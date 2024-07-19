“15 Temmuz” manipülasyonu

“15 Temmuz”un fırsata çevrilerek “tek adam otoriter rejimi”ne zemin hazırlama ve siyasi rant sağlama hesâbıyla “tertiplendiği”ne dair değerlendirmeler gün geçtikçe açığa çıkıyor.

Maksadın, Meclis’in yasama ve denetim işlevinin ıskartaya çıkarılması, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ortadan kaldırılarak Sarayın ve “siyasetin sopası” haline getirilmes olduğu anlaşılıyor.

En vahimi de Meclis’in bombalanması; sokak ortasında mâsum insanların infaz edilmesi; ve “15 Temmuz”un ardından “20 Temmuz darbesi”yle çıkarılan “tek imzalı” OHAL KHK’larıyla dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde itibar edilmeyen asılsız sahte ihbarlarla, hukukta olmayan “istihbarat jurnalleri”yle, sorgusuz-sualsiz ihraçlarla yüz binlerce vatandaşın uğradığı haksızlıkların ısrarla dayatılmaya devam edilmesi “proje”nin amacını ortaya koyuyor.

“BAŞARISIZ OLSUN” DİYE YAPILMIŞ BİR ASKERÎ PLÂNLAMA”

Mâlum darbeler sabaha karşı dayatılırken, “15 Temmuz hâdisesi”nin insanların en uyanık olduğu saat olan “prime time”ın tercih edilmesi; yine bütün darbelerde siyasiler, iktidar ve hatta muhalefet liderleri, yerel parti yönetimleri derdest edilirken, Cumhurbaşkanından Başbakana, bakanlardan milletvekillerine hiçbir yetkilinin gözaltına alınmasına teşebbüs bile edilmemesi;

Binlerce güvenlik personelinin son model silahlarla koruduğu Saraya giden üçü rütbeli on üç asker daha kapıdan girmeden gözaltına alınır ve “darbe Erdoğan’a karşı yapılıyor” denilirken, Meclis’i bombalayan lazer teknolojili füzeleri olan son model savaş uçaklarının 450 bin metrekarelik Saray bahçesinin uzak bir köşesini bombalamaları;

TRT’nin sadece beş asker tarafından basılması, gece yarısı bildiri okutan “darbeciler”in TRT personeli ve halk tarafından yakalanması, âdeta “canlı yayın”da “darbenin önlendiği” havasını pompalamak için bir oyunun oynandığı istifhamlarını kuvvetlendiriyor.

Keza en küçük bir terör olayında medyaya yayın yasağı getirilirken “darbe girişimi” gibi fevkalâde vahim bir vak’ada neden sosyal medya mecraları kapatılmadı, niçin internet yavaşlatılmadı?

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı eski Komutanı’nın mahkemede “Ben ‘fetö’cü değil, Atatürkçüyüm. Bu plânlama “başarısız olsun” diye yapılmış amatörce askerî bir plândır. Oyun ve aldatmacadır. Kimin işine yarıyorsa o yapmıştır” ifadesi neden yeterince incelenmedi?

Ya da Mahkeme Başkanının “Akıncı’da emir komuta kimdeydi?” sorusuna, “Yöneten yoktu, tam bir curcunaydı; kimin kime ne emir verdiği belli değildi, çok kavgalar vardı” cevabının perde arkası aralanmayıp “15 Temmuz Hâdisesi” karmaşık halde ortada bırakıldı? Ve Cumhurbaşkanı neden “dere geçerken at değiştirilmez” dedi?

“ÖNGÖRÜLÜP ÖNLENMEYEN ‘DARBE’NİN SONUÇLARI KULLANILDI…”

15 Temmuz akşamı “öğleden sonra TSK’nin içinde bir hareketlilik mevcuttu” diyen ve 16’da darbe girişimini MİT’ten resmen öğrendiğini açıklayan Cumhurbaşkanı, neden işi “oluru”na bıraktı? Niçin erken saatlerde daha tek bir asker kışladan dışarı çık(arıl)madan televizyonlara çıkıp darbeyi deşifre etmedi de altı buçuk saat bekledi?

Özetle olup bitenler, “15 Temmuz”un bir “kalkışma”yı önlemek için değil, bazı emekli komutanların da dile getirdikleri “komuta kademesi yerinde duruyor, bırakalım suç işlesinler ki ‘suçüstü’ yapalım, sonra tepelerine bineriz ve kolayca tasfiye ederiz” komplosuyla, bile bile yol verilen bir “darbe girişimi”nin başarısızlığa uğratıldığı” algı ve propagandasının siyasi maksatlarla manipüle edildiğini ortaya koyuyor.

Ve “20 Temmuz OHAL darbesiyle “darbecileri cezalandırma” perdesinde “bir cemaat” bahanesiyle bütün dini cemaatleri-“unsurları” “tasfiye”yi hedef alan, yüz binlerin tam bir haksızlık ve hukuksuzlukla ihracı ve yargısız infazı, bütün karartmalara rağmen Meclis raporunda muhalefetin belgeleriyle şerh koyduğu “15 Temmuz, öngörülüp önlenmeyen, ancak sonuçları kullanılan kontrollü bir hâdisedir” tesbitini teyid ediyor.