yine böyle Yeni Asya’nın yeni yıl takvimlerini dağıtmak üzere almıştım. Gelen müşterilere veriyordum. O arada yine bir müşterim olan biri geldi, elindeki eşyaları dükkâna bıraktı. ‘Yahya Ağabey bunlar burada biraz dursun, şuradan bir şey alıp geleyim’ diyerek çıktı.

Ben de hazır elimde var iken bir tane takvimi poşetine koyayım diyerek açtığımda poşetin içinde birkaç tane alkol şişesi gördüm. O anda bırakmadım. Bir müddet düşündüm. Sonra bırakmaya karar verdim ve bıraktım. Bir müddet sonra geldi eşyalarını aldı, teşekkür ederek ayrıldı.

Aradan beş altı aylık zaman geçtikten sonra bir Ramazan günüydü, bu arkadaşımız dükkâna geldi. Ben alış veriş yapacak zannettim. ‘Ben alış veriş yapmaya değil size teşekkür etmeye geldim’ deyince bir şey ikram edeyim dedim ve gözleri dolu dolu olarak ‘Ne ikramı Yahya Ağabey içkiyi bıraktım, hayatımda ilk defa bu Ramazan’da oruca ve namaza başladım. Senin bana verdiğin takvim hayatımı değiştirdi. Allah senden razı olsun demeye geldim. Bu sebeple sana her zaman duâ ediyorum’ dedi. Duâları ve medh ü senaları Risale-i Nur, Üstadımız ve Yeni Asya namına kabul ettim.”

Peygamberimiz (asm) Hadis-i Şeriflerinde “Bir kişinin imanının kurtulmasına vesile olmak, üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır” diye buyurarak iman kurtarmanın ne kadar ehemmiyetli ve kıymetli bir hizmet olduğunu belirtmiştir.

Üstadımız da: “... Bir adamın imanını kurtarmak ise, on mü’mini velâyet derecesine çıkarmaktan daha mühim ve daha sevaplıdır. Çünkü iman saadet-i ebediyeyi kazandırdığı için, bir mü’mine küre-i arz kadar bir saltanat-ı bakiyeyi temin eder...” (Kastamonu L. 104) diyerek Hadis-i Şerifi şerh etmiştir.

Bu kadar müjdeler bizleri beklerken, dünyanın sefahatine bakıp ümitsiz olmayalım. Birine Allah rızası için vereceğimiz bir küçük Risale, gazete, dergi veya takvimin bizlere neler kazandıracağını düşünüp hizmete şevkle devam edelim. Çünkü “...İhlâs ve rıza-i İlâhî yolunda zerre, yıldız gibi olur. Vesilenin mahiyetine bakılmaz, neticesine bakılır. Madem neticesi rıza-ı İlâhidir ve mayesi ihlâstır; o küçük değil, büyüktür.” (Lem’alar, s. 383)

Bu hakikatleri bizlere bahşeden Risale-i Nur’a ve Üstadımıza ne kadar duâ etsek. Varlık sebebi Risale-i Nur’a hizmet etmek olan Yeni Asya’mıza da mübarek günlerde ne kadar sadâka ve zekât versek yine az düşer.

(Not: Bahsettiğimiz, takvim hediye edilen kişi bir müddet önce hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin. Amin.)

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye’ye yakışmıyor

    Muhabbet fedaileri Manisa’da buluştu

    İsrail Gazze'ye saldırı: 2 şehit

    3 MHP MYK üyesi yaralandı

    İmamoğlu'ndan indirim talimatı

    Uygur Türkleri'nin her hareketi takip ediliyor

    Son 10 yılda dünyada kaç gazeteci öldürüldü?

    Erdoğan: Daha çok yanacaksınız

    'Macaristan göçmenleri gıdadan mahrum bıraktı'

    11 TTB yöneticisine mahkumiyet

    YSK baskı altında

    Yeni Asya’ya yönelik hukukî baskıları doğru bulmuyoruz

    İslamofobinin sebebi dinî değil

    Ekonomist Steve Hanke: Enflasyonun düşmesi için TL'nin altına sabitlenmesi gerekiyor

    'Basın sektöründe on binlerce gazeteci mesleğini yapamamanın ızdırabını yaşıyor'

    Yeşilköy Havalimanı'nı işgal davasında 150 sanığa müebbet

    Türkiye, ifade ve düşünce özgürlüğü ihlalinden en çok mahkum olan ülke oldu

    Cenevre'de 7 ülke Suriye gündemiyle toplandı

    Trump'ın damadı Kushner'den Filistin barışı açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Bülent Arınç adaleti mi?
    Genel

    Türkiye’ye yakışmıyor
    Cevher İLHAN

    Hâlâ yanıltmalı algı operasyonlarıyla
    Genel

    Muhabbet fedaileri Manisa’da buluştu
    Süleyman KÖSMENE

    Hıdrellezin İslâm’da yeri var mıdır?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Her dertlinin âhını, duâsını işiten var
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclis hâkimdir, hükümet hizmetkârdır
    Çetin ACAR

    Yeni Asya Takvimi’nin yaptığı bir ihtida hikâyesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hür basın-yayın ile gerçek demokrasiye

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.