Saff-ı evvellerden Ahmed Fuad

Risale-i Nur’da ismi geçen saff-ı evvel talebelerinden daha önceki yazılarımızda bahsetmiştik. Risale-i Nur Külliyat’ında ismi geçen az bilinenlerden de bahsetmek istiyorum. Üstad madem onların isimlerini hizmetlerini anmış, alkışlamış, öyleyse bizim de onların hizmetlerini örnek almamız gerekir diye düşünüyorum.

Hakikaten merhum Hasan Feyzi gibi az zamanda çok hizmet eden ve Nurlar’a karşı pek çok ciddî alâkadar olan Mustafa Osman’ın, hizmetinin makbuliyetine bir delil olarak, Hasan Feyzi’nin ve onun ruhlarında ve sadâkatlerinde iki muallim olan Ahmed Fuad ve Mustafa Sungur ve iki yüksek talebe olan Mustafa Oruç ve Rahmi’yi bulması ve Risale-i Nur’un o kuvvetli ellerle hizmetine çalışması, o havali için büyük bir saadettir. 1

O beş Ahmed’den Safranbolu’da Hasan Feyzi’nin tam yerine geçen tam varisi Safranbolulu Ahmed Fuad’ın gayet samimî ve fedakârane mektubunda, benim bedelime, aynen Hasan Feyzi, Hafız Ali gibi, baki kalan hayatını bana verip, benden evvel berzaha gitmek için duâ ediyor. Halbuki şimdi Nurlar’a onun hayatı daha ziyade faydalıdır. Bana nisbeten genç, faal bir kardeşim, benden sonra, kardeşlerim gibi vazife-i Nuriyemi yapıyorlar diye kemal-i istirahat-i kalble ecelimi beklerim. Cenab-ı Hak, onun gibi çok fedakârları Nurlar’a kavuştursun. 2

Nur’un erkânından ve hocalar kısmının yüzünü ak eden Nur’un santralı Sabri’nin mektubunda, merhum Hafız Ali, Hasan Feyzi ve onların halefi ve vazifelerini gören Ahmed Fuad’ın, ihtiyar ve vazifesi bitmek üzere olan bu biçare Üstadlarına bedel ömrünü feda etmek, onun yerinde çabuk berzaha gitmek gibi, Sabri kardeşimiz de dördüncü olmak üzere ve ömrünü kabilse bana vermek, nefis ve kalbini ikna edip bana yazıyor. Ben, bu pek eski ve sarsılmaz ve Nurlar için hayatı çok faydalı kardeşime binler barekallah deyip, bana verdiği ömrünü kabul edip, ona aynen Ahmed Fuad gibi, o baki kalan iki ömrümü, o iki kardeşime ve o iki yeni Said’e emanet verip benim bedelime hizmet-i imaniyede ve Nuriyede hizmet etsinler. 3

Safranbolu havalisi, hakikaten Mustafalar ve Ahmed Fuad ve Hıfzı (rh) ve Rahmi gibi harika sadâkat ve alâkadarlıkla, Kastamonu’daki sekiz sene bizim Nur hizmetimizin akim kalmadığını ve Safranbolu’da parlak bir Medrese-i Nuriye olacağını maddeten ispat ediyorlar. Bu defa Mustafa Osman’ın mektubunda, iki saat yakınındaki Karabük fabrikalar şehrinde bulunan yüzer genç ve işçilerde Nurlar fütuhat yapacağını bildirmekle ehemmiyetli bir müjde telâkki ediyoruz. 4

Hususan Safranbolu Hasan Feyzi’si olan Ahmed Fuad’ın ve sair o mektuplarında isimleri bulunanlara birer birer selâm ve duâ ediyoruz ve onların fevkalâde gayretlerini tebrik ediyoruz. Umum kardeşlerimize binler selâm ediyoruz. 5

Ahmed Fuad’ın da Eflani havalisinde Hasan Feyzi gibi faaliyeti ve şiddetli alâkası 6 Ahmed Fuad’ın Hasan Feyzi’nin yerine geçmesi: Merhum Hasan Feyzi’nin berzaha gitmesi ve vazifesi münhal kalması ve mekteplileri Nurlar’a sevk eden yüksek muallimlik ve mekteb-i fünunda mütefenninlik sıfatları çok mekteplilere bir parlak nümune-i iktida olması cihetini teessüfle düşünürken, birden, aynı sistemde hem muallim, hem iki mahdumuyla Nurcu, hem Hasan namında, hem bu iki Hasan’lar gibi müstesna ve fedakâr bir muallim olan Ahmed Fuad’ı Nur dairesine girmeye vesile bulunan Dadaylı Hafız Hasan’ın üç seneden beri hiç mektubunu almadığım ve halini ve Nurlar’a devamını bilemediğim halde, bir mektubunu aldım. Dedim: Bir Muallim Hasan gitti, yerine bir Muallim Hasan ve çok fedakâr diğer bir Muallim Ahmed geldi. 7

Ahmed Fuad’ın Hasan Feyzi’nin ruhunda ve sadâkatinde bulunması: Hakikaten merhum Hasan Feyzi gibi az zamanda çok hizmet eden ve Nurlar’a karşı pek çok ciddî alâkadar olan Mustafa Osman’ın, hizmetinin makbuliyetine bir delil olarak, Hasan Feyzi’nin ve onun ruhlarında ve sadâkatlerinde iki muallim olan Ahmed Fuad ve Mustafa Sungur. 8

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikası, 170.

2- A.g.e, 185.

3- A.g.e, 195.

4- A.g.e, 197.

5- A.g.e, 211.

6- A.g.e, 236.,

7- A.g.e, 162.

8- A.g.e, 170.