20 Aralık vurgunu

TESBİT

Doların hızla 13-14 liradan 18 liraya çıkmasının ardından aniden 11 liraya düşürüldüğü 20 Aralık gecesi vurgunu ve soygunu tartışması devam ediyor.

Zira yasamanın yürütmeyi denetim hakkı olarak muhalefetin Meclis’te verdiği 20 Aralık gecesinin vurgun ve soygunu araştırma önergesi, başta Hazine’nin 128 milyar dolarının nereye gittiğine dair önerge olmak üzere millet malının bazı yandaşlara peşkeş çekilmesi iddialı yolsuzluklara, hırsızlıklara, rüşvete, gasba ve suiistimal dair önergeler gibi yine AKP-MHP oylarıyla yüksünmeden reddedildi.

“20 Aralık finansal kumpası”yla döviz kurları üzerinden Türkiye’nin en büyük soygununun, “son dönemde dövizdeki kur hareketliliği sürecinde yüklü miktarda alım-satım yapanların incelenmesi, bunlar arasında bakanlar ve Cumhurbaşkanı’na yakın isimlerin bulunup bulunmadığının araştırılması istendiği” ana muhalefetin son önergesi de “iktidar cephesi”nce engellendi.

Neticede, “milletimizin alın terini, emeğini, üç beş kuruş birikimini ‘köpük’ görüp bir gecede hüpletenler; millete, sonra hukuk önünde adalete hesabını vermesi” çağrısı bir defa daha havada kaldı. Bu arada ana muhalefet milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Cumhurbaşkanı’nın kur korumalı mevduat modelini açıkladığı 20 Aralık’ta başta yıllar önce AKP iktidarından aldığı ve hâlen ödemediği 750 milyon doları alarak “iktidara iliştirilmiş medya” haline getirilen bir grupla beş şirketin 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurduğu, düştüğünde ise tekrar döviz aldıklarını -10 milyar dolar şirketlerin yaklaşık 16 milyar dolar vurgunu vurdukları” kesin bilgisi ihbarı da araştırılmadı.

Bu bakımdan, Başarır’ın “Bir gecede 1 milyon doları olan iki gün sonra 1 milyon 600 bin doları oldu, neden? Bu ülkede son parasını ya da 30 yıl çalışıp tazminatını dolara yatırıp sonra bir günde yüzde 60 fakirleşen insanlar oldu, biz bunun hesabını sormayacak mıyız? Neden mâlum şirketlerin, şahısların, şirket çalışanlarının hesap dökümleri ortaya konulmuyor? Ne kadar dolar sattınız? Ne kadar dolar aldınız? Ne kadar kur garantili hesabınızda para var? Bu şirketlerin türevleri, birçok milletvekillerinin yakınları, birçok AKP’ye yakın şirketlerin yöneticileri, birçok AKP’ye yakın zengin olmuş şahıslar bunun hesâbı neden verilmiyor?!” soruları hâlâ cevap bekliyor…



VAZİYET

RTÜK’ün “muhalif - yandaş tasnifi”

2021’den kalan bir diğer konu, “tek kişilik yönetim”de siyasi iktidarın “medyayı susturma ve sindirme aracı” haline getirilen RTÜK, medyaya karşı müthiş bir ayırımcılıkla hakkaniyeti ihlâl eden ve âdil olmayan yandaş emrivakilerle eşitlik ilkesinin tam gaz ihlâli vaziyeti oldu.

Bilindiği gibi daha önce kurumun siyasi iktidara eleştirileri yayınlayan, dahası iktidara yeterince övgüler dizmeyen ve medyanın ancak yüzde beşini bulan televizyonlara ceza üstüne ceza yağdırırken, “yandaş kanallar”a bir-iki göstermelik “uyarı cezası”yla geçiştirilmişti.

O denli ki Orman Bakanı’nın “Cumhurbaşkanı’ndan tâlimat”la söndürmede yetersiz kalmasıyla günlerce süren vahim “orman yangınlarını göstermeyin!” sansürleme uyarısına uymadıkları bahanesiyle işi “orman yangını cezası”na kadar vardıran kurumun “iktidarın sopası” haline getirildiği teyid edilmişti.

Görünen o ki Başkanı’nın aynı zamanda iktidar partisi genel başkanı olan “Cumhurbaşkanı’nın tâlimat ve telkinlerini emir telâkki ederiz” temennasına uygun olarak bir kamu kurumu kurulu olarak bütün vatandaşlara karşı eşit davranması gereken RTÜK, Saray’dan gelen “tâlimatlar”a tam uymuş.

En son RTÜK’ün “2021 ceza karnesi”ni açıklayan bir üst kurul üyesinin iktidarın yanlışlarını eleştiren beş televizyona 71 ceza ile 21 milyon 500 bin lira ceza kesmesine mukabil, iktidardakilere medhiyeler dizen beş kanal-halktan gelen on binlerce şikâyete rağmen- bir tek cezanın verilmemesi bunun göstergesi.

Özetle bu vaziyet bile tek başına “RTÜK, hiçbir yayıncıyı muhalif-yandaş olarak tasnif etmez, etiketlemez” iddiasını peşinen boşa çıkarıyor.



İKRAR

“Köpüğü” alınmış iflas!

Ölümü gösterip sıtmaya râzı etmek, dövizin, faizin, enflasyonun kat kat artışından sonra bir-iki puan “düşük” gösterip algı operasyonu oyunu “tek kişilik yönetim”in çarpıtmalarının başında geliyor.

Cumhurbaşkanı “Açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü hızla almıştık. Enflasyon üzerindeki köpüğü de süratle alacağız” demiş.

Anlaşılan, AKP iktidara geldiğinde 1.5 lira olan doların geçen sene önce 7 liraya, ardından 18 liraya tırmanmasının ardından 12-13 liraya düşmesini bir “başarı” olarak sunuyor.

Görünen o ki, gerçekte yüzde 100’leri aşan, baskı altındaki TÜİK’e göre bile yüzde 36’yi, üretici enflasyonunda yüzde 80’leri geçen enflasyonun görünürde bir - iki puan aşağı çekildiği bir “rakam”ın ilân edilip “köpüğünü aldık” diye propaganda edilecek. Enflasyonun yüzde 5’ten yüzde 80’lere, 100’lere çıkması karartılarak “dengeyi buldu” denilecek!

Aslında doların iki günde 18 liraya yükselmesini “köpük” olarak lanse etmekle, “köpüğü” alınan doların bir sene içinde 7 liradan 13-14 liraya gelmesi gerçeği “köpüğü” alınmış iflasın ikrarı oluyor.



GARABET

Bütçe de ıskartaya çıkıyor

“Tek kişilik hükûmet”in, neredeyse ayda bir açıkladığı “modeller”in sonuncusu “dolar faizli TL mevduatı modeli” de aynı akıbetsizliğe uğruyor.

Aslında bir tek Saray’ın Meclis’e dayatıp noktasına - virgülüne dokunmadan geçirttiği 2022 bütçesinin hazırlandığı sırada 9 lira olan doların bütçe geçtiğinde 13-14 olması fiyaskoyu ele veriyor.

Zira doların üç-dört ayda 4-5 lira artarken, doların 9 liraya göre hazırlanan bütçede hiçbir revize yapılmamış. Bir tek yabancı İngiliz mahkemelerinde “güvence” altına alınan dolar garantili ihaleleri alan şirketlerin -bütçenin başından sonuna- Hazine’den alacağı milyarlara 40 milyar eklenmiş.

Hâsılı, enflasyondan büyümeye, faizden dövize bütün öngörüleri çöken, âlây-ı vâlâyla duyurdukları hiçbir “hedefi” tutturamayan “tek kişilik yönetim”in bütçesi de peşinen ıskartaya çıkıyor.

