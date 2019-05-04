Yeni Asya Takvimi’nin yaptığı bir ihtida hikâyesi

2019 yılının takvimlerini vermek üzere, Nazilli’de Yeni Asya bayrağını dalgalandıran kuyumcu Yahya Abiye ziyarete gitmiştim. Müşterilerine vermek üzere epey bir sayıda takvim aldıktan sonra, şevke medar bir hatırasını anlattı:

“Bundan dört veya beş yıl önceydi, yine böyle Yeni Asya’nın yeni yıl takvimlerini dağıtmak üzere almıştım. Gelen müşterilere veriyordum. O arada yine bir müşterim olan biri geldi, elindeki eşyaları dükkâna bıraktı. ‘Yahya Ağabey bunlar burada biraz dursun, şuradan bir şey alıp geleyim’ diyerek çıktı.

Ben de hazır elimde var iken bir tane takvimi poşetine koyayım diyerek açtığımda poşetin içinde birkaç tane alkol şişesi gördüm. O anda bırakmadım. Bir müddet düşündüm. Sonra bırakmaya karar verdim ve bıraktım. Bir müddet sonra geldi eşyalarını aldı, teşekkür ederek ayrıldı.

Aradan beş altı aylık zaman geçtikten sonra bir Ramazan günüydü, bu arkadaşımız dükkâna geldi. Ben alış veriş yapacak zannettim. ‘Ben alış veriş yapmaya değil size teşekkür etmeye geldim’ deyince bir şey ikram edeyim dedim ve gözleri dolu dolu olarak ‘Ne ikramı Yahya Ağabey içkiyi bıraktım, hayatımda ilk defa bu Ramazan’da oruca ve namaza başladım. Senin bana verdiğin takvim hayatımı değiştirdi. Allah senden razı olsun demeye geldim. Bu sebeple sana her zaman duâ ediyorum’ dedi. Duâları ve medh ü senaları Risale-i Nur, Üstadımız ve Yeni Asya namına kabul ettim.”

Peygamberimiz (asm) Hadis-i Şeriflerinde “Bir kişinin imanının kurtulmasına vesile olmak, üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır” diye buyurarak iman kurtarmanın ne kadar ehemmiyetli ve kıymetli bir hizmet olduğunu belirtmiştir.

Üstadımız da: “... Bir adamın imanını kurtarmak ise, on mü’mini velâyet derecesine çıkarmaktan daha mühim ve daha sevaplıdır. Çünkü iman saadet-i ebediyeyi kazandırdığı için, bir mü’mine küre-i arz kadar bir saltanat-ı bakiyeyi temin eder...” (Kastamonu L. 104) diyerek Hadis-i Şerifi şerh etmiştir.

Bu kadar müjdeler bizleri beklerken, dünyanın sefahatine bakıp ümitsiz olmayalım. Birine Allah rızası için vereceğimiz bir küçük Risale, gazete, dergi veya takvimin bizlere neler kazandıracağını düşünüp hizmete şevkle devam edelim. Çünkü “...İhlâs ve rıza-i İlâhî yolunda zerre, yıldız gibi olur. Vesilenin mahiyetine bakılmaz, neticesine bakılır. Madem neticesi rıza-ı İlâhidir ve mayesi ihlâstır; o küçük değil, büyüktür.” (Lem’alar, s. 383)

Bu hakikatleri bizlere bahşeden Risale-i Nur’a ve Üstadımıza ne kadar duâ etsek. Varlık sebebi Risale-i Nur’a hizmet etmek olan Yeni Asya’mıza da mübarek günlerde ne kadar sadâka ve zekât versek yine az düşer.

(Not: Bahsettiğimiz, takvim hediye edilen kişi bir müddet önce hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin. Amin.)