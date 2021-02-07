"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2021 PAZAR - YIL: 51

Kalemlerini Risale-i Nur’a verenler - 2

Cevat Çakır
07 Şubat 2021, Pazar
Üstad Bediüzzaman Hazretleri, hanımların Risale-i Nur’a yaptıkları hizmetten şöyle bahsetmiş:

“Hem lâtif, hem güzel, zarif bir hâdiseyi söyleyeceğim. Bu memlekette Risale-i Nur’a, erkeklerden ziyade fedakârâne yapışan ihtiyar hanımlar ve ihtiyare hükmünde masume genç hanımlar, eski zaman sırmalı ve yaldızlı gelinlik cihazatının içinde kıymettar parçaları Risale-i Nur’un eczalarının ciltleri üstüne çekip, bütün Risaleler altın yaldızıyla ciltlenmiş gibi bir tarza girdi. Risale-i Nur’un manen güzelliğine ve Hüsrev ve Tahirî ve Alilerin ve Hasan Âtıf ve Âsım gibi kardeşlerimizin yaldızlı yazılarının cemaline, cildi üstünde de şirin bir güzellik daha ilâve ettiler. Hafız Ali’nin mektubunda yazdığı Ümmühan ve Zâhide değerinde, burada Risale-i Nur’a bütün kuvvetiyle çalışan çok hemşirelerimiz var. 

Meselâ: Âsiye, Sâniye, Ulviye, Lütfiye, Aliye gibi. 1

Üstad Hazretleri Hizbü’l- Ekberi Nuri’yi yazan Hafız Ali, Tahiri ve Hafız Mustafa için şunları söylemiş: “Sabri’nin tabiriyle, Risale-i Nur’un Zülfikar’ı olan Hizbü’l-Ekber-i Nurî, elhak, memulümüzün fevkinde gayet parlak ve güzel ve dikkatli ve sıhhatli ve yanlışları pek az bir tarzda Cenab-ı Hakk’ın inayetiyle vücuda gelmiş. Hafız Ali, Tahirî, Hafız Mustafa bu vazifede elhak tam çalışmışlar. Risale-i Nur’un eline bir elmas kılıç verdiler.” 2

Risale-i Nur’u yazmanın dört nevi ibadet oluşu: “Hem, dört vecihle dört nevi ibadet-i makbule hükmünde bulunan kitabetinde, hem imanını kuvvetlendirmek, hem başkalarının imanlarını tehlikeden kurtarmasına çalışmak, hem hadisin hükmüyle, bir saat tefekkür bazan bir sene kadar bir ibadet hükmüne geçen tefekkür-ü imanîyi elde etmek ve ettirmek, hem hüsn-ü hattı olmayan ve vaziyeti çok ağır bulunan Üstadına yardım etmekle hasenatına iştirak etmek gibi çok faydaları elde edebilir. Ben kasemle temin ederim ki, bir küçük Risaleyi kendine bilerek yazan adam, bana büyük bir hediye hükmüne geçer; belki herbir sayfası bir okka şeker kadar beni memnun eder.” 3

Şakirdlerin himmetinin matbaaya ihtiyaç bırakmayışı: “Madem şakirtlerin gayret ve şevk ve himmetleri şimdiye kadar matbaalara ihtiyaç bırakmamışlar, inşaallah o kudsî hizmette devam edip, o elmas kalemlerle neşr-i envar edecekler. Madem bütün bütün mesleğimize muhalif olan yeni hurufu bir iki Risale için kabul ettiğimiz halde matbaacılar çekindiler, o hayr-i azimi kaybettiler. Siz, o iki Risaleyi, bizim hesabımıza, kahraman kardeşlerimizden yirmi otuz zâta tevzi ederek, yirmi otuz nüshayı eski hurufla yazdırınız. Yazan kalem sahiplerine daimî hasenat kazandıran o pek büyük hayrı siz kazanınız. 4

Matbaaya ihtiyacın kalmamayışı: “Eski hurufla elmas kalemli kardeşlerim matbaaya ihtiyaç bırakmıyor. Bize yardım etsinler.” 5 

“Aziz, sıddık kardeşlerim, Cenab-ı Hakk’a hadsiz şükür olsun ki, Isparta vilayetini, eskiden beri bir gaye-i hayalim olan bir Medresetü’z-Zehra, bir Câmiü’l-Ezher yapmış. Sizin kalemleriniz, Risale-i Nur’u matbaaya muhtaç etmeyeceğini, böyle kısa bir zamanda bu kadar mükemmel tevafuklu nüshaları teksir etmesi, bugün sabahleyin söylediğim bir dâvâya, öğlene yakın, sizin bu Cennet bahçelerinin meyveleri gibi tatlı ve güzel hediyenizi Emin getirdi.” 6

“Mübarek Hüsrev, mektubunda, has kardeşlerimizden Refet, Rüştü, Kâtip Osman, Osman Nuri, Âtıf ve Feyzi’nin bir yâdigâr-ı tahattur olarak, birer nüsha yazılarını bizlere hediye edilmelerini yazıyor. Cenab-ı Hak, onlara, yazdıkları her bir harfe mukabil bin hasene versin.” 7

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Kastamonu Lâhikası, s. 115.

2- A.g.e. s. 175.

3- A.g.e. 23.

4- A.g.e. 64.

5- A.g.e. 171.

6- A.g.e. 177.

7- A.g.e. 185.

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Beğenmediğiniz insanları terörist ilan edemezsiniz'

    'Siz padişah değilsiniz, biz de tebaanız değiliz'

    'Seçim kazanmanın yolu ittifaklardan geçiyor'

    Toplumsal bağışıklık sağlanmadan okullar açılmamalı

    Küresel ısınma Kovid-19'un çıkışında etkili olabilir

    ‘Doğru düzgün bir destek paketi hazırlanmalı’

    Moskova'daki cezaevlerinde yer kalmadı

    Türkiye'de 7 bin 897 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Mutasyonun yoğun olduğu illerde kısıtlamalar yapılabilir

    Uygurların hak nöbeti sürüyor

    Başörtüsü yasağına bir red daha

    Çin, Sinovac aşısının yaygın kullanımına onay verdi

    Aşılamada 2. doz başlıyor

    Koronavirüse yakalananların sayısı 106 milyonu aştı

    Aşı olanların sayısı koronavirüse yakalananların sayısını geçti

    İran'da aşılama bu hafta başlıyor

    ABD Dışişleri Bakanı: Güvenliği tehdit eden adımlardan Çin sorumlu

    ABD, Husileri 'terör örgütü' listesinden çıkarmaya hazırlanıyor

    Filistin Başbakanı: UCM'nin kararı insanlık için bir zafer

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Beğenmediğiniz insanları terörist ilan edemezsiniz'
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya’nın mücadelesi hukuk ve demokrasinin önünü açıyor
    Mehmet KARA

    Virüsün bulaşmadığı tek yer!
    Ahmet BATTAL

    Boğaza ne lâzım?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Arayış
    Adnan NACİR

    Devletin gücünü sınamak
    Faruk ÇAKIR

    Kötü emsal mi oldu?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yazdıklarım müşahedatımın kırk binde biridir...
    Rifat OKYAY

    Hakikî adâlet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.